In der Stadt Luzern wird Mathematik in der Sekundarschule ab 2022 wieder niveaugetrennt unterrichtet Die Stadt Luzern hält in der Sekundarschule zwar weiterhin am integrierten Unterrichtsmodell fest. Mathematik wird ab Schuljahr 2022/2023 aber wieder niveaugetrennt unterrichtet. Hugo Bischof 01.12.2020, 10.41 Uhr

Mathematik soll künftig auch in der Stadt Luzern wieder in Niveauklassen A, B und C unterrichtet werden, je nach Leistungsstärke der Schülerinnen und Schüler. Symbolbild KEYSTONE

Das integrierte Sekundarschulmodell wird in der Stadt Luzern beibehalten. Dies hat der Stadtrat nach erfolgter Evaluation und zahlreichen Diskussionen mit der Bildungskommission und Pädagogen entschieden. Allerdings wird auf die bisherige Ausnahme, auch Mathematik in der Stammklasse zu unterrichten, künftig verzichtet. Ab dem Schuljahr 2022/23 wird das Fach Mathematik wieder wie früher im niveaugetrennten Unterricht ausserhalb der Stammklasse unterrichtet, also in Niveauklassen A, B und C, je nach Leistungsstärke. Das teilte der Stadtrat am Dienstag morgen mit.

Ausschlaggebend für diese Änderung war gemäss Stadtrat die im April 2020 vorgenommene kantonale Änderung der Volksschulverordnung. Diese gibt vor, dass nur eines der beiden Fächer Deutsch und Mathematik binnendifferenziert in der Stammklasse unterrichtet werden darf.

Integriertes Unterrichtsmodell wurde ab 2016 schrittweise eingeführt

In den Sekundarschulen der Stadt Luzern wurden im Schuljahr 2016/2017 die bisherigen Niveauklassen A, B und C aufgehoben und das Modell «Integrierte Sekundarschule» schrittweise eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler werden seither nach der Primarschule unabhängig von ihren Leistungen einer Stammklasse zugeteilt. In den beiden Fremdsprachen Französisch und Englisch werden sie zwar nach wie vor ausserhalb der Stammklasse zusammen mit Lernenden anderer Klassen in drei Niveaugruppen unterrichtet. Der Unterricht in allen andern Fächern erfolgt aber in der Stammklasse. Speziell am städtischen Modell ist, dass auch Mathematik integriert unterrichtet wird. Der Regierungsrat des Kantons Luzern hatte auf Antrag der Stadt Luzern 2014 einen entsprechenden Versuch bewilligt.

Er erachte es als nicht zielführend, für die Sekundarschulen der Stadt Luzern weiterhin ein Ausnahmemodell aufrecht zu erhalten, schreibt der Stadtrat nun. Er stützt sich dabei auf die Erwägungen eines externen Evaluationsberichts der pädagogischen Hochschule St. Gallen sowie auf Gespräche mit dem Kanton Luzern und Beratungen in der Bildungskommission. «Da die Verordnungsänderung vor allem das Ziel hat, die Vielfalt der Strukturmodelle auf der Sekundarschule im Kanton Luzern zu reduzieren, wäre eine erneute Ausnahmebewilligung kaum zu rechtfertigen,» hält der Stadtrat fest. «Dazu kommt, dass auch die Bildungskommission geraten hat, von Sonderlösungen abzusehen.»