HSLU-Studie So hat Corona den freiwilligen Einsatz von älteren Menschen verändert Seit dem Start der Pandemie können viele ältere Menschen ihre Freiwilligentätigkeit nicht mehr im gleichen Ausmass wie vorher ausüben. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 05.01.2022, 12.00 Uhr

Eine freiwillige Helferin im Einsatz, hier beim Fahrdienst. Symbolbild

Kontaktbeschränkungen und behördliche Vorgaben. Diese Schutzmassnahmen machten Freiwilligenarbeit besonders zu Beginn der ersten Coronawelle im März 2020 schwierig. Auch weil ältere Menschen in der Schweiz zur Risikogruppe gehören und besonders vor einer Ansteckung geschützt werden sollten.

«Diese Umstände haben das Engagement und die sozialen Teilnahmemöglichkeiten von älteren Menschen stark eingeschränkt», sagt Mario Störkle, Co-Studienautor und Dozent am Institut für soziokulturelle Entwicklung an der Hochschule Luzern (HSLU). Er hat zusammen mit den beiden HSLU-Forschenden Stephan Kirchschlager und Meike Müller untersucht, wie sich das freiwillige Engagement älterer Menschen in der Schweiz während der ersten zwei Coronawellen entwickelt hat. Dafür hat das Forschungsteam über 400 ältere Menschen in der Schweiz befragt, die sich freiwillig oder ehrenamtlich engagieren.

Ältere Menschen stellten Engagement eher ein

Aus der Studie geht hervor, dass besonders in der ersten Welle viele ältere Menschen ihr Engagement vollständig oder teilweise pausiert haben (62 Prozent). Auch gaben 27 Prozent die freiwillige Tätigkeit teilweise oder vollständig an jüngere Mitmenschen ab. 14 Prozent aller Befragten gaben an, während der ersten Welle ihr freiwilliges Engagement vollständig und dauerhaft beendet zu haben, bei weiteren elf Prozent ist das zumindest teilweise der Fall gewesen. Jüngere Engagierte unter 65 Jahren tendierten während der ersten Welle deutlich weniger dazu, ihr Engagement vollständig einzustellen, als dies bei Befragten der höheren Altersklassen ab 65 Jahren der Fall war.

Zumindest ein Teil der Befragten konnte aber trotz Pandemie weiterhin freiwillig tätig sein – insbesondere dann, wenn es sich um Tätigkeiten handelte, die beispielsweise auf Online-Kanäle verlagert oder unter Einhaltung der Schutzmassnahmen weitergeführt werden konnten, schreiben die Studienautoren in einer Mitteilung. So haben 38 Prozent der Befragten angegeben, ihre freiwillige Tätigkeit während der ersten Coronawelle vollständig oder teilweise auf Telefonkontakte umgestellt zu haben. Störkle erläutert:

«Eine Umstellung auf digitale Alternativen oder das Einhalten von Social Distancing war jedoch bei vielen Tätigkeiten nicht so einfach möglich.»

Als Beispiele nennt der Studienautor freiwillige Fahrdienste, Besuche oder Hilfe bei der Hausarbeit.

Bei der Nachfrage nach Gründen, warum die Befragten ihr Engagement vollständig oder teilweise eingestellt haben, wurde für die erste Welle am häufigsten angegeben: aufgrund von «Verordnungen vonseiten der Organisation/Trägerschaft» (28 Prozent). Weitere Gründe waren «mein Alter» (19 Prozent) und die «Zugehörigkeit zur Risikogruppe» (13 Prozent) sowie «Schliessung der Infrastrukturen» (8 Prozent) oder «Angst» (6 Prozent). Interessanterweise wurden während der zweiten Welle «Alter» nur noch von zwei Prozent und «Zugehörigkeit zur Risikogruppe» nur noch von drei Prozent als Gründe für eine Reduzierung des Engagements aufgeführt.

Weniger Unterbrüche in der zweiten Welle

Während der zweiten Coronawelle ab Mitte Oktober 2020 wurden die freiwilligen Tätigkeiten seltener unterbrochen als noch während der ersten Welle im März 2020. Mario Störkle sagt:

«Die freiwillig Engagierten haben sich offenbar schnell mit der neuen Realität arrangiert und sich aufgrund der mittlerweile etablierten Schutzmassnahmen wieder sicherer gefühlt.»

Während der zweiten Welle waren es noch 32 Prozent, die ihre Freiwilligenarbeit pausierten (1. Welle: 62 Prozent).

Auch die älteren Befragten ab 65 Jahren tendierten während der zweiten Welle im Vergleich zur ersten Welle deutlich weniger stark dazu, ihr Engagement vollständig einzustellen.

