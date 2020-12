Impfrisiko Erster Schweizer Todesfall nach Coronaimpfung in Luzern? Es wird noch abgeklärt, ob es einen Zusammenhang gibt In einem Luzerner Altersheim verstarb eine Person nach der Coronaimpfung, dies bestätigen die zuständige kantonale Behörde sowie Swissmedic. Ob der Tod der betagten Person im Zusammenhang mit der Impfung steht, ist noch offen. Salome Erni 30.12.2020, 13.11 Uhr

Die erste Person in der Schweiz soll in Folge einer Coronaimpfung gestorben sein. Dies vermeldet Christoph Pfluger, Herausgeber der Zeitschrift Zeitpunkt und aktiv in coronaskeptischen Kreisen. Wie er schreibt, sei ein Bewohner in einem Pflegeheim für Demente in einer Luzerner Agglomerationsgemeinde zwei Tage nach der Impfung verstorben.