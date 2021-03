Detailhandel In der Luzerner Altstadt stehen 18 Geschäfte leer – Tendenz steigend: Warum das auch eine Chance sein kann Der Onlinehandel und Corona setzen dem Detailhandel zunehmend zu. Das zeigt sich jetzt auch mitten in der beliebtesten Einkaufszone der Zentralschweiz. Experten sehen in der Entwicklung aber auch Chancen für Luzern. Christian Peter Meier 03.03.2021, 05.00 Uhr

«Lädelisterben.» Der Begriff ist altbekannt. Früher, als die kleinen Dorfgeschäfte verschwanden, bezeichnete er ein eher peripheres Phänomen. Und heute? Heute hat sich das Lädelisterben zum Ladensterben entwickelt, ist mitten in den Städten angekommen und scheint allmählich den ganzen Detailhandel zu erfassen.

Auch in Luzern. Hier erwacht die Altstadt dieser Tage zwar aus dem verordneten Coronawinterschlaf. Doch nicht überall. Leere Läden trüben in dieser attraktivsten und beliebtesten Einkaufszone der Zentralschweiz hier und da das Bild, wie diese Aufnahmen zeigen:

Dieses Laden an der Rössligasse ist geschlossen. Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 02. März 2021) Leere Regale an der Hertensteinsteinstrasse Erst Totalausverkauf, dann «zu vermieten»: Ladenlokal am Sternenplatz Dieses Ladenlokal am Kapellplatz sucht einen Nachmieter. Einfach leer: Ladenlokal an der Weggisgasse. Auch für dieses 32 Quadratmeter grosse Ladenlokal in der Eisengasse wird ein Mieter gesucht. An bester Lage: Ladenlokal an der Kramgasse Ein Schild an der Hertensteinstrasse weist darauf hin, dass auch dieser Raum zu vermieten ist. Aus dieses Lokal am Grendel hat geschlossen. Dieser Laden an der Hertensteinsteinstrasse... Bild: Boris Bürgisser (luzern, 02. März 2021) ... wurde vom Konkursamt Luzern amtlich versiegelt. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 02. März 2021)

Louis Baume, pensionierter Optikermeister, der früher ein Geschäft an der Weggisgasse betrieb und sich heute scherzhaft als Stadtbeobachter bezeichnet, hat folgende Liste zusammengestellt: Je drei Läden stehen aktuell an der Kapellgasse und an der Eisengasse leer, je zwei an der Alpenstrasse, der Hertensteinstrasse, dem Sternenplatz und der Weggisgasse, je eines an der Rössligasse, dem Mühlenplatz, der Kramgasse und dem Weinmarkt. Macht zusammen 18 unbewirtschaftete Geschäfte. Doch Baume hat noch mehr schlechte Neuigkeiten:

«Mir sind mindestens acht weitere definitive Kündigungen von Mietverträgen bekannt.»

Leerstand habe es früher in der Luzerner Altstadt nie gegeben, erinnert sich Baume an bessere Zeiten. «Entstehende Lücken wurden jeweils sofort gefüllt.» Wie seine Liste zeigt, akzentuiert sich nun aber ein Problem, das verschiedene Studienverfasser aufgrund des erstarkten Onlinehandels schon seit einigen Jahren prognostizieren. Die Pandemie dürfte die Entwicklung beschleunigt haben, gerade in Luzern. Schliesslich fehlen die vielen solventen Touristen seit nunmehr einem ganzen Jahr.

Die Preisvorstellungen sind sehr unterschiedlich

Zu diesen Beobachtungen passt das aktuelle Angebot auf der Immobilienplattform «Homegate»: Derzeit sind rund 20 gewerbliche Objekte in der Luzerner Altstadt zur Miete ausgeschrieben. Stünden sie alle nebeneinander, würden sie eine ganze Gasse bilden. Viele der Geschäfte werden als «exklusiv» beworben, «direkt am Einkaufsstrom», als «Prime Location», mit «AAA-Standort». Die Preisvorstellungen variieren dabei von 400 bis sagenhaften 6000 Franken pro Quadratmeter und Jahr. Wobei sich viele Angebote um 1000 Franken bewegen. Relativ häufig sind allerdings sowohl die Preisvorstellung wie die genaue Adresse des Geschäftes nur «auf Anfrage» zu erfahren.

Solche Anfragen sind derzeit aber selten. Und entsprechend herausfordernd ist die Vermittlung von Ladenflächen an neue Mieter. Dies bestätigt Marcantonio Lagalante, Geschäftsführer der Lagalante Group mit Sitz im Herzen der Altstadt. Das Unternehmen ist schweizweit unter anderem im Immobilienbereich tätig und vertritt in Luzern gleich mehrere Eigentümer leerstehender Geschäfte. Marcantonio Lagalante sieht Covid als Hauptgrund für die schwierige Situation. «Luzern hat jahrelang vom internationalen Tourismus gelebt – und der ist jetzt nicht mehr da», rekapituliert er und spricht von einem Klumpenrisiko. Die Einheimischen allein brächten zu wenig Frequenz in die Altstadt. Entsprechend harzig sei der Immobilienmarkt in diesem Sektor.

«Die Geschäftsmieten werden darum noch weiter sinken»,

sagt Lagalante und ist überzeugt, dass «so manche Preisvorstellung nicht mehr realistisch» sei. Über konkrete Zahlen schweigt Marcantonio Lagalante – allerdings nicht nur aus Diskretionsgründen: «Denn es gibt schlicht keine verbindlichen Quadratmeterpreise mehr.» Verträge kämen, nach harten Verhandlungen, aber gleichwohl noch zu Stande.

Kapellgasse 4: Seit einem Jahr stehen Läden im Neubau leer

Davon kann Jörg Eichhorn von der Zuger Firma Newport derzeit nur träumen. Der Investor und Eigentümer des markanten Neubaus an der Kapellgasse 4 (ehemals C&A) sitzt auf Retailflächen an bester Lage. Ein knappes Jahr nach Fertigstellung stehen das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss noch immer leer. Nur im Untergeschoss hat sich schon im letzten Frühling ein Geschäft für Wohnaccessoires eingemietet. «Die Situation ist extrem angespannt, unter anderem weil viele grosse Brands einen Expansionsstopp verfügt haben», sagt Eichhorn. Wobei er nicht auf solche Mieter fixiert ist. «Wir könnten uns sehr gut auch ein Shop-in-Shop-System mit diversen lokalen Anbietern vorstellen», sagt er. Doch auch solche Ideen seien aktuell nicht realisierbar. Umso glücklicher ist Eichhorn, dass das Gebäude nicht als reines Geschäftshaus konzipiert wurde, sondern ab dem zweiten Obergeschoss Wohnungen beherbergt. «Wir wollten von Anfang an urbanes Wohnen zurück in die Altstadt bringen.» Dieses Konzept scheint aufzugehen. Laut Eichhorn sind bis auf zwei Einheiten sämtliche Wohnungen vermietet.

Von der Ladenkrise direkt betroffen ist auch Stadtbeobachter Louis Baume. Denn seit er sich als Optiker zurückgezogen hat, vermietet er sein Ladenlokal an der Weggisgasse. Ein langjähriger Mietvertrag wird allerdings Ende 2021 auslaufen und seitens des Mieters nicht verlängert. «Interessanterweise nicht wegen Corona, sondern weil das Geschäft mehr Platz braucht; die 60 Quadratmeter bei mir reichen offenbar nicht mehr aus», betont Baume und taxiert dies grundsätzlich als gute Nachricht. Denn zumindest dieser Laden dürfte im Stadtzentrum bleiben. Konsequenzen hat es für Baume gleichwohl: «Ich rechne damit, dass meine Mieteinnahmen um bis zu 30 Prozent zurückgehen werden», sagt er im Wissen darum, dass sein Makler noch niemand für die Nachfolge gefunden hat.

«Es wird Raum geben für innovative und junge Konzepte»

Der Situation kann Baume allerdings auch positive Seiten abgewinnen: «Das Mietniveau war in der Altstadt einfach zu hoch – und das wird nun korrigiert.» Für die Vermieter sei dies zwar unschön. «Dafür könnte die Altstadt allmählich wieder für kleine Geschäfte mit geringerem Umsatz zu einer Option werden.» Ähnlich sieht dies Marcantonio Lagalante. Die Anpassung der Mietzinsen werde der Homogenisierung der Einkaufsstrassen entgegenwirken – also der zu einseitigen Ausrichtung des Angebots auf Touristen. «Es wird vermehrt Raum geben für neue, innovative und junge Konzepte, welche ihren Fokus verstärkt auf das Kundenerlebnis richten werden.»