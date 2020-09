Kranke Kühe und Fehlgeburten: Hundekot und Abfall bringen Luzerner Bauernfamilie kein Glück im Stall Ein Biohof verlor vier Kälber durch Abort. Ursache dafür könnte ein Parasit im Hundekot sein. Aber auch Littering birgt Gefahren. Roger Rüegger 02.09.2020, 05.00 Uhr

Hübsch gelegen auf der Horwer Halbinsel liegt der Biohof der Familie Studhalter. Das Erholungsgebiet lädt zum Wandern und Spazieren ein. Der perfekte Ort zum Wohnen und Arbeiten. Doch die Idylle ist getrübt. Denn wo sich Leute aufhalten, bleibt etwas liegen: Abfall, aber auch Hundekot. Und hier hört der Spass für Studhalters auf.

Esther und Jakob Studhalter-Müller mit Tochter Fiona auf der Weide in Horw.

Bild: Pius Amrein (Horw, 1. September 2020)

«Im letzten Jahr sind bei vier unserer Tiere Kälberaborte aufgetreten. Zwei Kühe mussten wir schlachten, den anderen geben wir eine Chance», beschreibt Esther Studhalter die Situation. In einem Fall kam es nach 28 Wochen zu einer Fehlgeburt. Die Folge für die Kühe ist, dass sie aus dem Laktationsrhytmus fallen, was sich nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs auswirkt. Hinzu kommen Kosten für den Tierarzt. Das Problem könnte auf einen Parasiten zurückzuführen sein, den Kühe durch Nahrung aufnehmen, vermutet die Frau.

Appell der Familie an die Hundehalter

Die Verursacher könnten jene Hundehalter sein, die ihre Tiere freilassen und sich nicht darum kümmern, wenn diese einen Haufen liegen lassen. Die Bäuerin beobachtete hin und wieder solche Szenen. «Wenn Hunde auf der Weide ihren Kot absetzen, erwarte ich, dass der von den Haltern aufgesammelt wird. Ist das nicht der Fall, mache ich die Leute auf ihr Fehlverhalten aufmerksam», sagt Bauer Jakob Studhalter. Er betont, dass es ihm nicht darum gehe, den Hundehaltern Vorträge über Anstand zu halten. Vielmehr weise er darauf hin, dass den Kühen und Rindern Schaden zugeführt werden kann, wenn sie durch Futter Hundekot aufnehmen.

Einige von Studhalters Kühen beim Fressen im Stall: Hier droht keine Gefahr. Bild: Pius Amrein (Horw, 1. September 2020)

Ob die Aborte in Horw auf Infektionen durch Hundekot zurückzuführen sind, ist nicht sicher. Eine Untersuchung wurde nicht durchgeführt. Tatsächlich aber können Tiere dadurch erkranken, wie Kantonstierarzt Martin Brügger auf Anfrage ausführt: «Hundekot, welcher von den Hundehaltern nicht eingesammelt wird, ist grundsätzlich ein Problem. Nebst der eigentlichen Verunreinigung der Wiesen kann Hundekot unter Umständen auch Erreger enthalten, die für die weidenden Tiere eine Infektionsquelle sein können.» Der Parasit Neospora caninum etwa befalle im Laufe seiner Entwicklung verschiedene Tierarten, die ihm als Wirt dienen. «Endwirt des Erregers sind vor allem Hunde.»

Risikogruppe: Junge Hunde und trächtige Kühe

Erkrankungen werden laut Brügger vor allem bei jungen Hunden oder trächtigen Kühen beobachtet. «Bei Rindern ist der Erreger eine mögliche Ursache von Aborten und Kälberverlusten. Es kann bei Kälbern auch zu nachgeburtlichen Spätschäden kommen wie Koordinationsstörungen oder Lähmungen.» Der häufigste Übertragungsweg beim Rind und auch beim Hund selber sei aber die Übertragung in der Gebärmutter des Muttertiers auf die ungeborenen Nachkommen und dies wiederholt bei mehreren Trächtigkeiten.

Jakob und Esther Studhalter-Müller mit Tochter Fiona und zwei Kälbern im Stall. Bild: Pius Amrein (Horw, 1. September 2020)

Das bedeute, dass ein infiziertes Tier seine Nachkommen anstecken könne und diese wiederum ihre eigenen Nachkommen. Wenn das in einem Betrieb für längere Zeit unentdeckt bleibe, könne Neospora zu einem Problem im Bestand führen, was für den betroffenen Halter grosse Auswirkungen haben könne.

Bei den Aborten, die durch eine Infektion mit einem Erreger bedingt sind, wird Neospora regelmässig nachgewiesen, sagt Brügger. «Im Kanton Luzern waren das in den letzten Jahren durchschnittlich zehn bis 15 Fälle, was aber bezogen auf die Gesamtmenge von Aborten nur sehr wenige sind. In mehr als der Hälfte der Aborte werden keine Infektionserreger gefunden; sie sind bedingt durch hormonelle Störungen oder durch äussere Einflüsse wie Stress, klimatische Faktoren und Unfälle.»

Eine Neuinfektion über den Hundekot sei dagegen selten, aber möglich. Trotzdem: «Jeder verantwortungsvolle Hundehalter lässt seinen Hund den Kot am besten gar nicht auf einer Wiese absetzen, oder er sammelt zumindest den Kot umgehend ein», so Brügger.

Ein Problem für die Landwirtschaft ist auch das Littering. Güsel kann zur Gefahr für Wild, Weide- und Stalltiere werden. Politiker fordern den Regierungsrat zum Handeln auf.

Hinweis: Im Rahmen des Anti-Littering-Tags vom 5. September handelt schon mal Regierungsrat Paul Winiker. Er wird mit dem Velo um 9.30 Uhr beim Stadthaus Kriens zu einer Velo-­Tour Richtung Malters starten. Bei dieser Abfall-Tour kann die Bevölkerung mitfahren.