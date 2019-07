Im Kanton Luzern droht ein Feuerwerkverbot

Der Kanton Luzern beschliesst ein bedingtes Feuerverbot. Nun hoffen Feuerwerk-Hersteller auf Regen am Wochenende.

Ob die Behörden bald auch ein Verbot für Feuerwerk erlassen, hängt von den Niederschlägen in den nächsten Tagen ab. (Bild: Manuela Jans-Koch)





Hitze und wenig Regen: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit im Kanton Luzern haben die Forstbehörden gestern ein bedingtes Feuerverbot in Wäldern und in Waldesnähe beschlossen. Die Gefahrensituation wird als erheblich eingeschätzt, offenes Feuer darf nur noch in fest eingerichteten Feuerstellen entfacht werden.

Bringt auch das Wochenende nicht die nötigen Niederschläge, ist es gut möglich, dass die Behörden die Gefahrenstufe erhöhen. Damit einher ginge ein absolutes Feuerverbot – auch das Anzünden von Feuerwerk am 1. August wäre verboten.

Bugano hofft auf starke Niederschläge

Daran will Toni Bussmann, Geschäftsführer und Inhaber der schweizweit grössten Herstellerin von Feuerwerk, der Bugano AG in Neudorf, gar nicht denken:

«Nachdem wir bereits im letzten Jahr aufgrund des Feuerverbotes massive Einbussen hatten, wäre ein erneutes Feuerverbot nicht zu verkraften.»

Er hofft deshalb sehnlichst auf Regen und zeigt sich zuversichtlich: «Wir zählen darauf, dass uns die angekündigten Niederschläge vom Wochenende retten.» Bis der Kanton einen definitiven Entscheid für den 1. August gefällt habe, laufe der Betrieb mit seinen knapp vierzig Mitarbeitenden wie gewohnt weiter.

Gemäss Miguel Zahner, Fachbearbeiter Schutzwald bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald, findet Ende der Woche eine Neubeurteilung der Lage statt. «Die kantonalen Revierförster melden uns, wie sich die Trockenheit in ihren Wäldern entwickelt. Zusammen mit den Daten der Wetterstationen wird dann die Gefahrenstufe neu festgelegt.» Um die Lage zu entschärfen, seien kleine, lokale Gewitter nicht ausreichend: «Es braucht Niederschläge, die nicht nur im ganzen Kanton verteilt sind, sondern die auch mengenmässig genügend Regen bringen», so Zahner. Denn die nächsten Hitzetage würden zu einer zusätzlichen Austrocknung der Böden führen.

Migros Luzern verzichtet auf Feuerwerk

Das Wetter ist nicht die einzige Herausforderung, mit der sich die Bugano AG konfrontiert sieht. Anfang Juli hat die Genossenschaft Migros Luzern beschlossen, per sofort auf den Verkauf von Feuerwerk zu verzichten. Damit hat die Bugano AG einen ihrer wichtigsten Absatzpartner verloren. «Wir müssen wegen des Rückzugs der Migros aus dem Feuerwerksverkauf in der Zentralschweiz mit rückgängigen Verkaufszahlen rechnen», sagt Toni Bussmann. Ob man dies mit anderen Verkaufsstellen wettmachen könne, bleibe abzuwarten.

Die vollständige Einstellung des Feuerwerkverkaufs begründet Lisa Savenberg von der Genossenschaft Migros Luzern damit, dass «die aktuelle Klimaentwicklung eine zunehmende Unsicherheit bei der Planung» zur Folge habe. «Dank dem frühzeitigen Ausstieg aus dem Feuerwerksverkauf konnten wir diese Unsicherheit heuer umgehen», sagt Lisa Savenberg auf Anfrage. Unabhängig davon trage die Migros mit dem Verkaufsverzicht einen Teil zur «Entlastung von Mensch, Tier und Umwelt bei».

Nur geringe Auswirkung auf das Klima

Toni Bussmann kann die Klima-Argumentation nicht nachvollziehen: «Der Einfluss, den das Abbrennen von Feuerwerk auf die Umwelt hat, ist völlig unbedeutend. Die Feinstoffbelastung ist gering und hat langfristig keine messbaren Auswirkungen auf das Klima.»

In einem Bericht des Bundesamts für Umwelt aus dem Jahr 2014 wurden die Auswirkungen von Feuerwerkskörpern auf die Umwelt untersucht. Die Berechnungen zeigen, dass Feuerwerke einen Anteil von maximal zwei Prozent an der gesamten jährlichen Feinstaubbelastung in der Schweiz ausmachen. Diese Belastung hat vor allem einen Einfluss auf die Luftqualität. Für das Klima ist die Auswirkung gemäss Bericht gering.