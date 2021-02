Immobilien Der Traum vom eigenen Haus im Grünen ist im Kanton Luzern immer schwieriger zu erfüllen Die Nachfrage nach Wohneigentum stieg im letzten Jahr im Kanton Luzern. Auch die ländlichen Regionen haben an Attraktivität gewonnen – mit ein Grund ist die Pandemie. Markant erhöht haben sich in den letzten Monaten auch die Immobilienpreise. Roseline Troxler 25.02.2021, 05.00 Uhr

Das Seetal – im Bild Hitzkirch – hat an Attraktivität als Wohnregion gewonnen.

Bild: Boris Bürgisser

«Bleiben Sie zu Hause!» – diesen Aufruf haben Bundesrat und Kantonsregierungen in den letzten Monaten mantraartig geäussert. Gut hat es da, wer in einer schönen Wohnung oder gar in einem Haus im Grünen wohnt. «Mit der Coronapandemie wächst das Bedürfnis nach einem schönen Zuhause», schreibt die Luzerner Kantonalbank (LUKB) in einer Mitteilung. Die Bank hat mit der Wüest Partner AG untersucht, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt hat. Die Autoren der Studie «Luzerner Immobilienmarkt» stellen im letzten Jahr ein «erheblich gestiegenes Interesse» an Einfamilienhäuser fest. Auch bei Eigentumswohnungen stieg die Nachfrage «merklich».

Gleichzeitig ist das Angebot an Einfamilienhäusern «so dünn wie nie zuvor». Lediglich 1,3 Prozent standen etwa im dritten Quartal 2020 zum Verkauf. Auf jedes Einfamilienhaus, das auf Inserateplattformen zum Verkauf steht, entfallen fast zehn Suchabos. «Schweizweit liegt dieses Verhältnis bei rund drei Kaufinteressenten pro Einfamilienhausinserat.» Die Situation dürfte sich noch verschärfen. Denn in den letzten zwölf Monaten wurde im Kanton lediglich für 275 Häuser eine Baubewilligung erteilt, 20 Prozent weniger als Dreijahresschnitt.

Preise sind letztes Jahr stark angestiegen

Die grosse Nachfrage hat Folgen. Gemeinsam mit den tiefen Zinsen sorgte das stark gestiegene Interesse im Jahr 2020 für einen deutlichen Preisanstieg – und zwar in allen Regionen, wobei die Preise sehr unterschiedlich sind. Dies verdeutlicht die Grafik:

Im dritten Quartal 2020 lag der Kaufpreis für ein Standardeinfamilienhaus im Schnitt 7,6 Prozent höher als 2019. «Das entspricht dem stärksten Jahresanstieg innerhalb der vergangenen Dekade», heisst es in der Studie. Besonders gross war der Anstieg mit 10 Prozent in der Agglomeration von Luzern oder mit 8 Prozent in der Stadt und den umliegenden Seegemeinden. Aber auch im Entlebuch haben die Preise um 6,8 Prozent zugelegt. Stefan Studer, Mitglied der Geschäftsleitung, sagte am Dienstag an einem Webinar zum Thema:

«In den letzten zehn Jahren sind die Luzerner Eigenheimpreise pro Jahr um durchschnittlich 3,7 Prozent gestiegen. Letztes Jahr betrug der Anstieg gar 6,9 Prozent.»

Dies erklärte Patrick Schnorf, Leiter Marktresearch und Partner bei der Wüest Partner AG, wie folgt: «In unsicheren Zeiten steigt die Zahlungsbereitschaft für ertragssichere Anlagewerte.» Ausserdem nehme die Bedeutung der Wohnqualität zu.

Nachfrage nach Eigentum ist auch auf dem Land gestiegen

Gross war die Nachfrage 2020 auch nach Eigentumswohnungen.

Die Preise stiegen auch auf dem Land – im Seetal und in Willisau um mehr als 5 Prozent, im Entlebuch gar um 6,4 Prozent.

«Mit der wachsenden Akzeptanz des Homeoffice sinkt die Notwendigkeit, den Wohnort in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wählen», so die Autoren. Dadurch steige die Wohnattraktivität von Wegpendlergemeinden. Das zeigt sich insbesondere im Seetal, wo der Markt für Eigentumswohnungen mit einer Angebotsquote von 2,1 Prozent «praktisch ausgetrocknet» ist. Zudem werden im Seetal derzeit 30 Prozent mehr Suchabos als im Vorjahr registriert.

Dem Seetal wurden in der Studie mehrere Seiten gewidmet. Michel Amberg, Immobilienexperte der LUKB:

«Das Seetal ist gerade bei jungen Familien sehr beliebt. Die Preise für ein Eigenheim sind in der Region Luzern und Sursee deutlich höher. Das spielt dem Seetal in die Karten.»

Es werde dank guter Erreichbarkeit, der Nähe zur Natur und dem attraktiven Preisniveau als Wohnregion beliebt bleiben. Aufmerksamkeit erfordere aber die Verkehrssituation.

Von 2020 bis 2028 sind im Seetal rund 1700 Wohnungen geplant. Das entspricht einer Wachstumsquote von 1,4 Prozent, die deutlich tiefer ist als in der Vergangenheit. Die Studie führt dies teils auf politische Entwicklungen zurück. 2015 wurde im Seetaler Zentrum die Initiative «Hochdorf wächst langsam» angenommen. «In der Folge sank die Zahl der neu erstellten Wohnungen um mehr als die Hälfte, und das Bevölkerungswachstum reduzierte sich ebenfalls in dieser Grössenordnung.» Zwar wurde die Vorgabe Ende 2020 etwas gelockert, die Wachstumsmöglichkeiten bleiben aber limitiert. Davon profitiert insbesondere das Subzentrum Hitzkirch, so die Studie.

Mieten könnten auch dieses Jahr leicht sinken

Zeigte die Nachfrage nach Eigenheim im Kanton Luzern im letzten Jahr stark nach oben, blieb sie bei den Mietwohnungen unverändert. Ausserdem seien die Märkte fast im ganzen Kanton «überversorgt», das Angebot also gross. Das hatte Einfluss auf die Mieten. «Im dritten Quartal 2020 lagen sie um 4 Prozent unter dem Vorjahresniveau, während im landesweiten Durchschnitt ein Rückgang von 1,8 Prozent resultierte.» Die LUKB rechnet damit, dass die Bautätigkeit für Mietwohnungen an Tempo verliert. Derzeit sei die Neubautätigkeit aber noch «sehr intensiv» und die Wohnungsmieten könnten nochmals leicht sinken.

Hinweis: Die Studie «Luzerner Immobilienmarkt» der Luzerner Kantonalbank finden Sie hier.