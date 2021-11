Impfwoche im Kanton Luzern: Truck startet durch

Impfwoche Die Luzerner Impfkampagne hat verhalten begonnen – der Truck startete am Montag jedoch durch Die Schweiz forciert während einer Woche die Impfungen. Auf der Autobahnraststätte Neuenkirch gibt es derzeit neben Super-Benzin und Diesel auch den Impfstoff von Johnson & Johnson. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Der junge Mann mit Tessiner Kennzeichen stellt seinen Audi auf der Autobahnraststätte Neuenkirch Ost ganz in der Nähe des Marché-Restaurants und des Burger King auf einen Parkplatz. Er ist auf dem Weg nach Deutschland zur Arbeit und legt hier gezielt einen Stopp ein, um sich impfen zu lassen:

Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 9. November 2021).

«Als ich auf dem Hinweisschild vor der Ausfahrt zur Raststätte gesehen habe, dass ohne Voranmeldung geimpft wird, entschied ich mich spontan dafür», gibt der 24-jährige Riccardo Boccadoro den Grund für seinen Halt an. Er hätte sich gerne im Kanton Tessin den Impfstoff von Johnson & Johnson verabreichen lassen. Aber das sei in seiner Region nur donnerstags und samstags möglich.

Er hat sich bewusst erst jetzt für eine Impfung entschieden. «Ich wollte zuerst den älteren Personen den Vorzug lassen. Und ich habe gewartet, bis dieser Impfstoff in der Schweiz zugelassen ist, denn ich habe keinen Bock auf zwei Impfungen», gibt er zu.

Die nationale Impfwoche im Kanton Luzern, die noch bis und mit Sonntag dauert, hat je nach Standort unterschiedliche Frequenzen erlebt in den ersten zwei Tagen. Der Impftruck in Malters hat am Montag richtig Gas gegeben. 136 Impfungen waren es dort. Der erste Tag ist im Kanton Luzern gemäss David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, gut angelaufen. «Es haben sich am Montag total 292 Personen das erste Mal impfen lassen.» Am 1. November hätten sich lediglich 11 Personen das erste Mal impfen lassen. Am Dienstag lief es ähnlich. So sind laut Dürr an den verschiedenen Impfzentren bis um 17 Uhr insgesamt 232 Erstimpfungen vorgenommen worden. Vor einer Woche waren es deren 166 Erstimpfungen.

Der administrative Mitarbeiter des Impfzentrums Luzern, Pius Schmid, im Gespräch mit Besuchern der Raststätte Neuenkirch. Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 9. November 2021).

Weniger euphorisch sind die Zahlen der Raststätte Neuenkirch. In zwölf Stunden waren es deren 28 Impfungen, die verabreicht wurden. Das Impfzentrum in Hochdorf hat mit 17 Impfungen noch etwas Luft nach oben, doch es bleibt ja auch nach der Impfwoche geöffnet.

Durch Impfung weiter ins Café

Es ist kurz vor Mittag, als der junge Tessiner weiter Richtung Norden fährt. Zur selben Zeit lässt sich Rosmarie Lustenberger aus Willisau einen Stich setzen. Sie ist in Begleitung ihrer Tochter Evelyne Kurmann (44) angereist, hier fotografiert vor dem Impfmobil:

Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 09.11.2021)

Das Thema Impfen ist nun in der Familie keines mehr, weil sich die älteste Person auch dafür entschieden hat. Obwohl sie sich nicht so sehr darum gerissen hat, wie sie sagt. «Eigentlich musste ich diesen Schritt jetzt tätigen, denn sonst hätte ich nicht mehr ins Café gehen können. Und um zu Hause zu bleiben, bin ich noch etwas zu jung», sagt die Frau, die ihr Alter als «Ü-70» angibt. Sie ist sich aber nicht zu schade, noch anzufügen, dass sie sich jetzt freier fühle.

Sie sagt dies zu Pius Schmid und Walter Steiger, den beiden Männern, die an diesem Tag mit dem Impfmobil auf der Raststätte stationiert sind und sich gerne auf Gespräche mit Leuten einlassen. Damit treffen sie nicht den Puls eines jeden. Zwei Männer mit schwarzen Haaren blicken skeptisch bis verächtlich in die Runde. Einer sagt spöttisch: «Das macht ihr gut. Gebt 90 Millionen aus für so etwas.»

Hoffen auf junge Impfwillige

Eine sonderbare Kundin hat sich am Montag eingefunden. Der Platzchef beschreibt, dass die Person darauf bestanden habe, die Ampulle mit dem Impfstoff zuerst in der Hand zu halten. Sie habe daraufhin gezittert und sich geschüttelt und betont, dass sie sich nicht impfen lassen werde.

Steller und Schilder weisen vor dem Eingang der Raststätte Luzern-Neuenkirch auf das Impfen hin. Bilder: Dominik Wunderli (Rothenburg, 9. November 2021)

Jeder kann sagen, was er denkt. Das tut auch Thomas Lohmann, CEO der Luzerner Raststätten AG. «Mit unseren speziellen Öffnungszeiten von 11 bis 11 sind wir ein idealer Ort für die Impfaktion. Und der Platz unmittelbar neben dem Burger King ist interessant, weil sich besonders gegen Ende der Woche viele junge Leute hier treffen. Vielleicht lassen sich einige motivieren, die einmalige Impfung machen zu lassen.»

Ermutigen ist vielleicht auch die richtige Bezeichnung für den 38-jährigen Mann aus Emmenbrücke, der offensichtlich hin- und hergerissen ist. «Eigentlich will ich nicht, aber ich bin auch nicht dagegen. Mir passt einfach nicht, wie sehr das Thema polarisiert, wie sich viele Leute in ihren Meinungen verrannt haben und keine andere Sicht tolerieren. Dabei sollte man gemeinsam eine Lösung finden. Ich bin gesund und ich lasse mich impfen, das ist für mich nicht gefährlich. Dafür kann ich bequemer leben. Was nicht bedeutet, dass ich mich jetzt in Partys stürzen werde.»

Auf Booster-Impfung gewartet

In Menznau hat sich bereits um 10 Uhr eine 81-jährige Frau eingefunden, die sich die Booster-Impfung machen liess. Sie habe Anfang April die zweite Impfung bekommen und keine Sekunde gezögert, die dritte Dosis zu holen. Zumal diese ja praktisch vor ihrer Haustür erhältlich sei. Ihr Beweggrund ist nachvollziehbar: «Mein Bruder ist vor einem Jahr an Covid gestorben. Das war ganz furchtbar mitzuerleben. Mir braucht niemand etwas zu erzählen.» Den Impftruck in Menznau haben bis am frühen Dienstagnachmittag rund 35 Personen aufgesucht.

Auch beim Einrichtungshaus Ikea in Rothenburg ist ein temporäres Impfzentrum errichtet worden:





Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 9. November 2021)

Am Montag haben sich 36 Personen impfen lassen. Angesichts, dass die Impfkabinen etwas versteckt angeordnet sind und man die erst zur Kenntnis nimmt, wenn man das Geschäft betritt, eine annehmbare Zahl. «Wir sind um jede Person froh, die sich dafür entscheidet. Manche tun dies spontan, einige aber haben sich bewusst für die Booster-Impfung entschieden und sind extra dafür zu uns gekommen», sagt die Leiterin des Impfstandorts.

