Im Stream: Andrea Gmür und Roland Fischer diskutieren mit Ethikern und Wirtschafts-Vertretern über die Konzernverantwortungsinitiative Die Reformierte und die Katholische Kirche Stadt Luzern organisieren am 16. November ein Podiumsgespräch zur Konzernverantwortungsinitiative. Drei Befürworter und drei Gegner werden im Stream zu verfolgen sein. 10.11.2020, 17.11 Uhr

Sie diskutieren öffentlich über die Konzernverantwortungsinitiative: - Geschäftsleiter des Fastenopfers Bernd Nilles (v.o.l.), Nationalrat Roland Fischer und Peter Kirchschläger, Lucas Zurkirchen von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (v.u.l.), Ständerätin Andrea Gmür und Ethiker der Universität Zürich Philipp Aerni. Bild: PD

Beim Podium am 16. November um 19.30 Uhr in der Johanneskirche in der Stadt Luzern werden sechs Teilnehmer über die Konzernverantwortungsinitiative debattieren, wie die Reformierte und die Katholische Kirche Stadt Luzern in einer gemeinsamen Medienmitteilung informieren. Das Befürworter-Lager vertreten Ethiker Peter Kirchschläger von der Universität Luzern und GLP-Nationalrat Roland Fischer sowie Bernd Nilles, Geschäftsführer von Fastenopfer Schweiz. Gegen die Initiative argumentieren der Ethiker Philipp Aerni von der Universität Zürich, die CVP-Ständerätin Andrea Gmür und Lucas Zurkirchen von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.