Corona Nach Reihenfolge der Anmeldungen: Ab heute erhalten alle Luzernerinnen und Luzerner einen Impftermin Im Kanton Luzern werden ab Montag Impftermine in den kantonalen Impfzentren an die übrige Bevölkerung vergeben. Die Terminvergabe erfolgt neu gemäss der Reihenfolge der Anmeldungen. In Willisau sind Impfungen schon ab 16 Jahren möglich. Aktualisiert 10.05.2021, 11.52 Uhr

Ab Ab heute können sich alle Luzernerinnen und Luzerner für einen Impftermin anmelden. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 03. Mai 2021)

(pw) Im Kanton Luzern haben inzwischen grundsätzlich alle Personen, die älter als 55 Jahre sind und sich für einen Impftermin in einem kantonalen Impfzentrum angemeldet haben, einen Termin erhalten. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Daher könne bereits ab Montag Impftermine in den Impfzentren an die übrige Bevölkerung vergeben werden. Dieser Schritt erfolgt eine Woche früher als geplant. Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements:

«Ich freue mich sehr, dass es mit dem Impfen vorwärts geht, und dass wir im Kanton Luzern die Impftermine für die übrige Bevölkerung nun sogar früher als geplant vergeben können.»

Die rund 200 Personen Ü55, die bislang noch keinen Impftermin erhalten hätten und sich bis und mit 9. Mai 2021 registriert hätten, würden heute telefonisch kontaktiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie erhalten dann sofort einen Termin.

Reihenfolge der Anmeldung entscheidend für Zeitpunkt des Impftermins

Die Termine werden gemäss der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Da diejenigen Personen, die aufgrund ihres Alters oder aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung haben, bereits einen Impftermin erhalten haben, werden die Termine an diese Personen von jetzt an nicht mehr prioritär vergeben. Somit entfällt ab sofort auch der Nachweis eines Attests für alle impfwilligen Personen.

Aufforderung für Anmeldung in Willisau

Die Warteliste für das Impfzentrum Willisau ist mit rund 17'000 Personen kürzer als die Warteliste für das Impfzentrum in Luzern mit rund 49'000 Personen. Um baldmöglichst einen Impftermin zu erhalten, empfiehlt das Gesundheits- und Sozialdepartement allen, die sich bereits für das Impfzentrum in Luzern angemeldet haben, sich nach Möglichkeit auch für eine Impfung im Impfzentrum Willisau anzumelden.

Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, kann sich für diese zusätzliche Registrierung fürs Impfzentrum Willisau an die kantonale Impfhotline wenden (Telefonnummer +41 41 228 45 45, wochentags jeweils von 8-12 und 13.30-17 Uhr). Meldungen sind auch per Mail an folgende Adresse möglich: impfen@lu.ch. Bei schriftlicher Korrespondenz sind folgende Angaben zu machen: Vorname, Name, Geburtsdatum, vollständige Adresse und Telefonnummer. Das Gesundheits- und Sozialdepartement bittet um Geduld und Verständnis, falls es zu Wartezeiten kommt.

Im Impfzentrum in Willisau sind Impfungen ab 16 Jahren möglich

Weiter heisst es in der Medienmitteilung, dass im Impfzentrum in Luzern, wo der Impfstoff von Moderna verimpft wird, nur Personen ab 18 Jahren geimpft werden können. Personen, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind, können im Impfzentrum in Willisau geimpft werden, da der in Willisau verwendete Impfstoff von Pfizer/Biontech für Personen ab 16 Jahre zugelassen ist. Für Personen unter 16 Jahren ist in der Schweiz noch kein Impfstoff zugelassen.

Terminverschiebungen sind möglich, falls alternative Termine frei sind



Wer einen Impftermin verschieben muss, kann dies mittels einem Link im SMS ändern, in welchem der Termin mitgeteilt wird. Wenn es jedoch keinen freien alternativen Termin mehr gibt, erfolgt die Nachfrage, ob man den ursprünglich erhaltenen Termin nicht doch wahrnehmen kann. Falls dies nicht möglich ist, fällt man in der Warteschleife zurück. Der zweite Termin kann erst verschoben werden, wenn die erste Impfdosis verabreicht wurde.