In der Coronakrise sind die Luzerner Kirchen und ihre Angebote gefragt Die Corona-Pandemie wirbelte das Jubiläum der Landeskirchen durcheinander. Dafür wurden ihre Angebote stärker genutzt. Roseline Troxler 08.08.2020, 05.00 Uhr

Die Synodalratspräsidentinnen der reformierten und der katholischen Landeskirche, Lilian Bachmann (links) und Renata Asal-Steger, auf der Dachterrasse beim Büro der Landeskirche am Abendweg in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher (4. August 2020)

Die Katholische und Reformierte Landeskirche werden heuer beide 50-jährig. Dieses Jubiläum wollten die Organisationen im laufenden Jahr mit mehreren Anlässen feiern. Anfang Jahr blickten die grössten zwei Landeskirchen im Kanton mit Vorfreude auf die Feierlichkeiten. Ein restauriertes Ruderboot sollte das Kirchenjubiläum sinnbildlich begleiten.

Doch das Ruderboot musste sich durch Stürme und hohe See kämpfen. Am 21.März verstarb Ursula Stämmer-Horst, die reformierte Synodalratspräsidentin, an Krebs. Just in jener Zeit ist es wegen Corona zum Beinahe-Lockdown gekommen. Statt im Juni gemeinsam die «Lange Nacht der Kirchen» zu feiern, waren Gottesdienste mit Gläubigen bis Ende Mai untersagt, und bis heute finden viele Veranstaltungen nicht oder nur im kleinen Kreis statt.

Renata Asal-Steger, Synodalratspräsidentin der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern, sowie Lilian Bachmann, interimistische Synodalratspräsidentin der Evangelisch-reformierten Landeskirche, blicken in einem Gespräch gemeinsam auf diese herausfordernde Zeit zurück.

Solidarität wurde in den letzten Monaten gelebt

Beide Synodalratspräsidentinnen gewinnen der Coronakrise auch Positives ab. «Die Kirche wurde wie eine Zwiebel, Schicht um Schicht geschält, bis sie auf ihre Kernaufgaben reduziert war», sagt die 48-jährige Lilian Bachmann aus Luzern. Diese Kernaufgaben sieht sie in der Solidarität und in der Seelsorge, die in den letzten Monaten stark gelebt worden seien.

«Die Nähe zur Kirche wird in der Krise vermehrt gesucht.»

Und Renata Asal-Steger (60) aus Luzern ergänzt: «Die Kirche und ihre Dienstleistungen werden während der Krise mehr wahrgenommen und geschätzt.»

Die beiden Frauen an der Spitze der Landeskirchen haben Ende Februar auf Krisenkommunikation umgestellt. «Das war eine Zäsur. Nicht mehr das Jubiläum stand im Zentrum, sondern es galt eine ganz neue Situation zu bewältigen, für die es kein Patentrezept gibt», sagt Asal-Steger. Und Bachmann fügt an: «Gottesdienste waren auf einmal bewilligungspflichtig, viele Mitarbeitende in den Kirchgemeinden und bei der Landeskirche stellten auf Homeoffice um.» Für beide stand fest: «Die Kirche muss trotz Corona weiterhin stattfinden.»

Telefonseelsorge, Nachbarschaftshilfe, digitale Gottesdienste: In den Kirchgemeinden sind vielfältige Angebote entstanden. «Die Kreativität und das enorme Engagement in den Kirchgemeinden haben mich beeindruckt. Hierfür gebührt allen ein grosser Dank», sagt Lilian Bachmann. Renata Asal-Steger schliesst sich dem an: «Die letzten Monate waren für die Mitarbeitenden vor Ort sehr intensiv. Das engagierte und verlässliche Miteinander gibt Kraft für den Blick nach vorn.» Sie zieht mit einer Analogie zur 1.-August-Ansprache von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga eine positive Bilanz:

«Es hat sich gezeigt, auch die Kirche ‹verhäbt›.»

Trotz Solidarität und vieler Angebote waren die Kirchen insbesondere bei Todesfällen sehr gefordert. Asal-Steger sagt:

«Beerdigungen kann man nicht verschieben – ebenso wenig die Trauer und Anteilnahme der Angehörigen.»

Beerdigungen mussten während des Lockdown im engsten Kreis draussen stattfinden. Aktuell ist die Zahl der Personen bei Beerdigungen – wie bei allen Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen – auf 100 Personen pro Sektor beschränkt. Bachmann sagt: «Der Akt des Abschiednehmens war erheblich eingeschränkt. Plötzlich fehlte dieses wichtige Ritual des gemeinsamen Abschieds in und mit der Gemeinschaft, das den Hinterbliebenen Kraft spendet.»

Gefragt sind Angebote der Seelsorge. Diese finden nicht nur innerhalb der Kirchenmauern statt, sondern vor Ort in den Pfarreien und Kirchgemeinden, in Spitälern, in Altersheimen oder den Gefängnissen. «Die Pandemie hat viele von uns auf uns selbst zurückgeworfen», sagt Asal-Steger, und führt aus, dass die Menschen vermehrt existenzielle Fragen beschäftigen würden. Auch Jugendliche hätten verstärkt ein Bedürfnis nach Beistand und Rat. Trotz Distanzhalten gab es laut Bachmann auch positive Rückmeldungen. «Gespräche wurden während Corona wichtiger, weil Einsamkeit, Sorge und Ängste zunahmen. Die Kirchgemeinden konnten den Gläubigen trotz Gottesdienstverbot nahe bleiben.»

Mehr Engagement von der Politik gewünscht

Das Wort Solidarität fällt mehrmals im Gespräch. Dennoch sehen die Synodalrätinnen Luft nach oben. Bachmann findet:

«Die Politik sollte sich noch stärker für Menschen in Armut engagieren. Das Thema wird oft an uns Kirchen ausgelagert.»

Auch ihr katholisches Pendant wünschte sich mehr staatliche Unterstützung für Menschen in Not.

Vielen sozialen und kirchlichen Einrichtungen fehle die Kollekte, welche jeweils während der Gottesdienste gesammelt werde. Die beiden Landeskirchen haben für Betroffene der Coronakrise gemeinsam über 50000 Franken gesprochen. Die Kirchen sind zudem bei vielen Organisationen und Hilfswerken personell engagiert.

Übertragung weiterer Gottesdienste denkbar

Jüngst haben die beiden grössten Luzerner Landeskirchen noch enger zusammengearbeitet. «Dieser Austausch war extrem wertvoll», sind sich die Frauen einig. Gemeinsam mit der christkatholischen Kirchgemeinde Luzern wurde Ostern gefeiert – «ein starkes ökumenisches Zeichen», findet Asal-Steger. Die Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern wurden via Regionalsender Tele1 übertragen. Mit Erfolg, wie die Landeskirchen betonen. Rund 15000 Personen haben dem Ereignis live beigewohnt, weitere haben die Aufzeichnungen zeitversetzt online angesehen. Ein Format, das auch künftig zum Zug kommt? «Das ist durchaus denkbar», so Bachmann, zunächst müsse das aber in den Gremien geklärt werden.

Obwohl alle grossen Anlässe des Jubiläumsjahres auf 2021 verschoben werden mussten, sind die Synodalratspräsidentinnen vom «Miteinander füreinander» überzeugt. Die Werte der Kirchen mit Solidarität, Gemeinschaft, Menschlichkeit und dem Schutz der Schwächsten seien aktueller denn je, und die Angebote gerade in der Krise gefragt.