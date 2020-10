Der Bedarf an ICT-Fachkräften nimmt noch stärker zu als bisher erwartet. Der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz prognostiziert in seiner neuen Studie, dass bis 2028 schweizweit insgesamt 117'900 zusätzliche ICT-Fachkräfte benötigt werden. «Will man diesen zusätzlichen Bedarf decken, müssten 35'800 Personen mehr ausgebildet werden als heute», heisst es in einer Mitteilung. Dies sei eine enorme bildungspolitische und gesamtwirtschaftliche Herausforderung, die nach ausserordentlichen Massnahmen verlange. «Unternehmen aller Branchen und die öffentliche Verwaltung sind gefordert, neue Lehrstellen in der Informatik und Mediamatik zu schaffen», heisst es weiter. Zudem gelte es, die Rahmenbedingungen für die Zuwanderung von ICT-Fachkräften zu verbessern.