Der Hype um die essbaren Insekten ist abgeflacht

DETAILHANDEL: Insekten jetzt auch in Luzern im Regal

Feinschmecker, aufgepasst: Ab Montag sind Produkte mit Mehlwürmern und Grillen erstmals auch in der Zentralschweiz erhältlich. Die Insektenburger, -bällchen und -riegel gibt es im Coop Löwencenter in Luzern sowie im Seedammcenter in Pfäffikon Schwyz.