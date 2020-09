«Ice Age» in Ballwil: Das Kieswerk wird zum Eiszeitfenster Im Frühling 2021 soll im Kieswerk der Firma Lötscher ein Erlebnisort eröffnen. Dabei dreht sich alles ums Thema Eiszeit. Auslöser ist ein uralter Mammutstosszahn. Reto Bieri 17.09.2020, 11.37 Uhr

Eiszeit in der Kiesgrube: Kantonsarchäologe Jürg Manser (links) und Martin Lötscher vom Kieswerk mit dem Abguss eines Mammutzahn.



Bild: Boris Bürgisser (Ballwil, 10. September 2020)

Mit nur einer Hand trägt Jürg Manser den Mammutstosszahn die staubige Kieswerkstrasse hoch. «Ist ja nur eine Kopie», sagt der Luzerner Kantonsarchäologe und schmunzelt. Das deutlich schwerere Original befindet sich sorgfältig restauriert im Naturmuseum in Luzern. 2006 ist ein aufmerksamer Baggerfahrer im Kieswerk der Firma Lötscher in Ballwil auf das 80'000 Jahre alte Eiszeit-Überbleibsel gestossen. Der Fund hat einiges ausgelöst. In den drei Kiesgruben in Eschenbach und Ballwil wurden seither sechs Stosszähne entdeckt.

Um der Bevölkerung die damalige Zeit näherzubringen, plant die Kantonsarchäologie zusammen mit der Firma Lötscher in Ballwil einen Erlebnisort. Er ist ein Teil von «Kulturabenteuer Seetal». An vier Orten wird Geschichte anschaulich vermittelt (siehe Kasten). Das hat Strategie: Wie bei der erfolgreichen Pfahlbausiedlung in Wauwil will die Kantonsarchäologie näher zu den Menschen rücken.

Die Vielfalt macht's aus

«Die Kiesgrube ist ein Fenster zur Eiszeit», sagt Manser. Oben am Rand des Kieswerks bietet sich eine herrliche Sicht in die Alpen. Nach unten blickt man in die imposante, 20 Meter tiefe Kiesgrube. «Die Vielfalt, die sich hier bietet, macht den Ort so geeignet für das Projekt», sagt Manser und zeigt in die Alpen. Von dort stiessen die Gletscher bis ins Mittelland vor. Eine rund 500 Meter dicke Eisschicht bedeckte bis vor 18'000 Jahren unsere Gegend.

Der Erlebnisort im Kieswerk besteht aus drei Teilen: ein Pavillon mit Infos zu Geologie, dem Klima, der Vegetation sowie den Eiszeitmenschen und

-tieren, insbesondere natürlich dem Mammut. Spielerische, kindergerechte Elemente zum Anfassen sollen im Vordergrund stehen. Manser lacht und sagt:

«Eine Firma wollte für die Ausstellung unbedingt ein lebensgrosses Mammut sponsern.»

Vom Pavillon bis hinunter zum Boden der Kiesgrube erstreckt sich der Erlebnisbereich. Dort finden die künftigen Besucherinnen und Besucher weitere Informationselemente sowie einen Picknickplatz, für Schulklassen aber auch Familien.

Spannend sei die Kiesgrube als Lernort insbesondere deshalb, weil sie Parallelen mit einer eiszeitlichen Umgebung aufweist. «Viele Bäume und Pflanzen hier bilden eine typische Pioniervegetation», erklärt Martin Lötscher, Geschäftsleiter und Mitinhaber des Kieswerks. Diese Pflanzen siedeln sich in einer einstmals unwirtlichen Umgebung als erste wieder an. Föhre und Birke zum Beispiel sind typische Vertreter.

Während die beiden ersten Bereiche des Erlebnisorts öffentlich zugänglich sind, darf man den ausserschulischen Lernort am Boden der Kiesgrube nur in Absprache mit der Firma Lötscher betreten. «Dort wird gearbeitet, es wäre sonst zu gefährlich», sagt Martin Lötscher. Beim Lernort dreht sich alles ums Thema Gestein und Kies. «Es ist eine andere Welt unten in der Kiesgrube. Es ist ruhig, ein Rückzugsort für Tiere wie Hasen, Füchse und Vögel, die man gut beobachten kann.»

Die Kiesgrube wandert weiter

Erlebnis Eiszeit ist laut Manser auf zehn Jahre ausgelegt. «Einerseits aus pädagogischen Gründen, weil die Ausstellung irgendwann nicht mehr auf dem neusten Stand ist.» Aber auch, weil der Ort durch den Kiesabbau buchstäblich abgetragen wird, beziehungsweise durch Deponiematerial wieder aufgefüllt. «Wir planen den Pavillon deshalb so, dass er leicht ab- und wieder aufgebaut werden kann», sagt Lötscher. Wann genau die Kiesgrube weiter nach Süden wandert, könne man nicht vorhersagen. «Das hängt von der generellen Bautätigkeit ab.»

Die Zusammenarbeit zwischen der Kantonsarchäologie und der Firma Lötscher wurde durch den Fund des ersten Mammutstosszahn angestossen. «Martin Lötscher ist ein super Botschafter für das Thema Eiszeit», sagt Manser anerkennend. So konnte die Kantonsarchäologie in einem Kieswerkgebäude eine Aussenstation eröffnen, um dort Ausgrabungsmaterialien auszuwaschen.

2008 ist zudem auf Initiative von Martin Lötscher, der Geologie und Geografie studiert hat, ein kleiner Ausstellungsraum zum Thema Mammut und Eiszeit eingerichtet worden. Es stiess auf reges Interesse von Schulen. Rund 30 Klassen pro Jahr bringt Martin Lötscher seither die Eiszeit und das Kieswerk mittels Führungen näher.

Noch fehlt die Hälfte der benötigten Gelder

Die Kosten von Erlebnis Eiszeit beziffern Lötscher und Manser auf rund 255'000 Franken. Knapp die Hälfte ist durch private und öffentliche Beiträge gesichert. Auch die benachbarten Gemeindekieswerke in Ballwil und Eschenbach beteiligen sich. Manser und Lötscher sind zuversichtlich, dass die restliche Finanzierung gelingt.

Die Eröffnung des Erlebnisorts in Ballwil ist für den nächsten Frühling geplant. Dann wird auch die Kopie des Mammutzahns wieder zum Einsatz kommen – und vielleicht findet ein aufmerksamer Baggerfahrer sogar das nächste Original.

Hinweis: Weitere Infos unter www.kulturabenteuerseetal.ch