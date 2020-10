Im Gletschergarten Luzern sorgt ein Bär für Verwirrung und ein Schmunzeln Das Skelett eines Höhlenbären ist das Prunkstück im Gletschergarten-Museum. Es stammt aber nicht von der Rigi, wie man meinen könnte, sondern aus Österreich – und ihm fehlt ein pikanter Knochen. Hugo Bischof 12.10.2020, 05.00 Uhr

Das Höhlenbär-Skelett im Museum des Gletschergartens.

Bild: Dominik Wunderli (Luzen, 7. Oktober 2020)

Im Gletschergarten Luzern gibt es nicht nur Gletschertöpfe aus der letzten Eiszeit und versteinerte Palmenblätter von noch früher zu bestaunen. In dem zum Museum gehörenden Schweizerhaus, das vor kurzem neu eröffnet wurde, ist vieles mehr zu sehen: Fossilien, Kristalle, Tierpräparate, alte Reliefkarten undsoweiter. Prunkstück im Erdgeschoss ist das vollständige Skelett eines längst ausgestorbenen Höhlenbären.

Aufrecht in einer Glasvitrine stehend, erwartet das Skelett die Besucher im Erdgeschoss des Schweizerhauses. Den Hintergrund bildet ein Rigi-Panorama. An der Rückwand der Vitrine hängen Fotos der Ausgrabungen von originalen Höhlenbär-Knochen auf der Rigi aus den 1930er Jahren. Das ausgestellte Höhlenbär-Skelett stammt allerdings nicht von der Rigi, wie viele meinen, sondern aus einer Höhle bei Mixnitz in Österreich.

Wie kam es dazu? Wilhelm Amrein, Sohn des Gletschergarten-Gründungspaars Amrein-Troller, fand bei Ausgrabungen auf der Rigi zwischen 1913 und 1937 tatsächlich Knochen eines Höhlenbären - dazu Steinwerkzeuge, die auf die Anwesenheit von Neandertalern deuteten. Die Funde stammen aus der Steigelfadbalm-Höhle. Diese ist auf einem Bergwanderweg ab Hinterbergen oder ab der Station Mittlerschwanden der Rigi Bahnen zu Fuss erreichbar. Die Rigi-Knochen wurden nach ihrem Fund fester Bestandteil der Ausstellung im Gletschergarten (als Teil der Jahrmillionenschau). Das Problem war, dass es zu wenig Rigi-Knochen gab, um daraus ein vollständiges Skelett zu konstruieren. Deshalb beschaffte sich der Gletschergarten anfangs 1980er Jahre ein Original-Höhlenbärskelett aus Österreich. Für den heutigen Gletschergarten-Direktor Andreas Burri ist klar:

«Da der Höhlenbär quasi zur DNA des Gletschergartens gehört, hat dieses Skelett weiterhin eine zentrale Position in der Ausstellung.»

Besucher aus Sursee bestaunen den nicht ganz vollständigen Bären. Dominik Wunderli

Das Skelett stammt aus der Drachenhöhle, auf 950 Metern Höhe im Röthelstein bei Mixnitz, südlich von Bruck an der Mur in der Steiermark. Diese ist weitherum bekannt. Dort wurden rund 800 altsteinzeitliche Artefakte, darunter Faustkeile, gefunden, sowie Feuerstellen aus der Warmphase der Würmeiszeit zwischen 65'000 und 31'000 vor Christus. Dazu kamen Knochen von zirka 3000 Höhlenbären aus einer Zeit vor 30'000 bis 40'000 Jahren. Die Bevölkerung hielt diese früher offenbar für Überreste von Drachen – daher der Name der Höhle.

Ob die Bejagung durch die damaligen Neandertaler zum Aussterben des Höhlenbären beitrug, ist in Fachkreisen umstritten. Einer, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, ist Beat Keller, langjähriger wissenschaftlicher Berater und Verfasser des Gletschergarten-Führers: «Nach heutigem Wissen hat der Höhlenbär einfach den jüngsten Klimawechsel hin zur letzten Vergletscherung nicht überlebt und ist vor 25'500 Jahren noch vor dem letzteiszeitlichen Maximum ausgestorben», sagt er. «Gemäss neuesten Forschungen hat nebst dem abnehmenden Nahrungsangebot vor allem der zunehmende Jagdstress durch damalige Grossraubtiere wie Löwen oder Rudel von Hyänen zum Aussterben geführt.»

Zur Steigelfadbalm-Höhle auf der Rigi hat Keller eine eigene Sichtweise: Dass diese während maximalen Gletscherbedeckung der Eiszeit Lebensraum von Höhlenbären war, hält er für unmöglich: «Die Rigi war damals eine isolierte, über die Oberfläche des eiszeitlichen Reussgletschers herausragende felsige Berginsel. Der alpine Höhlenbär hielt sich als reiner Pflanzenfresser aber ausserhalb der Gletscher in den borealen, Taiga-ähnlichen Wäldern der Umgebung auf.» Höhlenbären hätten zwar tatsächlich Höhlen bewohnt: «Die schwer zugängliche Steigelfadbalm war aber wohl eher ein Zufallsunterschlupf eines verirrten Einzelbären, der mangels Fettanfressen der zunehmend spärlicher werdenden Vegetation den Winterschlaf nicht überstand.»

Aasfresser wie Hyänen und Wölfe hätten den Kadaver danach wohl in Einzelteile zerlegt und diese auch verschleppt.

Stolze 26'000 Jahre dürfte es her sein, dass dieser Bär gestorben ist. Dominik Wunderli

Wo sind die Original-Rigi-Knochen heute? Dazu sagt Gletschergarten-Direktor Burri: «Sie befinden sich nach einem Umweg über das paläontologische Institut der Uni Zürich nun wieder in einem Depot, wo sie konservatorisch korrekt aufbewahrt sind. Bei Interesse sind sie zugänglich.» Einer der Knochen wurde gemäss Burri vor zehn Jahren mittels Radiokarbon-Messung auf ein Alter von 26'350 Jahren datiert. «Das bedeutet, dass dieser Höhlenbär vor rund 26'000 Jahren gestorben ist», sagt Burri. «Das passt gut zusammen mit dem damals garstiger werdenden Klima und dem letztmaligen Vorrücken des Reussgletschers.»

Zu dem im Gletschergarten ausgestellten Skelett aus Mixnitz hat Beat Keller ein pikantes Detail zu erzählen. Es sei nämlich nicht ganz vollständig:

«Ihm fehlt, und das ist kein Witz, der Penisknochen.»

Keller: «Vermutlich haben die ‹Bastler› diesen beim Zusammensetzen des ausgestellten Höhlenbären – ich vermute, er besteht aus verschiedenen Individuen – mangels anatomischer Kenntnisse vergessen.» Tatsächlich haben viele Säugetiere, nicht aber der Mensch, einen Penisknochen.