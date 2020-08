Hunde nicht an der Leine: Jetzt patrouilliert auch die Polizei auf der Luzerner Allmend Weil sich gewisse Hundehalter ausserhalb der Freilaufzone nach wie vor nicht an die Leinenpflicht halten, gingen in letzter Zeit vermehrt Reklamationen ein. Nun hat die Polizei reagiert.

Roman Hodel 02.08.2020, 17.00 Uhr

«Jesses, die Polizei ist da», sagte eine Frau am vergangenen Dienstagvormittag, als sie mit ihrem Vierbeiner in Richtung Hundefreilaufzone Allmend marschierte. Es war keine optische Täuschung. Eine Polizistin und ein Polizist führten eine Kontrolle durch, «weil im Bereich der Hundewiese Allmend in letzter Zeit vermehrt Reklamationen eingegangen sind», wie Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei, bestätigt.

Man muss dazu wissen: Abgesehen von der Hundewiese gilt auf der gesamten Allmend eine Leinenpflicht, und das eigentlich schon seit Jahren. Grund: Grosse Teile davon gelten als Naturschutzzone. Doch erst im vergangenen Sommer hat die Stadt die entsprechende Beschilderung umgesetzt und die Schraube angezogen:

Wer sich nicht an die Leinenpflicht hält, kann von der Polizei ausserhalb der Hundefreilaufzone mit 100 Franken gebüsst werden. Auf die Frage, wie viele Bussen die Polizeipatrouille am Dienstag ausstellte, sagt Wigger nur: «Die Luzerner Polizei veröffentlicht keine Statistiken zu einzelnen Ordnungsbussentatbeständen.» Bei der Kontrolle auf der Allmend sei es auch darum gegangen, auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam zu machen und den Dialog mit den Hundehaltern zu suchen.

Bei den anderen Hundefreilaufzonen am Tribschenhorn und am Churchill-Quai führe die Polizei ebenfalls regelmässig Kontrollen durch. Vom Churchill-Quai kämen am meisten Reklamationen, aufgrund der geografischen Situation und der eingeschränkten Platzverhältnisse. Urs Wigger sagt es so:

«Es gibt Hundehalter, die sich an die geltenden Bestimmungen halten und andere, welche das nicht tun. Man kann aber sicher sagen, dass der grössere Teil sich daran hält.»

Eine «punktuelle Kontrolle» durch die Polizei ist Teil des Allmend-Projekts, wie Stefan Herfort, stellvertretender Leiter Umweltschutz bei der Stadt Luzern, sagt: «Die Polizei hat uns beim Aufbau des Projekts und auch bei der Ausbildung der Rangerinnen und Ranger unterstützt.» Diese sind seit rund sechs Wochen zu verschiedenen Zeiten unterwegs und sollen mit Gesprächen für ein friedliches Miteinander von Mensch, Tier und Natur sorgen – Bussen ausstellen dürfen und sollen sie nicht (wir berichteten). Hier Rangerin Sina Seiler und ein Ranger Max Fischer beim Medientermin im vergangenen Juni:

Laut Herfort ist das Rangerprojekt «sehr gut angelaufen» und die Akzeptanz gut: «Konkrete Anfeindungen sind uns nicht bekannt.» Es seien sicher nicht alle Leute erfreut, wenn man sie auf die geltenden Regeln hinweise. Es ist laut Herfort auch nicht so, dass die Ranger nur fehlbare Hundehalter, Biker oder Abfallsünder im Visier hätten: «Sie weisen auf spannende Naturbeobachtungen hin und manchmal entwickeln sich aus den Kontakten einfach interessante Gespräche.»

Hündeler wünschen sich ein Gewässer

Und nicht zuletzt deponieren Allmend-Nutzer ihre Wünsche bei den Rangern. Aus Hündelerkreisen wünscht man sich beispielsweise einen Brunnen oder ein Gewässer auf der Hundewiese.

Zwar gibt es einen Brunnen und mehrere Weiher auf der Allmend, doch diese befinden sich allesamt ausserhalb der Freilaufzone. Herfort sagt: «Wir prüfen zurzeit ein zusätzliches Angebot. Ein Weiher nur für Hunde wäre für uns eine mögliche Option.» Erst im Winter erhielt die Freilaufzone ein separates Wegnetz.

Für eine fundierte Zwischenbilanz plant die Stadt Ende August einen Austausch mit den Rangern, danach sind erste Auswertungen vorgesehen. Zwar gibt es gemäss Herfort nach wie vor fehlbare Hundehalter und Velofahrer:

«Meine persönliche Wahrnehmung ist jedoch, dass die Entwicklung in Bezug auf diese Problemfelder in die richtige Richtung geht.»