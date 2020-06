Im Steuerparadies Horw ist nun Sparen angesagt – Übersicht zum Luzerner Finanzausgleich 2021 Keine andere Gemeinde im Kanton Luzern wird durch den innerkantonalen Finanzausgleich derart stark zusätzlich belastet wie Horw. Das hat Konsequenzen – temporär. Lukas Nussbaumer 19.06.2020, 17.58 Uhr

Zwei Gemeinden fallen beim innerkantonalen Finanzausgleich fürs Jahr 2021 besonders auf: das Steuerparadies Horw und die Hochsteuergemeinde Emmen. Horw mit seinem Steuerfuss von 1,45 Einheiten muss im nächsten Jahr 1,74 Millionen Franken mehr in den mit rund 154 Millionen gefüllten Finanzausgleichstopf abliefern – neu also 4,4 Millionen (Grafik). Emmen mit einem Steuerfuss von 2,15 Einheiten erlebt die gegenteilige Entwicklung und erhält 19,17 Millionen – mehr als doppelt so viel wie Escholzmatt-Marbach.

Grund für diese Ausschläge ist die unterschiedliche Entwicklung der Finanzkraft pro Einwohner. In Emmen ist der Ressourcenindex, mit dem die Finanzkraft dargestellt wird, stark gesunken. Das Gleiche gilt für Malters und Neuenkirch, die ebenfalls mit deutlich mehr Mitteln aus dem Finanzausgleich rechnen können. In Malters ist die Verschlechterung der Finanzkraft pro Einwohner am ausgeprägtesten.

So funktioniert der Luzerner Finanzausgleich Zwei Töpfe



Der Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden basiert auf dem Ressourcen- und Lastenausgleich.

Mit dem Ressourcenausgleich werden die unterschiedlichen Erträge der Gemeinden ausgeglichen. Dieser Topf ist 2021 mit 98 Millionen Franken dotiert. 47 Prozent stammen von den Gemeinden, 53 Prozent vom Kanton.

Mit dem Lastenausgleich werden überdurchschnittliche und durch die Gemeinden kaum beeinflussbare Kosten der topografischen Lage und der soziodemografischen Zusammensetzung der Bevölkerung teilweise abgegolten. Dieser Topf wird der Teuerung angepasst, vom Kanton allein finanziert und enthält im kommenden Jahr 56,3 Millionen Franken.

Dazu besteht seit diesem und für die kommenden fünf Jahre ein Härteausgleich von rund 4 Millionen Franken. Damit werden Gemeinden unterstützt, die übermässig von der Aufgaben- und Finanzreform belastet werden. (nus)



Anders in Horw: Dort ist der Index massiv gestiegen, liegt allerdings noch immer deutlich unter jenem von Meggen, das auch im kommenden Jahr mit Abstand am meisten Geld zahlen muss. Unter den 22 anderen Gebergemeinden sind nur noch Sursee und Weggis auffällig. Beide müssen ebenfalls spürbar tiefer ins Portemonnaie greifen. Im Vergleich zu diesem Jahr verändert sich der Kreis der Zahlergemeinden nicht.

2023 schliesst Horw beinahe zu Meggen auf

In Horw ist sich der Gemeinderat der höheren Belastung bewusst, wie Gemeindepräsident Ruedi Burkard sagt. Und er weiss auch, dass die Beiträge weiter steigen: Laut der Finanzstrategie der Gemeinde muss Horw 2023 mehr als 7 Millionen Franken lockermachen – und dringt damit in den Bereich von Meggen vor. Grund: ausserordentliche Steuererträge zwischen 2018 und 2020, die für die Beitragsjahre 2021 bis 2023 massgebend sind.

Weil die Luzerner Gemeinden aufgrund eines neuen Rechnungslegungsmodells nach ausserordentlichen Steuereinnahmen keine Rückstellungen bilden dürfen, schlagen die steigenden Zahlungen in den Finanzausgleich voll auf die Jahresrechnungen durch. Das ist denn auch einer der Gründe, warum Horw in den nächsten Jahren mit hohen Defiziten von bis zu über zehn Millionen (2023) rechnet. FDP-Politiker Burkard folgert: «Wir stehen vor grossen Herausforderungen. In Horw ist jetzt Sparen angesagt.» Ab 2026 dürfte sich die Lage jedoch entspannen, weil die Ressourcenkraft wieder auf das Niveau dieses Jahres sinken soll.

Für einmal nicht zu den zusätzlich gebeutelten Gemeinden gehört Meggen. Gemeindepräsident Urs Brücker sagt denn auch: «Wir stehen hinter dem Solidaritätswerk Finanzausgleich. Aber mehr als jetzt sollten wir nicht zahlen.» Weniger zufrieden ist Brücker, der Megge n und die GLP auch im Kantonsrat vertritt, mit der Kommunikation der Regierung zur Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18. Es sei «nicht zu erkennen, dass die Regierung das Bundesgerichtsurteil, das den Steuerfussabtausch für verfassungswidrig hält, richtig reflektiert». Er hat im Kantonsparlament deshalb eine Dringliche Anfrage zur AFR eingereicht (siehe Box am Ende des Beitrags).

In Emmen ist Finanzdirektor Patrick Schnellmann (CVP) «doch etwas überrascht, dass das Ressourcenpotenzial nochmals deutlich tiefer ist als im Vorjahr». Die höheren Einnahmen kommen ihm jedoch gelegen. «Wegen der Coronapandemie rechnen wir für die nächsten Jahre mit tieferen Steuererträgen und grösseren Ausgaben. Der Mehrbetrag aus dem Finanzausgleich 2021 wird uns helfen, einen Teil davon zumindest zu kompensieren.»

Nach Bundesgerichtsurteil fordern AFR-18-Gegner finanzielle Kompensationen Stellungnahme



Der Steuerfussabtausch zwischen dem Kanton und den Gemeinden als Teil der Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18 war verfassungswidrig. Dies hat das Bundesgericht festgehalten. Konkret rügt das höchste Gericht die Verletzung der Gemeindeautonomie. Die Kommunen könnten deshalb den Steuerfuss für dieses Jahr nachträglich und abweichend von der via AFR vorgeschriebenen Senkung um 0,1 Einheiten verändern. Für den Kanton hat die Rüge der Richter aus Lausanne keine Konsequenzen. Am Freitag nun haben sich die elf Gemeinden Dierikon, Eich, Greppen, Luzern, Mauensee, Meggen, Neuenkirch, Schenkon, Sursee, Vitznau und Weggis in einer gemeinsamen Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Sie zeigen sich enttäuscht von der Haltung der Regierung, die kein versöhnliches Signal an die Gemeinden gesendet habe. Auch sei die eingeräumte Möglichkeit, den Steuerfuss für heuer noch anzupassen, theoretischer Natur, weil praktisch nicht durchführbar. Klar ist für die AFR-18-Gegner-Gemeinden, dass der befristete Härteausgleich im Rahmen des Finanzausgleichs (siehe Box oben) «schlicht seine Wirkung verfehlt». Zur Dämpfung der negativen Auswirkungen verlangen die elf Gemeinden finanzielle Kompensationen, so eine Beteiligung am Kantonsanteil der direkten Bundessteuern und eine Wiederherstellung des 50:50-Ertragsteilers zwischen Kanton und Gemeinden bei den Sondersteuern ab 2022. Aktuell erhält der Kanton 70 Prozent und die Gemeinden 30 Prozent. (nus)