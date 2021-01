Impfzentren Auch im Kanton Luzern kommt es bei der Coronaimpfung zu Lieferengpässen Bisher mussten keine Impftermine verschoben werden. Doch es ist noch offen, wie viele Impfdosen im Februar eintreffen. Das dürfte den Start des Impfzentrums Willisau verzögern. Roseline Troxler 28.01.2021, 05.00 Uhr

12'048 Personen erhielten im Kanton Luzern bis am Montag eine Impfung. 4300 davon wurden im Impfzentrum in der Messe Luzern geimpft. Nun könnte die Impfaktion im Kanton Luzern wie in anderen Kantonen auch ins Stocken geraten. David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, bestätigt Lieferengpässe. Die nächste Lieferung von Moderna-Impfstoffen wird im Kanton Luzern Anfang Februar erwartet, wie der Dienststellenleiter ausführt. «Wir wissen aber noch nicht, wie viele Impfdosen wir erhalten werden.» Laut Gesundheitsdirektor Guido Graf sollen es 14'000 sein.

Das Impfzentrum auf der Luzerner Allmend ist seit dem 19. Januar 2021 offiziell in Betrieb.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. Dezember 2020)

Bisher konnten laut der Dienststelle Gesundheit und Sport alle vergebenen Impftermine für die Erstimpfung wie vorgesehen durchgeführt werden. Bisher sei kein Moderna-Impfstoff verspätet eingetroffen. Offen ist, wie es mit der nächsten Lieferung aussieht. «Sofern die erwartete Lieferung von Moderna-Impfstoffen Anfang Februar tatsächlich eintrifft, können auch alle Zweitimpfungen wie vorgesehen stattfinden», sagt Dürr. Dank einer guten und umsichtigen Planung hätten bis jetzt keine Impftermine verschoben oder annulliert werden müssen.

Start in Willisau ist laut Kanton abhängig von den Liefermengen

Abhängig von der Zahl der gelieferten Impfdosen ist auch der Start des Impfzentrums in der Festhalle in Willisau. David Dürr sagt:

«Wann die Betriebsaufnahme erfolgt, steht noch nicht fest und hängt von den Liefermengen ab, die wir im Februar erhalten.»

Ursprünglich war der Start für frühestens am 1. Februar kommuniziert worden. Für viele ältere Personen und Risikopersonen in der Region Willisau wäre ein Impftermin in ihrer Region angenehmer als die zweimalige Fahrt ins Zentrum auf der Allmend. Ob die Eröffnung aber bereits kommende Woche möglich ist, ist angesichts der Lieferverzögerungen fraglich.

Derzeit kann man sich so oder so noch nicht für einen Termin im Impfzentrum Willisau anmelden. David Dürr erklärt: «Rein technisch könnte die Anmeldeplattform sofort aktiviert werden.» Doch das Problem sei, dass man die Anmeldung nicht mehr auf ein anderes Impfzentrum übertragen könne, wenn man bereits Impftermine für ein Impfzentrum habe. Zudem sollen laut der Dienststelle Gesundheit und Sport Schwachstellen bei der Anmeldesoftware in den kommenden Tagen noch behoben werden. Der Dienststellenleiter sagt:

«Wir werden informieren, sobald man sich für das Impfzentrum in Willisau anmelden kann.»

Testlauf mit Nicht-Risikopersonen

Für Fragezeichen gesorgt hat jüngst, dass der Kanton Luzern am Wochenende vor dem Start des Impfzentrums auf der Luzerner Allmend einen Probelauf durchgeführt hat. Beim Testlauf wurden rund 450 Mitarbeiter der Feuerwehr, der Polizei und des Zivilschutzes geimpft. Dies, obwohl die Impfstrategie des Bundes eine Priorisierung von Risikopersonen vorsieht. «Es handelte sich um einen internen Stresstest, in dessen Rahmen vorgängig wertvolle Erfahrungen für den Impfstart gesammelt werden konnten. Im Rahmen von solchen Vorhaben sind Stresstests zwingend notwendig», erklärt David Dürr. Die Zeit zwischen dem Stresstest und dem offiziellen Start der Impfungen sei genutzt worden, um Schwachstellen zu verbessern. «Entsprechend reibungslos verlief der offizielle Impfstart im Impfzentrum Luzern am 19. Januar. Unzählige positive Rückmeldungen bestätigen dies.» Zudem konnten laut Dürr auch wertvolle Lehren für das Impfzentrum Willisau gezogen werden.

Testlauf in Willisau ist noch offen

Auf die Frage, weshalb der Testlauf nicht mit Risikopersonen durchgeführt wurde, sagt Dürr: «Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, da Angehörige der Polizei und Feuerwehr im Falle von Problemen beim Testlauf Verständnis aufbringen und Erfahrung mit Testläufen haben.» Der Testlauf diente in erster Linie der Überprüfung der Abläufe, und um Lehren für Willisau ziehen zu können.

«Gleichzeitig nutzten wir die Gelegenheit, Mitarbeitende in Berufsfeldern, die bei ihrer Arbeit sehr exponiert sind, mit einer Impfung zu schützen.»

Ziel sei dabei die Einsatz- und Durchhaltefähigkeit. Weitere rund 50 Impfdosen wurden laut David Dürr dem Gesundheitsfachpersonal und Angehörigen des Zivilschutzes verimpft. «Sie sind im kantonalen Impfzentrum tätig und somit ebenfalls exponiert.»

Ob es auch im Impfzentrum in Willisau einen Testlauf geben wird, ist laut der Dienststelle noch offen. Dürr sagt: «Falls es einen Testlauf gibt, dann wird dieser in einem kleinen Rahmen stattfinden, da Willisau von den Erfahrungen der Messe Luzern profitieren kann.»