Im Stadtluzerner Quartier Studhalden lustwandelten einst englische Damen und Herren Das Landgut Studhalden am Südrand der Stadt Luzern gehörte lange einer begüterten Familie aus London. Heute stehen dort vor allem Genossenschaftswohnungen. Hugo Bischof 04.08.2020, 05.00 Uhr

Luzern ist mehr als Kapellbrücke, Altstadt, KKL, Gütsch und Allmend. Luzern besteht aus zahllosen Siedlungen und Stadtteilen, die über die Jahre und Jahrzehnte vor allem im einst grünen Umland rund um die Kernstadt gewachsen sind. Eine davon ist Studhalden, am Südrand der Stadt im Quartier Tribschen-Langensand gelegen.

Über die frühe Geschichte des Gebiets ist wenig bekannt. Offenbar befand sich hier einst ein Hof namens Studhalden; er wurde 1352 erstmals schriftlich erwähnt. Alfred Austin, «von und in London», kaufte das Landgut 1886 den Erben der Luzerner Patrizierfamilie Segesser ab. So steht es in einer 1998 erschienenen Chronik, die der frühere Luzerner Stadtarchivar Edgar Rüesch 1998 über die Geschichte des benachbarten Sternmatt-Quartiers verfasste.

Austin wollte das Landgut zwischenzeitlich weiterverkaufen. In einem Inserat 1902 im Luzerner Tagblatt pries er es mit folgenden Superlativen an: «Zu verkaufen Villenbauplätze oder ganzes prachtvolles Landgut in Luzern. (...) 25 Jucharten Land und Wald. Überfluss an reinem Quellwasser. Chalet mit zwölf Zimmern. Bauernhaus, Remise, Scheune, Pferde- und Kuhställe, Bienen- und Hennenhaus und Schweineställe usw.»

Zwei Gemälde des Luzern Kunstmalers Walter Küng (1919-2000) vom Gebiet Schönbühl in Luzern. Die Topografie stimmt präzis. Die Landschaft vorne malte Küng historisierend-idyllisch - so wie er sie sich vor ihrer Überbauung vorstellte. Auf dem undatierten Bild oben sind links Rigi, Vitznauerstock und Fronalpstock zu sehen, rechts Niederbauen und Bürgenstock.

Das Landgut blieb dennoch bis 1946 im Besitz der Austins. Zuletzt diente es Clayton Austin als Sommersitz. «So also lustwandelten wohl in den Sommermonaten englische Damen und Herren durch Gärten und Wälder – eine schöne Vorstellung», heisst es Jahrzehnte später im Jahresbericht 2007 der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL). Diese kaufte der englischen Besitzerin 1946 das 50'000 Quadratmeter grosse Landgut (inklusive Wald) ab, mit dem Ziel, hier preiswerten Wohnraum für Luzernerinnen und Luzerner zu schaffen.

300'000 Franken zahlte die ABL damals für das Land (sechs Franken pro Quadratmeter). Ein Schnäppchen – der heutige Landwert beträgt ein Vielfaches. Bevor die ABL mit der Überbauung starten konnte, musste zur Erschliessung des neuen Quartiers zuerst eine Verbindungsstrasse von der Langendsand- zur Bodenhofstrasse gebaut werden. Am 15. Januar 1956 sagte die Stadtbevölkerung Ja zum Bau der Studhaldenstrasse.

Gemäss ABL-Jahresbericht 1956 verzögerte der frostige Februar den Beginn der Bauarbeiten. Der Aushub habe sehr viel Sprengarbeiten erfordert, was viel Lärm im Bodenhofquartier verursacht habe. Ein nasser Sommer erschwerte die Bauarbeiten zusätzlich. Dennoch waren die 13 Gebäude der ersten «Studhaldenkolonie» am 27. Oktober 1956 fertiggebaut, mit 90 Wohnungen. Dazu kamen 16 Motorradboxen und acht Autogaragen im oberen Teil der Studhaldenstrasse, die noch heute bestehen. «Der etwas weite Weg von dieser Kolonie zur Arbeit wird ohne Zweifel manchen Mieter veranlassen, ein motorisiertes Verkehrsmittel anzuschaffen», schrieb die ABL.

Einweihung des ABL-Spielplatzes im Studhalden-Quartier um 1960, in gewohnter ABL-Manier mit Kinderzumzug und Fähnchen. Bild ABL

Die Wohnungen waren schnell vergeben. Am 15. März 1957 zogen die Mieter ein. Die Mietpreise für die Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen lagen zwischen monatlich 115 bis 190 Franken. «Wer von der Bodenhof- und Hirtenhofstrasse in die Studhaldenstrasse einbiegt, dem bietet sich ein prächtiges Landschaftsbild. Vor sich sieht er die neuerstellte Kolonie, weiter zurück den blauen See und den sanft ansteigenden Dietschiberg, und zu seiner Rechten die liebliche Rigi mit dem anschliessenden Alpenkranz in südlicher Richtung»: So pries die ABL die Wohnungen an.

Die ABL erweiterte ihre Studhaldensiedlung in verschiedenen Etappen bis 1981. Heute sind es total 349 Wohnungen, unterteilt in sieben Siedlungen. Das einst sumpfige Gelände am See im heutigen Schönbühl-Quartier wurde nach und nach ebenfalls überbaut. Das Shoppingcenter Schönbühl wurde als erstes Einkaufszentrum der Schweiz am 16. November 1967 eröffnet. 1968 kam das markante Wohnhochhaus des finnischen Architekten Alvar Aalto hinzu.

Einer, der die Entwicklung des «Grossquartiers Schönbühl» hautnah miterlebt hat, ist der 68-jährige pensionierte Emmer Sekundarlehrer und leidenschaftliche Fotograf Heinz Schürmann. Er lebte als Kind zwischen seinem fünften und zwölften Lebensjahr in einem der neuerstellten ABL-Studhalden-Häuser. Von seinem Vater, dem Fotografen Hans Schürmann, stammt die oben abgebildete Fotografie von 1957, auf der rechts die soeben fertiggestellte erste ABL-Studhalden-Siedlung zu sehen ist.

Das ganze Gebiet sei damals noch sehr grün gewesen, erinnert sich Heinz Schürmann: «Oberhalb der Studhalden-Häuser gab es viel Wiesland, meterhohe Hecken, ein altes Bauernhaus und mehrere Fusswege, die direkt zum Bireggwald hinaufführten.» Besonders toll seien die Winter gewesen: «Mit den Davoser-Schlitten machten wir ‹Schlangen› und brausten die Studhaldenstrasse hinunter... und unten ungebremst über die Langensandstrasse auf einem schmalen Weg geradeaus weiter dem Seeufer entgegen. Damals war das möglich, da es nur ganz wenige Autos gab.» Einkaufsmöglichkeiten gab es im kleinen Konsum an der Bodenhofstrasse, in der Wartegg-Bäckerei Lipp-Renggli und in der Gärtnerei Rütter im Matthof.

Die Schürmanns waren eng befreundet mit der Familie des Kunstmalers Walter Küng, die im Wartegg-Schlössli wohnte. Von Küng stammt das ebenfalls auf dieser Seite abgebildete historisierende Gemälde vom Schönbühl-Gebiet mit dem wunderbaren Blick auf See und Berge – so wie es früher wohl ausgesehen hatte.