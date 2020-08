In der Krienser Teiggi gibt's zur Pizza Jazz Eine Konzertreihe jeweils sonntags in der Teiggi soll das Zusammensein in schwierigen kulturellen Zeiten fördern. Pirmin Bossart 21.08.2020, 05.00 Uhr

Luca Sisera, Mitgründer des Vereins «Jazz und Pizza». Bild: PD

«So vieles wurde blockiert oder ist weggefallen in den letzten Monaten. Deshalb finden wir, dass es eine neue Plattform braucht, um Livemusik zu geniessen», sagt Luca Sisera. Der Musiker und Bassist hat die neue Konzertreihe Jazz & Pizza zusammen mit Manuel Kaufmann (Pizzeria «Da Marcello») und dem Kulturproduzenten Patrick Müller (Ex-Südpol-Leiter) lanciert.

Alle drei wohnen oder arbeiten auf dem Teiggi-Areal. In kurzer Zeit haben die erfahrenen Kulturprofis einen Verein gegründet und ein feines Konzertprogramm lanciert.

Solidarischer Akt für die Kultur und die Szene

«Wir möchten das öffentliche Leben in Kriens bereichern und die ungebrochene Kraft der Musik manifestieren», erklärt das Trio. Bis Ende September spielen fünf Duos mit bekannten Namen aus der Schweizer Musikszene jeweils am frühen Sonntagabend, um 17 Uhr, vor der Pizzeria. Der Eintritt beträgt zehn Franken, es darf zugehört, getrunken und vielleicht etwas gegessen werden, ein Konsumationszwang besteht nicht.

Bei schlechter Witterung besteht die Möglichkeit, die Konzerte in den Gemeinschaftsraum der Teiggi zu verschieben. «Es ist alles coronakonform. Es besteht keine Maskenpflicht, aber die Besucher müssen ihre Daten hinterlassen. Pro Konzert können maximal 100 Personen kommen. Es besteht die Möglichkeit, über die Website zu reservieren», so das Trio.

Die Reihe ist nicht zuletzt ein solidarischer Akt für die Kultur und die Szene. «Wir wollen die Musikerinnen und Musiker zeitgemäss bezahlen, das war uns von Anfang an wichtig», sagt Kaufmann. Sie erhalten 500 Franken für einen Gig, was gerade in der Jazz- und Improszene längst nicht die Regel ist. Die Veranstalter hoffen denn auch auf regen Besuch und auf viele neue Vereinsmitglieder. Und sie sind glücklich, dass sie von der Stadt Kriens und von Pro Helvetia bereits Unterstützungsbeiträge erhalten haben. Weitere Gesuche sind hängig.

Musikalische Berührungsängste sind fehl am Platz. «Der Verein Jazz & Pizza setzt auf stilistische Offenheit und wird den Begriff ‹Jazz› nicht dogmatisch behandeln», sagt Sisera, der für die Programmierung sein musikalisches Netzwerk aktiviert hat. Das ganze Spektrum von eher traditionsbewussten bis zu experimentellen Formationen soll im Programm Platz haben. «Wir wollen herausragende Musik am Puls der Zeit bieten.»

Keine Lust auf «Sunday-Boys-Club»

Den exemplarischen Sound dazu bringt gleich das Eröffnungskonzert mit der E-Bassistin Martina Berther (Ester Poly) und der Rapperin Big Zis. An den folgenden Sonntagen sind weitere Duos zu hören, die auch sphärische Sounds und eingängige Grooves, Harfen-Klangwelten und Gesang oder Jazz und Energie in das Teiggi-Areal bringen. Sechs Musikerinnen und vier Musiker sorgen für die zeitgemäss-ausgewogene Quote. Kaufmann: «Wir sind froh, gibt es so viele tolle Musikerinnen.» Müller ergänzt: «Nur Männer im Vorstand ist schon einseitig genug. Wir haben keinen Bock auf einen Sunday-Boys-Club.»

Jazz & Pizza soll keine Einmonatsfliege bleiben. Der Verein möchte sich mit weiteren Anlässen etablieren. «Wir starten mal mit dieser Duo-Reihe in der Teiggi. Es sind auch noch andere Formate oder Veranstaltungsorte möglich», sagt Sisera. Und grinst. «Wir peilen zehn Jahre an.»