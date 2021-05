Nachgefragt Kantonsingenieur Gregor Schwegler: «Ich werde mich aktiv einbringen» Seit 100 Tagen ist Gregor Schwegler (57) Kantonsingenieur des Kantons Luzern. Der Leiter der Dienststelle Verkehr und ­Infrastruktur spricht über seinen ersten Eindruck, anstehende Projekte und was der Beruf mit seinem Vater zu tun hat. Niels Jost 15.05.2021, 05.00 Uhr

Wie haben Sie Ihre ersten 100 Tage erlebt?

Gregor Schwegler: Positiv! Das ganze Team ist sehr offen und mein Vorgänger hat mir eine gut aufgestellte Dienststelle übergeben. Diese gilt es nun in die Zukunft zu überführen. Themen wie die Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie die Mobilitätsentwicklung im Kanton stehen an. Aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der weiter zu entwickelnden Managementorganisation sind mir wichtig.

Welchen Eindruck haben Sie von Ihren Aufgaben?

Das Themenspektrum ist sehr breit. Uns beschäftigen nicht nur Strassenprojekte, wie man häufig denkt, sondern auch der Bereich Naturgefahren, der mit 58 Millionen Franken ein ähnlich grosses Budget wie der Bereich Strassen aufweist.

Sie waren Inhaber eines Ingenieurbüros und danach in der Geschäftsleitung eines Planungsunternehmens mit 700 Angestellten. Fiel Ihnen da der Wechsel in die Verwaltung leicht?

Diesen Schritt muss man schon bewusst machen. Dass in der Verwaltung gemächlicher gearbeitet wird, ist aber ein Vorurteil, das ich nicht bestätigen kann. Im Gegenteil: Kann das Departement eine Entscheidung selber treffen, geht es meistens sogar schneller, als bei meiner vorherigen Stelle. Da haben sich meine Erwartungen bestätigt, das ist sehr positiv.

Und wenn die Politik mitredet?

Wenn ein Geschäft durch den politischen Prozess muss, geht es länger. Aber diese Gewaltentrennung und Verfahren haben wir Bürger definiert und sind gut so.

Nervt das nicht?

Ich kenne diese Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik gut, mein Vater war früher auch Kantonsingenieur, allerdings in Zug. Zudem war mein Grossvater Baudirektor der Stadt Luzern.

Auf Sie warten Projekte wie Durchgangsbahnhof, Bypass und Reuss-Renaturierung. Wie bringen Sie sich hier ein?

Solche Projekte, über die intensive politische Diskussionen laufen, reizen mich. Ich werde mich aktiv einbringen, die kantonalen Projekte in diesen Schlüsselprojekten führen und wo möglich den engen Austausch mit den Beteiligten und Betroffenen suchen. Dabei möchte ich die Möglichkeiten, aber auch Grenzen, sachlich ausloten und aufzeigen.