Im Krienser Roggern-Schulhaus wurde der Schadstoff Naphthalin nachgewiesen – zwei Zimmer ausser Betrieb Zwei belastete Räume sind per sofort geschlossen worden. Es besteht der Verdacht, dass weitere Teile der Schulanlage belastet sind. Stefan Dähler 21.01.2020, 00.01 Uhr

Im Krienser Schulhaus Roggern sind zwei Zimmer per sofort und bis auf Weiteres ausser Betrieb genommen worden. Grund dafür ist eine erhöhte Belastung durch den Schadstoff Naphthalin, wie die Stadt Kriens mitteilt. Dieser wurde bereits in mehreren anderen Schulhäusern in der Region nachgewiesen. Die Belastung liege in einem Zimmer leicht, im anderen deutlich über dem Grenzwert, wie Rektor Markus Buholzer sagt. Die betroffenen Zimmer befinden sich im Verbindungstrakt zwischen dem Primarschulhaus Roggern 1 und der Turnhalle. Es handle sich nicht um Klassen-, sondern um Fachzimmer, die nicht durchgehend genutzt würden.