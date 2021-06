Badi Reiden: Nun ist der Verwaltungsrat wieder komplett

Immobilie Nach Rücktritt in corpore: Der Verwaltungsrat der Reider Badi ist wieder besetzt Am 1. Juli wird der Bevölkerung der Schlussbericht der Taskforce präsentiert und der neue Verwaltungsrat der Badi Reiden AG vorgestellt. Neu nimmt auch der Gemeinderat Einsitz. Roseline Troxler 17.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick aus der Luft auf die Badi Reiden Bild: Philipp Schmidli

Anfang Mai ist der Verwaltungsrat der Badi Reiden AG in corpore zurückgetreten. Der Gemeinderat von Reiden hatte dem Gremium zuvor sein Vertrauen entzogen. Grund waren massive Kostenüberschreitungen beim Sanierungsprojekt der Badi Reiden. Die Kosten für die Innen- und Aussensanierung wurde im letzten Dezember vom Verwaltungsrat auf rund 9,5 Millionen Franken geschätzt. Der von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern bewilligte Kredit betrug aber lediglich 7,3 Millionen Franken.

Nun teilt der Gemeinderat mit, dass das vierköpfige Gremium wieder besetzt werden konnte. Einsitz nimmt unter anderem CVP-Gemeinderätin Vera Schwizer. Sie ist in der Exekutive für die Finanzen zuständig. Welches die weiteren Verwaltungsratsmitglieder sind, will der Gemeinderat erst an einer Orientierungsversammlung am 1. Juli kommunizieren. Um den Verwaltungsrat wieder zu besetzen, habe der Gemeinderat mögliche Personen angefragt, die über die nötigen Kompetenzen verfügen würden. «Uns ist es wichtig, dass wir im Verwaltungsrat Immobilienkompetenzen, Finanzkompetenzen, Wissen über den Badibetrieb und Fähigkeiten im Bereich Marketing und Kommunikation vereinen können», führt Gemeindepräsident Hans Kunz (CVP) auf Anfrage aus.

Die Sanierung der Badi Reiden fiel beim Hallenbad deutlich teurer aus als geplant – beim Aussenbad wurde sie deshalb sistiert. Bild: PD

Dass ein Mitglied des Gemeinderats Einsitz im Verwaltungsrat der Badi Reiden AG nimmt, ist neu. «Wir sind von der Ansicht weggekommen, dass es reicht, wenn der Gemeinderat bloss via Leistungsvereinbarung, Eignerstrategie und Statuten Einfluss auf die Entwicklung der Badi nehmen kann», führt Kunz aus. Mit der Vertretung im Verwaltungsrat erhofft sich der Gemeindepräsident eine transparentere Kommunikation zwischen den Gremien. «Für einen besseren Austausch nehmen wir in Kauf, dass ein Mitglied des Gemeinderats neu zwei Hüte trägt», sagt Kunz.

Inhalt des Schlussberichts ist noch nicht veröffentlicht

An der Orientierungsversammlung am 1. Juli wird auch der Schlussbericht der Taskforce Badi Reiden vorgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen zu diesem Zeitpunkt über die Inhalte informiert werden und Fragen stellen können. Der Gemeinderat hat Ende 2020 eine Taskforce beauftragt, Verantwortlichkeiten bei den Kostenüberschreitungen der Badi-Sanierung abzuklären. Hans Kunz will derzeit noch keine Stellung nehmen zum Bericht und sagt lediglich: «Der Gemeinderat hat den Bericht zur Kenntnis genommen.»

Für den Gemeindepräsidenten ist indes klar: Mit der Präsentation des neuen Verwaltungsrats an der Versammlung in rund zwei Wochen soll ein weiterer Schritt zur Vergangenheitsbewältigung gemacht werden. «Es ist ein wichtiges Signal für die Bevölkerung.» Als Erstes werde sich der Verwaltungsrat einarbeiten. Anschliessend stehe eine Analyse der Kosten für das Freibad im Vordergrund. Diese Arbeiten wurden wegen der Mehrkosten beim Umbau des Hallenbads sistiert. «Wir erwarten vom neuen Verwaltungsrat danach einen Vorschlag für die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten des Freibads.» Die Stimmbevölkerung wird dann voraussichtlich noch in diesem Jahr über einen Beitrag an die Sanierung der Badi abstimmen können.