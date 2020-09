Im Kanton Luzern hat es zu wenig Logopäden: Die SP fordert vom Regierungsrat eine Reaktion Die SP verlangt, dass der Regierungsrat konkrete Massnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Logopädie ergreift. Unterstützt wird das Postulat von Vertretern der Grünen, der SVP und der GLP. 09.09.2020, 10.24 Uhr

(cza) Laut Medienmitteilung der SP des Kantons Luzern ist die Situation «prekär». Der Mangel an Logopädinnen und Logopäden habe sich dermassen zugespitzt, dass im aktuellen Schuljahr wegen fehlenden Fachpersonen gar Therapiemassnahmen gestrichen werden mussten. Und weil einige Stellen im Kanton Luzern lange nicht besetzt waren, habe dies zu langen Wartelisten geführt, die nur noch schwer aufgearbeitet werden könnten. Dies führe dazu, dass Kinder, die nur leicht oder mittelschwer betroffen sind, oftmals lange auf Therapieplätze warten müssten oder nur noch eine Beratung erhielten.

Die SP fordert deshalb mit einem Postulat den Regierungsrat auf, konkrete Massnahmen zur Bekämpfung dieses Fachkräftemangels zu ergreifen. Das Postulat wurde auch von Vertretern der Grünen, der SVP und der GLP unterzeichnet.

In Schwyz, Zug und Nidwalden verdienen Logopäden mehr

Doch warum hat es im Kanton Luzern zu wenige Logopäden? Urban Sager, SP-Kantonsrat des Kantons Luzern, wird in der Mitteilung so zitiert:

«Die Anzahl neu ausgebildeter Logopädinnen ist in den letzten Jahren stagniert, während die Luzerner Bevölkerung gewachsen ist, deshalb haben wir nun einen akuten Fachkräftemangel.»

Ein Problem liege aber auch in der fehlenden Ausbildungsmöglichkeit im Kanton Luzern. In der Deutschschweiz kann die Ausbildung zur Logopädin nur in Basel, Zürich, Rorschach und Freiburg absolviert werden. Urban Sager fordert auch in Luzern eine Logopädie-Ausbildung: «Nur so können wir sicherstellen genügend Fachkräfte auszubilden.» Alternativ soll geprüft werden, ob sich der Kanton Luzern finanziell an den bestehenden Ausbildungsstätten in anderen Kantonen finanziell beteiligt und sich so Ausbildungsplätze zusichern lässt.

Hinzu käme, dass Luzerner Logopädinnen im Vergleich zu angrenzenden Kantonen schlechtere Arbeitsbedingungen hätten. Einerseits sind die Löhne allgemein tiefer, andererseits sind Logopädinnen in den Kantonen Schwyz, Zug und Nidwalden wie IF-Lehrpersonen und Heilpädagoginnen angestellt, in Luzern jedoch eine Lohnklasse tiefer. Mit einer Anhebung der Löhne könnte laut Sager die Abwanderung in benachbarte Kantone verringert werden.