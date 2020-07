«In der Tat eine Herausforderung»: Rückkehrer aus Risikoländern bereiten Luzerner Gesundheitsdirektor Sorgen Noch keine Lösung zwischen dem Bund und den Airlines, keine Kontrolle über Rückkehrende, die mit dem Auto in Risikoländern waren: Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf appelliert an die Eigenverantwortung. Alexander von Däniken 16.07.2020, 05.00 Uhr

Die Sommerferien locken nicht alle Luzernerinnen und Luzerner an hiesige Gewässer. Manche dürften in Risikogebiete im Ausland reisen. 28 Länder hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Staaten mit erhöhtem Sicherheitsrisiko deklariert. Wer aus Ländern wie Schweden oder Serbien zurückkehrt, muss für zehn Tage in die Quarantäne. Bei Flugpassagieren wäre hilfreich, wenn die Kantone die Passagierlisten erhalten. Doch bis jetzt gibt es keine einheitliche Lösung.

Der Luzerner Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Guido Graf Jakob Ineichen

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) bedauert dies im Hinblick auf das Contact Tracing: «Wenn diese Listen zur Verfügung stehen würden, könnten die Meldungen zumindest betreffend per Flugzeug Einreisende plausibilisiert respektive Personen, die sich nicht registriert haben, eruiert werden.» Die Listen bilateral von den Airlines einzufordern, sei nicht möglich. Zuständig sei der Bund.

Bund und Transportunternehmen zuständig

Das gelte auch für Personen, die mit dem Auto aus Risikoländern zurückreisen. Graf: «Dies stellt in der Tat eine Herausforderung dar.» Auch hier sei der Kanton Luzern auf den Bund angewiesen; respektive auf die Transportunternehmen, welche Personen in die Schweiz transportieren. Dazu gehören etwa Reisecars.

Letztlich sei der Kanton darauf angewiesen, dass sich die Bevölkerung «dem geltenden Recht entsprechend korrekt verhält», sich also im Sinne der Eigenverantwortung an die Vorgaben halte. Heisst: Bei der Einreise soll man sich beim Kanton registrieren und sich in Quarantäne begeben, wenn die Einreise aus einem Risikogebiet erfolgt.

Der Kanton hat die entsprechenden Informationen auf seinen offiziellen Kanälen publiziert. Wie viele Auslandreisen es diesen Sommer geben wird, ist laut Graf unklar. Eine Kampagne für Rückkehrer aus Risikoländern sei keine geplant.

Zusammenarbeit mit anderen Kantonen klappt gut

Ein gutes Zeugnis stellt der Luzerner Regierungsrat der Zusammenarbeit zwischen den Kantonen aus. Für die Labors besteht eine Meldepflicht an das BAG sowie an den Wohnkanton der getesteten Person. Auch besteht eine entsprechende Meldepflicht der behandelnden Spitäler und Ärzte – unabhängig davon, in welchem Kanton dieser Test gemacht wurde.

Die klinische Meldung der Ärzte und Spitäler muss ebenfalls an den Kanton erfolgen, in dem die getestete Person Wohnsitz hat. «Irrläufer» kämen zwar vor, «hier funktioniert der Informationsaustausch zwischen den Kantonen aber sehr gut», so Graf. Das gelte auch für den Austausch zwischen den Kantonen und dem Bund.

Die täglichen Neuansteckungen im Kanton Luzern bewegen sich seit zwei Wochen im tiefen einstelligen Bereich, wie folgende Grafik zeigt:

Laut Guido Graf ist dies kein Grund, sich in falscher Sicherheit zu wiegen: «Die verschiedenen Ereignisse in den vergangenen Tagen und Wochen mit Anstieg der Fallzahlen mit diversen Hotspots in der gesamten Schweiz zeigen deutlich, dass das Virus nicht verschwunden ist.»

Was beim Blick auf die Zahlen auffällt: In den letzten 14 Tagen sind überproportional viele 30- bis 50-Jährige infiziert worden. Graf vermutet, dass einerseits wohl im Vergleich zum Beginn der Pandemie vermehrt jüngere Personen getestet werden.

Graf sagt: «Im Weiteren stellen wir vermehrt fest, dass ein Zusammenhang mit einer Auslandreise besteht. Jüngere Menschen sind nun wieder deutlich mobiler und reisen auch, dies mag die Verlagerung in jüngere Alterskategorien zu erklären.»

Lungenliga stellt für Luzern, Zug und Schwyz 15 Contact Tracer

Das Contact Tracing für Luzern, Zug und Schwyz führt die Lungenliga Zentralschweiz durch. Aktuell kümmern sich rund 15 Personen um das Ermitteln von Kontaktpersonen, wie die Lungenliga auf Anfrage mitteilt. Die Contact Tracer kontaktieren die infizierten Personen und eruieren gemeinsam die engen Kontaktpersonen. Infizierte kommen in Isolation, Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Lungenliga kontaktiert alle Betroffenen regelmässig per Telefon.

Bei Bedarf wird auf Organisationen wie den Zivildienst zurückgegriffen. Die Swisscovid-App habe auf den Aufwand der Contact Tracer bis jetzt keinen Einfluss.