In Buttisholz sinkt der Steuerfuss Der Gemeinderat in Buttisholz will bis im Jahr 2022 den Steuerfuss auf 1,90 Einheiten senken. Im 2021 will Buttisholz Investitionen in der Höhe von 1,3 Millionen Franken tätigen. 28.10.2020, 08.16 Uhr

Die Steuerzahler von Buttisholz dürfen sich auf tiefere Steuerrechnungen freuen. (Symbolbild) Bild: Boris Bürgisser

(sda) Die Gemeinde Buttisholz steht vor einer Phase mit sinkender Steuerbelastung. Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss für 2021 von 2,0 auf 1,95 Einheiten zu senken. 2022 soll der Steuerfuss um weitere 0,05 Einheiten verringert werden. Der Gemeinderat teilte am Mittwoch mit, er wolle die Steuerbelastung in Buttisholz an den Durchschnitt der Region Sursee angleichen. Der für 2022 angestrebte Steuerfuss von 1,90 Einheiten solle deswegen mindestens gehalten werden. Er rechne mit einem weiteren Bevölkerungs- und Steuerkraftwachstum.

Für 2021 budgetiert der Gemeinderat bei einem Aufwand von 21,4 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 5003 Franken. Das ausgeglichene Ergebnis kommt zustande, weil über 760'000 Franken aus den Reserven entnommen werden. Diese Reserven hat die Gemeinden in den letzten Jahren mit guten Jahresabschlüssen und zusätzlichen Abschreibungen geschaffen.

Die guten Jahresabschlüsse der Vergangenheit haben indes auch negative finanzielle Folgen. Der Finanzausgleich zu Gunsten der Gemeinde werde um 88'000 Franken tiefer ausfallen, hiess es in der Mitteilung. Im 2021 will Buttisholz Investitionen in der Höhe von 1,3 Millionen Franken tätigen. Dies sind rund 2 Millionen weniger als im Vorjahr.