In der Krienser Aldi-Filiale sind die Lernenden die Chefs Bis Samstag leiten Lernende im letzten Lehrjahr die Aldi-Filiale im Ringcenter in Kriens. 03.02.2020, 16.19 Uhr

Die Schlüsselübergabe in Kriens. Bild: PD

(ras) Beim Projekt «Lernendenfiliale» erleben und verantworten die 19 Lernenden alle Aufgaben des Filialalltags in Eigenregie, wie der Detailhändler per Mitteilung am Montag bekannt gibt. Zwischen Ende Januar und Ende Februar werden schweizweit insgesamt sechs Aldi-Filialen für je eine Woche von Lernenden übernommen.