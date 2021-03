«Ich fühlte, dass es meine Aufgabe war»: Junge Fotografin hält Erinnerungen an den Stadtluzerner Lockdown für die Nachwelt fest Einsam. Still. Atemberaubend. So präsentiert sich die Stadt Luzern im Frühling 2020, im ersten Lockdown. Die Luzerner Fotografin Jacqueline Lipp ist mit ihrer Kamera losgezogen und hat die einmalige Stimmung aufgenommen. Nun – ein Jahr später – erscheint ihre Fotodokumentation. Stefanie Geske 14.03.2021, 12.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wo sich früher asiatische Menschentrauben bildeten, sitzen nun drei Einheimische in grosszügigem Abstand verteilt auf drei Bänken vor einem geschlossenen Luzerner Uhrenlokal. Es ist März 2020, die Schweiz befindet sich im ersten pandemiebedingten Lockdown ihrer Geschichte. Bereits seit zwei Monaten kommen keine Touristengruppen mehr in die Stadt Luzern.

Bilder: Jacqueline Lipp (März/April 2020)

Auf den Strassen und Gassen der Stadt wird es immer ruhiger und surrealer. Die Menschen sind behördlich dazu angehalten, zu Hause zu bleiben und ihre Kontakte zum Schutz vor der weltweit grassierenden Coronapandemie einzuschränken. Die Luzerner Fotografin Jacqueline Lipp erinnert sich an diese Zeit.

In der ersten Lockdown-Woche sei sie vor einem Supermarkt angestanden. Vor ihr diese Menschenschlange. Man durfte nur gestaffelt einkaufen gehen.

«So etwas hat es in meiner Generation noch nie gegeben. Diese Situation war so unbeschreiblich, die musste ich einfach festhalten. Also ging ich nach Hause und holte die Kamera.»

Und schon war das erste Bild ihrer Fotodokumentation im Kasten:

In den darauffolgenden Wochen kamen immer mehr Motive und Situationen hinzu.

«Ich fühlte, dass es meine Aufgabe war, diese wohl einzigartige Zeit in Bildern festzuhalten.»

Es habe sie einfach auf die Strassen gezogen, sie wollte diese eindrückliche Stimmung für die Nachwelt dokumentieren. Oder aber auch einfach nur eine Erinnerung schaffen für diejenigen Menschen, die zu Hause geblieben sind.

Gähnende Leere am Schwanenplatz in Luzern. Das Cover der Fotodokumentation von Jacqueline Lipp. Social Distancing auf dem Velo. Eine wohl sehr seltene Ansicht: Der menschenleere Quai in Luzern. Die Fotografin Jacqueline Lipp bei der Arbeit.

Vom Gefühl, etwas Verbotenes zu tun

In der Stadt Luzern war während des Lockdowns der Quai gesperrt. An dem sonst so hoch frequentierten Ort war keine Menschenseele unterwegs. Dieser Zaun trennte die Passanten von der beliebten Fussgängerzone am See:

An Ostern 2020 war die 34-jährige Fotografin dennoch auf der anderen Seite des Zauns und fotografierte diese paradoxe Situation. Für ihren Fotoausflug an den Quai holte sie bei der Luzerner Polizei eine Bewilligung ein: «Beim Betreten der Sperrzone musste ich die Polizei anrufen. Und nochmals, als ich die Zone verlassen habe. Das war wirklich ein komisches Gefühl und die Stimmung am menschenleeren Quai recht eindrücklich.» Lipp erzählt weiter:

«Als ich die Bilder aufnahm, kam ich mir vor wie eine Kriegsfotografin. Ich war draussen unterwegs, obwohl man möglichst daheim bleiben sollte.»

Wenn sich dann doch mal jemand nach draussen wagte, war selbst das Betätigen der Ampelschaltung eine Gefahrenquelle und erfolgte möglichst kontaktlos, um sich nicht anzustecken. Das sah dann so aus:

Diese kreative Ampel-Betätigung hat wohl weniger mit Sportlichkeit als mit Hygienemassnahmen zu tun.

Umfeld ermutigte zur Fotodokumentation

Im Zeitraum vom 16. März bis 26. April 2020 hielt Lipp unzählige solcher Momentaufnahmen des ersten Lockdowns in der Stadt Luzern fest. Die Idee, daraus eine Fotodokumentation zu erstellen, sei erst später gereift. Anfangs teilte die Fotografin einen Teil der entstandenen Bilder nur auf ihrem Facebook-Account.

Jacqueline Lipp

«Ich erhielt danach immer mehr Anfragen, ob ich aus den Aufnahmen mal ein Fotobuch machen werde und ob man es dann kaufen könnte.» Lipp fertigte zunächst ein Musterbuch für sich selbst an. Ihr Umfeld habe sie schliesslich dazu motiviert, eine grössere Auflage drucken zu lassen.

Entstanden ist nun ein 140-seitiges Dokument, das eine Zeit widerspiegelt, die uns Menschen geprägt hat und noch weiter prägen wird.

«Diese aussergewöhnliche Lage soll uns allen lange in Erinnerung bleiben. Das Buch ist mir eine Herzensangelegenheit geworden. Die gesammelten Eindrücke möchte ich an Interessierte weitergeben.»

Aufträge brachen von einem Tag auf den nächsten weg

Die freischaffende Fotografin arbeitete vor Corona hauptsächlich im Bereich People- und Werbefotografie. Normalerweise fotografiere sie etwa 40 bis 50 Veranstaltungen pro Jahr, dazu gehören neben Firmen-Events auch Hochzeiten. Doch plötzlich änderte sich die Lage:

«Von heute auf morgen wurden im ersten Lockdown alle meine Aufträge abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.»

In dieser Zeit lebte sie von ihren Ersparnissen. Da Kontakte zu anderen verboten waren, hatte Lipp statt Menschen nun Gegenstände vor der Linse und bildete sich in Produktfotografie weiter. Auch die Streetfotografie für ihr Fotobuch war ein neues Metier für Lipp. Nach dem ersten Lockdown erhielt sie wieder etwas mehr Aufträge.

Obwohl die Schweiz inzwischen einen zweiten Lockdown erlebt hat, wirken einige Bilder vom Frühling 2020 wie aus einer anderen Zeit. Absperrgitter wurden seither keine mehr aufgestellt, auf den Bänken sitzen wieder mehr Menschen. Die Restaurants sind aber nach wie vor geschlossen. Die Krise treffe ihre Branche nicht so hart, wie beispielsweise die Gastronomie, sagt die Fotografin. Dennoch hinterlässt die Pandemie ihre Spuren:

«Momentan spüre ich noch immer die Unsicherheit und Unplanbarkeit meiner Kunden. Darum habe ich weniger Aufträge und lebe noch etwas von meinen Rücklagen.»

Trotzdem schaut Lipp positiv in die Zukunft und hofft, durch allfällige Lockerungen des Bundesrates die Ausfälle bald wieder etwas kompensieren zu können.

Über die Fotografin Die Luzerner Fotografin Jacqueline Lipp (geboren 1987) ist gelernte Grafikerin und seit 2013 als Fotografin tätig. Sie arbeitet freischaffend für Kunden im Bereich Mode- und Werbefotografie. Man findet sie aber auch auf Hochzeiten und bei Familien-Fotoshootings.

Die Fotodokumentation von Jacqueline Lipp enthält 124 Bilder auf 140 Seiten, es ist für 69 Franken direkt bei der Fotografin erhältlich. Ihr Fotostudio befindet sich an der Denkmalstrasse 21 in Luzern.