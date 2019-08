Im Stadtluzerner Quartier Unterlachen soll bald Tempo 30 gelten

Bald gilt in allen Stadtluzerner Wohnquartieren weitgehend Tempo 30: Im Gebiet Unterlachen will der Stadtrat die letzte grosse Lücke für verkehrsberuhigende Massnahmen schliessen.

Bald gilt in allen Stadtluzerner Wohnquartieren weitgehend Tempo 30: Im Gebiet Unterlachen will der Stadtrat die letzte grosse Lücke für verkehrsberuhigende Massnahmen schliessen.

Eine letzte Bastion für Tempo 50 in der Stadt Luzern soll verschwinden. Der Stadtrat plant, das Wohnquartier Unterlachen zur Tempo-30-Zone zu machen. Ein Verkehrsgutachten habe ergeben, dass diese Massnahme zweck- und verhältnismässig sei, heisst es in einer Mitteilung.Sie habe keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss.

Die Massnahme betrifft den Geissensteinring, die Fruttstrasse, die Kellerstrasse, die Brünigstrasse, die Unterlachenstrasse, die Industriestrasse und den unteren Abschnitt der Weinberglistrasse:

(Bild: PD/Stadt Luzern)

Die Tribschenstrasse gehört nicht zum Perimeter der neuen Zone. Kellerstrasse und Geissensteinring würden auch mit Tempo 30 weiterhin Hauptachsen bleiben, heisst es in der Mitteilung. Die bisherigen Vortrittsverhältnisse und Fussgängerstreifen würden «weitgehend beibehalten». Auf diese Weise könne die Buslinie 4 weiterhin reibungslos den Geissensteinring befahren.

In Unterlachen stehen in naher Zukunft viele Projekte an, die den Charakter des Gebietes verändern werden: So das künftige EWL-Areal, die Industriestrasse und die Überbauung des Uferlos-Areals. Mit der Einführung von Tempo 30 wolle der Stadtrat auch diesem Umbruch von einem Industriestandort zu einem Wohn- und Arbeitsquartier Rechnung tragen.

