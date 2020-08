Kommentar In Corona-Zeiten sind Finanzpläne mit Vorsicht zu geniessen Die Luzerner Regierung setzt die Schuldenbremse 2021 aus – noch vor zwei Monaten nahm sie davon Abstand. Das ist kein Skandal, sondern Ausdruck der in kurzer Zeit wechselnden Basisdaten für mittelfristige Finanzpläne. Lukas Nussbaumer 26.08.2020, 17.41 Uhr

Die Luzerner Regierung will den Kanton bis 2024 mit 637 Millionen Franken verschulden. Das entspricht gegenüber heute fast einer Vervierfachung. Grund dafür ist die Absicht der Exekutive, weder Sparpakete zu schnüren noch die Steuern zu erhöhen. Das bedeutet auch: Die fünf bürgerlichen Männer nehmen in den nächsten vier Jahren Defizite von je rund 50 Millionen Franken in Kauf, und sie setzen die Schuldenbremse 2021 aus, begründet mit «ausserordentlichen Verhältnissen».