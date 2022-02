Impfen in Luzern: Die kantonalen Zentren schliessen bis Ende März

Luzern Kantonale Impfzentren schliessen noch vor Ende März In Hochdorf geht das kantonale Impfzentrum per 13. März zu, jenes in Luzern per 25. und das Zentrum in Willisau per 26. März zu. 25.02.2022, 11.46 Uhr

Nun ist klar, wann die Impfzentren im Kanton Luzern geschlossen werden. Die letzten beiden Tage für eine Coronaimpfung in Hochdorf sind die Samstage am 5. und 12. März 2022 jeweils von 10 bis 12.45 und 13.30 bis 15.30 Uhr.

Im Zentrum in Luzern finden die letzten Impfungen am Donnerstag, 24. März 2022 statt und in Willisau am Freitag, 25. März 2022, wie die Staatskanzlei Luzern am Freitag mitteilte. Grund dafür ist die tiefe Nachfrage.

Die letzte Möglichkeit einer Impfung für Kinder von 6 bis 11 Jahren bestehen in der Messe Luzern und in Willisau am Mittwochnachmittag, 16. März 2022.

In den drei Zentren sind Erstimpfungen bis zu deren Schliessung möglich. Zweitimpfungen, die nicht mehr in einem kantonalen Zentrum vorgenommen werden, können an den drei Standorten des Luzerner Kantonsspitals sowie in ausgewählten Arztpraxen und Apotheken vorgenommen werden. Diese bestehen weiterhin. (spe)

Alle Öffnungszeiten der Impfzentren bis zur Schliessung