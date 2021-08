Schlössli Geissenstein in Luzern zum Verkauf ausgeschrieben

Immobilien «Schlössli» in Luzern steht zum Verkauf - und im Schlossgarten entstehen Eigentumswohnungen im Baurecht Der Freihof Geissenstein im Luzerner Sternmattquartier ist zum Verkauf ausgeschrieben. Hugo Bischof 15.08.2021, 05.00 Uhr

Die Baustelle an der Weinberglistrasse. Im Hintergrund der Freihof Geissenstein. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. August 2021)

Das Inserat auf der Immobilien-Plattform ImmoSky lässt aufhorchen. Zu kaufen ist ein Schloss mit repräsentativen Wohn- und Geschäftsräumen «an bester Lage über den Dächern von Luzern». Es hat 16,5 Zimmer, eine Wohnfläche von 435 Quadratfläche und eine Grundstückfläche von 3000 Quadratmetern. Dazu kommt eine «Panoramasicht über die ganze Stadt Luzern bis zur Rigi mit Sicht auf den Vierwaldstättersee».

Nein, die Rede ist hier vom Hotel Château Gütsch; dieses hat bekanntlich bereits vor kurzem bereits den Besitzer gewechelt. Zum Verkauf steht hier vielmehr das «Schlössli» Geissenstein im Luzerner Sternmattquartier, ein stattliches dreistöckiges Gebäude, inmitten einer Grünanlage auf einer Anhöhe über der Weinberglistrasse gelegen. Ein Bijou, mit seinen charakteristischen gelbgrünen Fensterläden.

Schlössli diente einst als Sommerresidenz

Der offizielle Name lautet Freihof Geissenstein. Seine Geschichte reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, das Gebäude stammt von 1623. Sein heutiges Aussehen als querrechteckiger dreistöckiger Riegelbau erhielt es nach einem grossen Umbau Mitte des 18. Jahrhunderts. Es diente einst als Sommerresidenz der Mitglieder des alten Luzerner Patriziergeschlechts Am Ryhn.

Der Freihof gehört noch immer den Nachkommen der alten Patrizier, obwohl diese nicht mehr hier wohnen. In den oberen drei Stockwerken wurden in den alten Gemäuern in den vergangenen Jahren drei topmoderne 4,5-Zimmer zum Vermieten eingebaut. Dazu kommt ein von der Denkmalpflege abgesegneter gläserner Turmbau mit grossen Balkonfronten an der Vorderfront. Auch eine neue Nutzung als Tagungsort oder Firmensitz ist möglich.

17 Millionen Franken Verkaufspreis?

Die Wohnungen waren in den vergangenen Jahren nicht durchgehend vermietet. Auch eine permanente Nutzung als Tagungsort oder Firmensitz liess sich bisher nicht realisieren. Das hat sich jetzt offenbar geändert. «Das Interesse am Kauf des Freihofs Geissenstein ist gross», sagt Urs Witprächtiger von der Firma ImmoSky auf Anfrage: «Wir sind mit diversen Interessenten, auch aus dem Ausland, im Gespräch.» Es gebe auch Firmen, die an einem Einzug interessiert seien. Dabei stehe nicht nur ein Verkauf zur Debatte. «Auch eine Miete ist möglich», sagt Witprächtiger. Wie viel das «Schlössli» kostet, wird nicht bekanntgegeben. Gerüchte sprachen einst von rund 17 Millionen Franken.

Wie genau es mit dem Schlössli weitergeht, steht noch nicht fest. Eine einschneidende Änderung ergibt sich dafür jetzt im unmittelbaren Umfeld des «Schlössli». Die Besitzer haben sich nämlich entschieden, auf dem südlichen Teil der riesigen Schloss-Gartenanlage zwei Mehrfamilienhäuser zu errichten. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gang. Ein Blick auf die Baustelle vom benachbarten Schulhaus Geissenstein her zeigt: Das Fundament ist erstellt, die ersten Mauern stehen.

Dennoch: Es wird noch eine Weile dauern, bis die Überbauung «Wibärgli» an der Weinberglistrasse 50 und 52 fertiggestellt sein wird. Der Bezugstermin ist erst Ende 2022. Der Vermarktungserfolg ist aber durchschlagend: Alle 19 hier entstehenden Eigentumswohnungen sind nämlich bereits verkauft. Bei der zuständigen Immobilienfirma heisst es auf Anfrage:

«Die Nachfrage war riesig, noch heute erhalten wir Anfragen»

Ein Grund dafür könnte das spezielle Verkaufsmodell sein. Die Wohnungen wurden nämlich im Baurecht verkauft. So funktionierts: Beim Bau einer Eigentumswohnung im Baurecht erwirbt der Käufer die Wohnung als solche. Das Land, auf welchem sich das Mehrfamilienhaus befindet, stellt der Baurechtsgeber, also der Besitzer der Liegenschaft, dem Käufer zum Entgelt eines vereinbarten Baurechtszinses zur Verfügung.

Baurecht für 100 Jahre

Bei der «Wibärgli»-Überbauung wurde die Dauer des Baurechts auf 100 Jahre festgelegt. «Dadurch entsteht für die Käuferschaft eine langfristige Planungssicherheit», lässt sich auf der Website wibaergli-luzern.ch nachlesen. Sofern der Baurechtsvertrag nicht erneuert wird, verpflichtet sich der Baurechtsgeber, die Gebäude und Anlagen der Baurechtsnehmerin für eine Entschädigung von 100 Prozent des Verkehrswertes zu übernehmen.

In Luzern ist ein solches Verkaufsmodell wohl neu. In den Städten Zürich, Basel oder Bern seien Immobilienkäufe im Baurecht bereits geläufig, schreibt die Immobilienfirma auf ihrer Website:

«Durch faire, klar geregelte sowie zeitgemässe Verträge wird hier mithilfe des Baurechts eine aktive Eigentumsförderung unterstützt.»

Wichtig sei auch: «Die veralteten und meist unattraktiven Baurechtskonditionen für die Käuferschaft kommen schon lange nicht mehr zum Tragen.»

Gemäss der Immobilienfirma nimmt die Nachfrage an Wohneigentum in der Stadt Luzern stetig zu: «Die Preise für Wohneigentum erhöhen sich konstant und das zur Verfügung stehende Bauland wird immer knapper.» Sich eine neue Eigentumswohnung in der Stadt Luzern leisten zu können, bleibe für viele eine reine Wunschvorstellung. Mit dem Projekt «Wibärgli» erhalte dieser Traum eine Chance. Die Preise werden nicht öffentlich gemacht. Die Rede ist aber von einem «äusserst lukrativen Preis-Leistungs-Verhältnis».