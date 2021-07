Mensa der Universität Luzern wird komplett vegetarisch

Ernährung Kein Fleisch mehr: Mensa der Uni Luzern krempelt ihr Angebot um Ab August wird die Mensa der Universität Luzern von der Zürcher Gastrogruppe ZFV betrieben. Das Angebot wird ab dann ausschliesslich vegan und vegetarisch sein. Dominik Weingartner 09.07.2021, 17.13 Uhr

Veggie-Burger statt Schnitzel, Tofu statt Geschnetzeltes: In der Mensa der Universität Luzern wird künftig kein Fleisch mehr serviert. Wie die Bildungsinstitution am Freitag mitteilte, wird ab Ende August die Zürcher Gastronomiegruppe ZFV den Betrieb führen. «Die neue Mensa-Betreiberin verfolgt ein in erster Linie vegan-vegetarisches Verpflegungskonzept», heisst es in der Mitteilung.

Auf Anfrage erklärt Lukas Portmann von der Universitätskommunikation: «In der Mensa wird es ausschliesslich vegan-vegetarische Verpflegung geben.» Jedoch sei «ein mobiles ergänzendes Angebot im Aussenbereich, wo Fleisch und Fisch punktuell eingesetzt werden können» vorgesehen, so Portmann. «Auch beim Catering-Angebot ist die Grundausrichtung vegan-vegetarisch, es wird aber ebenfalls Fleisch umfassen.»

Bisherige Betreiberin hat gekündigt

Laut Portmann ist die Ausrichtung auf vegan-vegetarische Angebote nicht ausschlaggebend gewesen für die Vergabe des Mensa-Betriebs an die ZFV. «Der Entscheid basiert auf einer Gesamtbetrachtung», sagt er. «Das Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept war Teil der qualitativen Zuschlagskriterien, aber nicht alleiniges Kriterium.» Das gute Abschneiden der ZFV in diesem Bereich komme der Universität aber entgegen bei ihrem Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit im Betrieb, so Portmann.

Die Neuausschreibung des Mensa-Betriebs wurde nötig, weil die bisherige Betreiberin Compass Group den Vertrag wegen der Pandemie nach rund zehn Jahren kündigte. Die ZFV hat sich im Zuge dieser Ausschreibung gegen fünf Mitbewerberinnen durchgesetzt. Die Zürcher Genossenschaft betreibt in der Schweiz rund 200 Betriebe, darunter Restaurants, Kantinen und Mensen, wie etwa die Mensa der Hochschule Luzern an der Zentralstrasse. Mit einer klaren Ausrichtung zu einem vegan-vegetarischen Angebot ist die Gruppe bislang allerdings nicht aufgefallen.

Angebot soll auch Fleischliebhaber ansprechen

Offen ist, wie das neue Angebot bei Studentenschaft und Mitarbeitern der Universität und der Pädagogischen Hochschule ankommt. «Mit der Ausrichtung auf ein vegan-vegetarisches Verpflegungskonzept betreten wir Neuland», sagt Lukas Portmann. «Es ist deshalb wichtig, in der Einführungsphase im engen Kontakt mit den Kundinnen und Kunden zu bleiben, um zu beobachten, wie das Konzept bei ihnen ankommt.» Man wolle ein attraktives Angebot bereitstellen, «das auch bei Kundinnen und Kunden Zuspruch findet, die sonst Fleisch essen», sagt er.

Das Vorgehen der Universität dürfte Reaktionen hervorrufen. Denn die Frage, was in Kantinen von öffentlichen Institutionen auf dem Teller liegt, wird oft heiss diskutiert. Die Frage hat auch schon den Luzerner Kantonsrat beschäftigt. Der Wolhuser SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner forderte in einem Postulat den Regierungsrat dazu auf, «zu prüfen, ob in den Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder gesundheitsgefährdende Umerziehungsmassnahmen zur Beeinflussung des Ernährungs- und Essverhalten stattfinden, und allenfalls Massnahmen zur Verhinderung einzuleiten».

Im Postulat ging es aber vornehmlich um die Ernährung von Kindern, bei denen laut Steiner eine «in der Lebensmittelauswahl eingeschränkte Ernährung kritisch» sein könne. Damit meinte er den einseitigen Verzicht auf tierische Produkte. Das Postulat wurde im vergangenen Mai schliesslich abgelehnt.