Porträt «Ich bin kein Fundi» – so tickt der neue Krienser Einwohnerratspräsident Tomas Kobi (Grüne) wird im September der höchste Krienser. Er ist ein aktives Mitglied des Einwohnerrats, aber kein Lautsprecher. Zur Politik kam er dank eines Lehrers – und wegen Nachbarn. Stefan Dähler 01.09.2020, 12.00 Uhr

Tomas Kobis Wurzeln liegen im Osten. Allerdings nicht in Osteuropa, wie die Schreibweise seines Vornamens vermuten lässt. Der 60-jährige Grünen-Politiker, der ab dem 3. September ein Jahr lang den Krienser Einwohnerrat präsidieren wird, ist in Sirnach im Kanton Thurgau aufgewachsen.

Auf seinen Vornamen werde er oft angesprochen. «Getauft wurde ich eigentlich ‹Thomas›. Während der Sek-Zeit habe ich aus einer Laune heraus angefangen, den Namen anders zu schreiben und bin dabei geblieben.» Inzwischen heisst er auch offiziell Tomas. «Als ich 2013 in den Krienser Einwohnerrat kam und auf meinem Namensschild ‹Thomas› stand, merkte ich, dass ich mich nicht mehr mit meinem Taufnamen identifizieren kann.» Darum habe er bei den Behörden die Änderung des Vornamens beantragt.

Gekommen wegen der Ausbildung, geblieben wegen der Liebe

Nach Luzern kam Kobi gegen Ende der 1970er-Jahre für seine Ausbildung. «Damals befand sich hier die einzige Fachschule für männliches Pflegepersonal der Schweiz.» Er lernte seine Frau kennen und blieb. 2002 folgte der Umzug nach Kriens an den Oberhusrain am Sonnenberg, wo die beiden heute noch wohnen.

Tomas Kobi auf dem Balkon seiner Wohnung am Sonnenberghang. Bei den Pflanzen handelt es sich um Weintrauben – Kobi ist ein Weinfan.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 19. August 2020)

Inzwischen ist er in einem 60-Prozent-Pensum als Lehrperson beim Gesundheitsbildungszentrum Xund tätig. Daneben arbeitet Kobi selbständig als Gerontologe, also Experte für Altersfragen. Er führt Praxisberatungen in Pflegeinstitutionen durch und unterrichtet als Dozent an verschiedenen Weiterbildungsinstitutionen im Bereich Pflege und Betreuung.

Der Sek-Lehrer weckte das politische Interesse

Das politische Interesse wurde bei Kobi durch seinen Sek-Geschichtslehrer geweckt, der aktuelle Themen in den Unterricht einbezogen habe. «Ich war schon damals links-orientiert, trat aber lange keiner Partei bei.» Zu den Grünen fand er erst in Kriens durch Nachbarn, die in der Partei aktiv waren. «Die Krienser Grünen waren für mich attraktiv, da sie thematisch breit aufgestellt und in der Bevölkerung gut verankert sind.»

Kobi ist ein aktives Mitglied des Einwohnerrats und reicht regelmässig Vorstösse ein, sein Stil ist aber nicht angriffig. Er sagt dazu:

«Ich bin kein Fundi und auch nicht unbedingt ein Vielredner. Ich habe früher oft in Kommissionen gearbeitet und bin daher der sachbezogene Politiker.»

Als Einwohnerratspräsident stellt er sich zur Verfügung, weil es ihm wichtig ist, dass die Grünen in der Politik mehr Verantwortung übernehmen, zumal sie nun gemeinsam mit der GLP die grösste Fraktion im Einwohnerrat stellen.

Er selbst muss sich nun von Amtes wegen zurücknehmen. An den Debatten darf sich Kobi während des Präsidialjahres nicht beteiligen, stattdessen leitet er die Parlamentssitzungen. «Klar würde ich gerne mitreden, zumal mehrere Vorstösse von mir noch hängig sind.» Dafür eröffnen sich für ihn neue Möglichkeiten. «Ich freue mich auf die Begegnungen mit der Bevölkerung und darauf, bei Vereinen und Organisationen hinter die Kulissen zu blicken. Mein Ziel ist, dabei den Leuten die Freude an der Politik vermitteln zu können.»

Er freut sich auf den neuen Stadtrat

Ein spezifisches Motto für sein Präsidialjahr hat Kobi nicht geplant. Dennoch wird es ein ungewöhnliches Jahr sein, da ein vollständig neu zusammengesetzter Stadtrat die Arbeit aufnimmt.

«Ich freue mich auf diesen Neuanfang und finde es gut, dass es eine Erneuerung gibt.»

Bei den Diskussionen im Parlament werde er allenfalls eingreifen, wenn Argumente stets wiederholt werden oder es zu persönlichen Angriffen kommt. «Aber grundsätzlich soll jeder seine Meinung darlegen können.»

Grössere politische Ambitionen für die Zeit nach seinem Präsidialjahr hat Kobi keine. «Ich werde nach dem Präsidialjahr wieder ein Mitglied des Rates sein und konstruktiv mitdebattieren.» Was er mit Bestimmtheit sagen kann: «Es ist nicht mein Ziel, einst das älteste Ratsmitglied zu werden.»