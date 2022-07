Andrea Ming, Direktorin Campus Sursee, zu den Lehrabschlüssen

Editorial Im gut gefüllten Rucksack ist noch Platz Andrea Ming, Direktorin Stiftung Campus Sursee Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überschäumende Emotionen zeigen die Kauffrauen mit E-Profil bei der Lehrabschlussfeier des Kantons Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022)

Liebe Lehrabgängerinnen, liebe Lehrabgänger

Nun könnt ihr eure Reise in die Berufswelt antreten. Euer Rucksack ist reichlich gefüllt mit allem, was ihr für ein erfolgreiches und erfüllendes Berufsleben braucht. Aber gefüllt womit? ­Zuerst mit hoffentlich etwas Verpflegung, Erholung und Vergnügen, um gut aufzutanken, bevor es im Berufsalltag losgeht. In eurem Rucksack habt ihr aber vor allem euer Lehrabschlusszeugnis – ein erfolgreicher und wichtiger Meilenstein in eurem Leben! Den kann euch niemand mehr nehmen. Ich gratuliere euch herzlich zu eurem Durchhaltewillen und die erfolgreich bestandene Prüfung.

Geniales Fundament für die berufliche Zukunft

Was für eure Zukunft aber mindestens so wertvoll ist, sind die während eurer Lehrjahre erlernten Kompetenzen. Insbesondere mithilfe eurer wichtigen Praxiserfahrung könnt ihr nun direkt ins Berufsleben einsteigen. Das ist euer grosser Vorteil dank dem dualen Berufssystem. Mit dem Lehrabschluss habt ihr ein geniales Fundament für eure berufliche Zukunft erarbeitet. Alle Türen stehen euch offen. Wir brauchen Arbeitskräfte wie euch, die schon ganz früh in den Arbeitsmarkt eintreten. Ihr leistet zudem einen wichtigen Beitrag, um den Fachkräftemangel zu reduzieren.

Chance zur Weiterentwicklung

Euer Rucksack wird aber noch nicht übervoll sein. Das ist gut so. Er hat noch genügend Platz für euren weiteren Lebensweg. Ihr habt zwar inten­sive Lernjahre hinter euch, doch werdet ihr auch morgen und übermorgen die Chance haben, euch weiterzuentwickeln.

Für euren nächsten Lebensabschnitt wünsche ich euch viel Mut, eure Ideen und Vorstellungen bei eurer Arbeit einzubringen.

Diversity – auch im Sinne von Durchmischung von jungen und älteren Mitarbeitenden – ist für gute Resultate in der Arbeitswelt und für die Schweizer Wirtschaft enorm wichtig.

Ich jedenfalls freue mich immer wieder über die bereichernden Inputs unserer jungen Kolleginnen und Kollegen im Campus Sursee. Auch wir haben uns übrigens auf die Fahne geschrieben, dass wir Menschen weiterbringen wollen. Genau das wünsche ich euch: dass ihr weiterkommt und offen seid, euch weiterzuentwickeln – im Sinne von lebenslangem Lernen.

Nun wünsche ich euch aber zuerst einmal Genugtuung und Freude über den erfolgreichen Abschluss – Erfolge soll man bekanntlich feiern. Und dann für euren künftigen Reiseweg viel Erfüllung und Spass.

Andrea Ming (48) ist seit März 2021 Direktorin des Campus Sursee. Sie war von 2012 bis 2020 beim Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) als Leiterin der Direktion Klubschulen und Freizeitanlagen tätig. Andrea Ming absolvierte ein Studium als Eidg. diplomierte Sportlehrerin an der ETH Zürich sowie einen Executive MBA an der HSG. Die gebürtige Obwaldnerin lebt mit ihrem Partner in Edlibach (ZG).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen