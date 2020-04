Im Tourismus und in der Gesundheitsbranche sollen in Luzern Kräfte gebündelt werden

Stefan Lüthi ist Dozent und Projektleiter im Bereich Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Luzern. Er klärt auf über Vorteile und Risiken von Clustern.

Worum handelt es sich bei einem Cluster?

Stefan Lüthi: Grob gesagt geht es um eine räumliche Ansammlung von Firmen, die in der gleichen Branche oder entlang derselben Wertschöpfungskette tätig sind. In Luzern sollen auch Schulen eine Rolle spielen. Dass verschiedene Stakeholder an Bord geholt werden, ist häufig der Fall. Wenn neben Firmen und Wissenschaft auch die öffentliche Hand dabei ist, spricht man in der Regionalökonomie von einem Triple-Helix-Ansatz.

Was sind die Vorteile?

Ein wichtiger Vorteil ist die räumliche Nähe. Für die Firmen ermöglicht ein Cluster einen Austausch von Wissen und das unkomplizierte Angehen gemeinsamer Probleme oder innovativer Projekte. Das spielt auch in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung eine grosse Rolle. Die Politik erhofft sich von einem Cluster häufig Firmenansiedlungen.

Und die Nachteile?

Cluster vom Reissbrett funktionieren in der Regel nicht. Die Bedürfnisse der Firmen stehen im Zentrum. Die Politik kann eine unterstützende Funktion übernehmen und günstige Rahmenbedingungen schaffen. Bei mangelnden Impulsen von aussen besteht die Gefahr eines «lock-in»: Der Cluster «schmort im eigenen Saft» und kann sich nicht weiterentwickeln. Zudem besteht für die kantonale oder regionale Wirtschaft bei zu starker Fokussierung auf wenige Branchen die Gefahr eines Klumpenrisikos.

Dann wäre es von Vorteil, wenn Luzern respektive die Zentralschweiz über zwei Cluster verfügt?

Diversifikation ist sicher nicht schlecht. Entscheidend sind die wirtschaftlichen Kompetenzen, die in der Region vorhanden sind.