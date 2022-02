Hundekurspflicht in Luzern: Regierung will verschärfte Massnahme

Hundekurspflicht Luzerner Regierung will verschärfte Massnahme – fast die Hälfte der Kantone hat sie bereits Dass die Schweiz ein föderalistischer Staat ist, zeigt sich auch beim Hundegesetz. Verglichen mit anderen Kantonen kennt Luzern derzeit wenige Vorschriften. Das könnte sich bald ändern. Livia Fischer Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Die Hundehaltung ist kantonal gesetzlich unterschiedlich geregelt. Symbolbild: Boris Bürgisser

In Luzern könnten bald wieder strengere Regeln für die Hundehaltung gelten. Als Antwort auf einen Vorstoss von SP-Kantonsrat Peter Fässler schreibt die Regierung, sie prüfe die Wiedereinführung des obligatorischen Hundekurses für Ersthundehaltende und Importhunde (wir berichteten).

Verglichen mit anderen Kantonen gehen die derzeitigen Vorschriften in der Zentralschweiz weniger weit – abgesehen von der geltenden Leinenpflicht im öffentlichen Raum im Kanton Schwyz. Mehr als eine Handvoll Kantone hat seit der nationalen Aufhebung des Pflichthundekurses 2017 einen solchen nie abgeschafft oder ihn bereits wieder eingeführt. Rund ein Dutzend Kantone kennt auch eine Rassenliste. In Zürich zum Beispiel sind gewisse Rassen wie ein Pitbull Terrier verboten. Oder wer im Tessin eine Deutsche Dogge oder einen Rottweiler halten will, braucht dafür eine Bewilligung.

Kurs soll Beissvorfällen vorbeugen

Das Ziel ist überall dasselbe: Menschen vor beissenden Hunden schützen. Vor zwei Jahren berichtete SRF, dass die Hundebeissvorfälle seit Abschaffung des obligatorischen Hundehalterkurses stark zunahmen. Die Statistik des Kantons Luzern zeigt jedoch, dass die Zahl der Hundebisse seit Jahren schwankt und sie im Verhältnis zum Hundebestand etwa gleich blieb:

Weil die Hundepopulation sowohl schweizweit als auch in Luzern zunimmt, will die hiesige Regierung die Hundekurspflicht wiedereinführen. Kantonsarzt Martin Brügger sagt:

«Es ist davon auszugehen, dass die Kurse Beissvorfällen vorbeugen werden.»

Schliesslich hätten sie unter anderem einen sicheren Umgang mit dem Hund in unterschiedlichen Situationen im öffentlichen Raum zum Ziel. Von einer Rassenliste sieht Luzern jedoch ab. Wie der Regierungsrat vertritt auch Brügger den Standpunkt, dass zur Verhinderung von Beissvorfällen Einzelfallbeurteilungen effektiver seien als gesamtheitliche Auflagen für bestimmte Rassen.

Weniger strenges Luzern als Vorbildkanton

Das sieht Hansueli Beer gleich. Geht es nach dem Präsidenten der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft, nimmt Luzern punkto aktueller Bestimmungen, Bestrebungen und Ansichten eine Vorbildrolle ein. So befürwortet der Ballwiler nicht nur die Wiedereinführung einer abgespeckten Form des Hundekurs-Obligatoriums (siehe Box), sondern gibt dem Kanton bezüglich Rassenliste ebenfalls Rückendeckung: «Eine solche bringt wirklich gar nichts.»

Darum wurde die Hundekurspflicht eingeführt – und wieder abgeschafft 2005 wurde ein 6-jähriger Bub aus Oberglatt auf dem Weg in den Kindergarten von drei amerikanischen Pitbull Terriern tödlich verletzt. Als Reaktion darauf wurden in manchen Kantonen sogenannte Kampfhunde verboten oder bewilligungspflichtig. Drei Jahre später führte der Bund das Hundekurs-Obligatorium ein. Bis Ende 2016 waren Hundehalterinnen und -halter dazu verpflichtet, mit jedem neuen Hund einen solchen Kurs zu besuchen. Abgeschafft wurde die Verordnung aufgrund einer Motion des Zürcher FDP-Ständerats Ruedi Noser. Mit der Begründung: Auf die Hundebissstatistik habe das Obligatorium keine positiven Auswirkungen gehabt.

Denn Beer und Brügger sind sich einig: Die Gefährlichkeit eines Hundes ist nicht an seiner Rasse festzumachen. «Ein grösserer Hund, der von einer starken Person geführt wird und einen guten Gehorsam hat, ist nicht per se gefährlicher als ein kleiner Hund, der unerzogen oder nicht sozialisiert ist», sagt Brügger. «Das Grundproblem ist immer der Halterin oder beim Halter zu suchen», heisst es seitens Beer. Der Co-Geschäftsinhaber eines Heimtierbedarfsshops räumt zwar ein, dass es bei Hunden «natürlich unterschiedliches Aggressionspotenzial gebe». Und wenn ein grösseres Exemplar mit erhöhtem Gefährdungspotenzial – umgangssprachlich Kampfhund – zubeisst, hat es wegen seiner besonders hohen Beisskraft schwerwiegendere Folgen als bei einem kleinen Hund. Doch Kampfhunde an sich als böse abzustempeln, sei falsch.

«Von Natur aus sind die meisten sehr freundlich und auch Fremden gegenüber offen.»

Seriöse Züchter geben Kampfhund nicht in irgendwelche Hände

Apropos Halterinnen und Halter: Die werden in manchen Kantonen ganz genau unter die Lupe genommen. Basel-Stadt etwa fordert ein Leumundszeugnis (Betreibungs- und Strafregisterauszug) ein, wenn eine Person einen Kampfhund möchte. Für diese Praxis würde eine Studie aus den USA von 2008 sprechen. Laut dieser kommen Besitzer von Kampfhunden bedeutend häufiger mit dem Gesetz in Konflikt als andere Frauchen und Herrchen.

Trotzdem hält die Luzerner Regierung nichts von dieser Massnahme. Ebenso wenig Beer; er sieht vielmehr die Züchter in der Pflicht. Es liege an ihnen, einen Kampfhund in geeignete Hände zu geben. In der Schweiz sei das weniger ein Problem. Anders sehe es jedoch bei Onlinehändlern oder solchen aus Osteuropa aus. «Darum ist es wichtig, dass Leute, die einen Hund wollen, über die verschiedenen Händler aufgeklärt sind. Auch hier schüfe der Pflichthundekurs Abhilfe.»

