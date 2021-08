Imagepflege Gülle soll sympathisch werden – der Luzerner Bauernverband startet eine Charmeoffensive Dass Gülle nicht nur stinkt, will der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband mit einer Informationskampagne aufzeigen. Die bald aufgeschaltete Website soll sowohl den Landwirten als auch dem Rest der Bevölkerung dienen. Salome Erni 25.08.2021, 05.00 Uhr

Wenn auf Luzerner Landstrassen 40 anstatt 80 getuckert wird, könnte ein Gülletransport dafür verantwortlich sein. Doch nicht nur wegen Verkehrsbehinderungen ist die Gülle nicht das charmanteste Aushängeschild der Landwirtschaft: Sie stinkt, sie besteht aus Fäkalien und sie trägt zur Überdüngung bei.

Das Güllen bringt den Landwirten meist keine Sympathiepunkte ein. Bald ist es verboten, Gülle ohne Schleppschlauch auszubringen. Bild: Archiv

Der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband will dem schlechten Ruf Abhilfe schaffen und das Image der Gülle mit einer neuen Informationskampagne aufpolieren. Geschäftsführer Stefan Heller erklärt:

«Auf der Strasse wird Bauern mit einem Güllefass der Stinkfinger gezeigt. Dieses Bashing der Landwirtschaft ist nicht gerechtfertigt.»

Stefan Heller ist Geschäftsführer des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands.

Ausserdem würden immer wieder Anzeigen wegen unsachgemässen Güllens erstatten werden, die sich dann als nichtig entpuppen, so der Geschäftsführer. Gerade im Zusammenhang mit den vergangenen Landwirtschaftsinitiativen hätten die Gehässigkeiten zugenommen, erzählt Heller. Er sagt:

«Wie beim Coronavirus haben auch bei der Landwirtschaft alle das Gefühl, Bescheid zu wissen.»

Doch Landwirte würden nicht einfach «ein bisschen güllen und melken», sondern mit hochkomplexen Systemen der Natur arbeiten.

Gülle ist ein wertvolles Material

Die Informationskampagne will der Bevölkerung aufzeigen, weshalb die Gülle ein wichtiger Bestandteil der Luzerner Landwirtschaft sei. Heller, der selber in der Hofdüngerforschung arbeitete, sagt, dass mit dem Ausbringen der Gülle Kreisläufe geschlossen werden. Durch die Futterproduktion entnommene Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor gelangen dadurch wieder in den Boden. Künstliche Dünger hätten eine deutlich schlechtere Umweltbilanz, denn zur Produktion eines Kilos Stickstoff bräuchte es beispielsweise zwei Kilo Erdöl. Heller sagt:

«Die Gülle ist kein Abfallprodukt, das man auf den Feldern entsorgt. Sie ist ein wertvolles Material.»

Die Informationskampagne, die in Form einer Website in der nächsten Woche auf www.luzernerbauern.ch aufgeschaltet wird, wendet sich aber auch an die Landwirte. Um das Image der Gülle zu verbessern, solle beispielsweise bei Möglichkeit nicht am Samstag gegüllt werden, wenn alle am Grillplausch sind. Die Website wird aber auch aufzeigen, wie es zu den umweltschädlichen Ammoniakemissionen kommt, wie sie sich auswirken, wie die Schäden beziffert werden können und wo es Potenzial zur Reduktion gibt.

Ein Beispiel dafür ist der Zeitpunkt der Ausbringung. «Wenn ein Bauer am Mittag bei praller Sonne und 30 Grad Gülle ausbringt, tut mir das weh», so Heller. Denn bei hoher Luftfeuchtigkeit, niederen Temperaturen und wenig Wind sind die umweltschädlichen Ammoniakemissionen deutlich geringer. Auch der Einsatz von Schleppschläuchen wird zur Minderung der Emissionen als auch des Geruchs empfohlen.

Schleppschläuche als Massnahme für die Imagepflege und im Kampf gegen die Emissionen. Bild: Pius Amrein (Archiv)

Schweizweites Schleppschlauch-Obligatorium Ab 2022 sind die Gülleausbringung mit einem Schleppschlauch und die Abdeckung der Güllelager zur Minderung der Ammoniakemissionen schweizweit Pflicht. Der Bundesrat entschied dies bereits im Februar 2020, doch erst im vergangenen Juni lehnte der Nationalrat eine Motion gegen das Obligatorium ab. Dadurch ändert sich für den Kanton Luzern nichts, denn hier werden beide Massnahmen sowieso obligatorisch. Dazu ist der Kanton aufgrund der übermässigen Emissionen verpflichtet.

Hohe Ammoniakemissionen wegen Luzerner Tierbestand

Der Kanton Luzern ist eine Hochburg der Ammoniakemissionen, dies vor allem wegen der grossen Tierbestände. Das zeigt auch eine Karte des Bundes, wo über dem Kanton ein violetter Fleck prangt, was den höchsten Messwerten entspricht. Eine ähnliche Ballung gibt es nur beim Bodensee.

97 Prozent dieser Emissionen stammen im Kanton Luzern aus der Landwirtschaft. Gemäss der Fachstelle Ammoniak des Kantons Luzern emittiert die Schweizer Landwirtschaft heute doppelt so viel Ammoniak wie ökologisch zulässig. Der Kanton Luzern, der etwa 400'000 Menschen, fast 150'000 Rinder, über 420'000 Schweine und über 1,3 Millionen Hühner beheimatet, müsste den Stickstoffeintrag sogar um mehr als zwei Drittel senken.

Konsum tierischer Produkte bedingt Gülle

Deshalb ist auch für Heller klar, dass gegen die hohe Ammoniakkonzentration gekämpft werden muss. Die desolate Lage einiger Luzerner Seen sieht er hingegen nicht im Kontext des heutigen, dichten Tierbestands im Kanton: «Phosphor reichert sich im Gegensatz zu Ammoniak im Boden an, die Überdüngung der Seen ist ein Schaden, der früher angerichtet wurde.» Heute versuche man, die Böden unterzuversorgen und so mittelfristig den Phosphorgehalt zu verringern. Der Kanton Luzern ist bestrebt, den Phosphor, der von den landwirtschaftlich genutzten Flächen in die Seen gelangt, bis 2025 um 20 Prozent zu senken.

Unsachgemässes Güllen alleine für hohe Stickstoff- und Phosphoreinträge verantwortlich zu machen, greife zu kurz, so Heller.

«Solange tierische Produkte konsumiert werden, fällt einfach Gülle an. Das Ziel muss sein, dieses Material noch besser zu nutzen.»

Heller hofft hier auf neue Technologien und setzt auf die Sensibilisierung der Landwirte. Auch mit der neuen Informationskampagne, die Ausführungen zu verschiedenen Ausbringtechniken und ihren Wirkungen beinhaltet. Ausserdem werden Merkblätter und Gesetzesschriften zusammengefasst und leicht verständlich wiedergeben. Er ist gespannt, was sich dadurch bewirken lässt: «Doch wir können keine Wunder vollbringen.»