Einfamilienhaus im Kanton Luzern kostet 10 Prozent mehr als 2020

Immobilienmarkt Einfamilienhäuser sind im Kanton Luzern definitiv Luxus: Preise stiegen innerhalb eines Jahres im Schnitt um 10 Prozent Die Preise von Einfamilienhäusern im Kanton Luzern steigen rasant. In fast jeder Gemeinde wird die Marke von einer Million Franken für ein gängiges Objekt überschritten. Auch Eigentumswohnungen werden immer teurer – und Mietwohnungen knapper. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 30.03.2022, 17.00 Uhr

Zentrumsnahe Lagen sind besonders beliebt, wie hier in Willisau. Bild: Pius Amrein (15. April 2021)

Schaffe, schaffe, Häusle baue? Die schwäbische Redewendung geht für die meisten Schweizerinnen und Schweizer schon lange nicht mehr auf. Zumal jetzt auch die Hypothekarzinsen steigen: Einige Banken verlangen für eine Zehn-Jahre-Festhypothek bereits über zwei Prozent. Im Kanton Luzern ist der Traum des Eigenheims sogar noch schwieriger zu realisieren als im Schweizer Durchschnitt. Denn hier lag Ende 2021 der Kaufpreis für ein Haus von durchschnittlicher Qualität um mehr als 10 Prozent höher als Ende 2020, während der Anstieg landesweit durchschnittlich 8,3 Prozent betrug. Dies zeigt eine aktuelle Studie der Luzerner Kantonalbank und des Immobilienberatungsunternehmens Wüest Partner AG.

In fast jeder Gemeinde ist die Marke von einer Million Franken für ein gängiges Objekt überschritten worden. In der Stadt Luzern und in den Seegemeinden muss mit mindestens 2 Millionen Franken gerechnet werden, in der Agglomeration, in der Region Sempachersee und im Seetal mit 1,4 bis 1,8 Millionen Franken. Wohlgemerkt sind die Preise für Neubauten und an begehrten Lagen deutlich höher. Das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage ist frappant, wie Patrick Schnorf von Wüest Partner an der Präsentation am Dienstagabend im Forum der Messe erläuterte.

Nicht einmal jedes hundertste Haus angeboten

Auf der einen Seite sei die Nachfrage nach einem eigenen Haus gestiegen. Neben dem trotz steigender Hypozinsen noch immer günstigen Finanzierungsumfeld hegen laut Schnorf viele Haushalte den Wunsch nach einem eigenen, möglichst frei stehenden Haus. Auf der anderen Seite gebe es kaum verfügbare Objekte. «Im Schweizer Schnitt waren es Ende 2021 über 2 Prozent des Bestands, im Kanton Luzern weniger als 1 Prozent.» Das liege einerseits am mangelnden Neubau. Andererseits dürften während der Pandemie viele betagte Menschen den Umzug in ein Altersheim überdenkt haben. Und:

«Nicht wenige Objekte wechseln innerhalb der Familien den Besitz und kommen damit nie auf den Markt.»

Ebenfalls beträchtlich sind die Preisanstiege bei den Eigentumswohnungen. 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr musste 2021 für eine mittelgrosse Wohnung bezahlt werden. Ein gängiges Objekt, das noch vor zehn Jahren für rund 650'000 Franken zu haben war, kostet jetzt knapp 920'000 Franken. Wer sich für eine mindestens 150 Quadratmeter grosse Wohnung an guter Lage mit einem überdurchschnittlichen Standard interessiert, zahlt jetzt 8,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. «In Zürich und Genf sind solche Wohnungen noch teurer», so Schnorf. Die Preise für Eigentumswohnungen wie auch für Einfamilienhäuser dürften aber im Kanton Luzern weiter steigen. Michel Amberg, Immobilienexperte bei der Luzerner Kantonalbank, bilanzierte:

«Der Traum vom Eigenheim ist ungebrochen.»

Eine vergleichsweise entspannte Angebotslage hat es bis jetzt bei den Mietwohnungen gegeben. Schliesslich ist die Leerwohnungsziffer zwischen 2013 und 2019 kontinuierlich auf 1,51 Prozent gestiegen. Aber auch hier holt die Nachfrage auf: Die Leerwohnungsziffer sank gemäss Lustat Statistik auf 1,23 Prozent im letzten Jahr. Hauptursache für den steigenden Wohnungsbedarf ist die Nettozuwanderung, aber auch die sinkende Belegungsdichte pro Wohnung. So werden neben Wohnungen mit 3 bis 4,5 Zimmern immer mehr solche mit 1 und 2 Zimmern nachgefragt. Wer sich heute für eine gängige ausgeschriebene Wohnung entscheidet, zahlt 3,1 Prozent weniger Miete als vor einem Jahr für ein vergleichbares Objekt auf dem Markt.

