«In der Zentralschweiz bastelt jede Region an ihrer Torschluss-Panik-Kampagne»: Luzerner Touristiker greift zum verbalen Zweihänder Theo Schnider, Direktor der Unesco-Biosphäre Entlebuch, kritisiert die Werbetaktik von Schweiz Tourismus harsch. Er fordert konkrete Angebote – und geht mit zwei Ausflugstipps mit gutem Beispiel voran. Evelyne Fischer 29.05.2020, 05.00 Uhr

«Statt konkrete buchbare Angebote zu entwickeln, setzt man mehrheitlich auf reine Imagewerbung mit schönen Bildchen und viel Blablabla.» Theo Schnider nimmt kein Blatt vor den Mund. In einer Mitteilung übt der Direktor der Unesco-Biosphäre Entlebuch lautstark Kritik an sogenannten Recovery-Kampagnen.

Derzeit laufen verschiedene Kampagnen, mit denen der Tourismus wieder angekurbelt werden soll. Schweiz Tourismus beispielsweise will mit dem Spruch «Dream now – travel later» und idyllischen Fotos die Reiselust wecken. Später soll die zweite Phase des Programms das Reisen ins Bewusstsein rücken, die dritte Phase dann konkrete Buchungen auslösen. Der Bund unterstützt den Tourismus mit 40 Millionen Franken.

«Selbst in der Zentralschweiz bastelt jede Region an ihrer eigenen Torschluss-Panik-Kampagne», sagt Theo Schnider auf Anfrage. Solche Programme seien «eine der grössten Verzweiflungstaten der neuesten Tourismusgeschichte». Seiner Ansicht nach braucht es Angebote, die Emotionen wecken und der Nachfrage entsprechen, etwa «echte Naturerlebnisse und regionale Genüsse».

Theo Schnider Bild: Pius Amrein

Obwohl er die dreiseitige Mitteilung «nur sehr gezielt» gestreut habe, mache sie «rasend schnell» die Runde. Schnider sagt: «Ich habe bereits ein gutes Dutzend durchweg positive Reaktionen aus der ganzen Schweiz erhalten. Die Botschaft kommt an. Ich hoffe, es wird auch dementsprechend gehandelt. Sonst folgt auf dem Schritt des erfolgloses Mitteleinsatzes der nächste Unsinn, die Rabattschlacht.» Die unkoordinierten Massnahmen sollen nochmals überarbeitet werden. «Die staatlichen Mittel können zur Unterstützung der Tourismusbranche weit wirkungsvoller eingesetzt werden als für reine Imagekampagnen.»



Das eine tun, das andere nicht lassen: So äussert sich Nicole Stuber-Berries, Co-Leiterin des Kompetenzcenters Tourismus bei der Hochschule Luzern Wirtschaft. «Touristische Leistungserbringer sind gut beraten, sich auf das gesamte Erlebnis ihrer Gäste zu konzentrieren. Dazu gehören als Basis ein auf die Gästebedürfnisse abgestimmtes Gesamtangebot von Produkten und Dienstleistungen.»

Nicole Stuber-Berries Bild: PD

Gleichzeitig sei «Imagewerbung» ein essenzieller Bestandteil der Inspirationsphase vor der Reise. Die aktuellen Recovery-Kampagnen von Schweiz Tourismus könnten einen Beitrag dazu leisten, weniger bekannte Ziele ins Bewusstsein von Personen zu rücken, die ihre Ferien sonst nicht in der Schweiz verbringen. «Gut gemacht, schaffen solche Programme eine Nachfrage für Reiseziele jenseits der Hotspots und ermöglichen eine bessere Verteilung der Gäste über alle Destinationen.»



Ins gleiche Horn stösst Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus: «Ein überzeugendes Produkt oder Angebot ist das beste Marketing. Gleichwohl braucht es auch eine gute Kommunikation, um die Angebote bekannt zu machen.» Eine ähnliche Meinung wie Theo Schnider vertritt derweil Corinne Müller, Geschäftsführerin von Willisau Tourismus. «Er spricht einen sehr wichtigen Punkt an. Wir brauchen touristische Produkte mit einem Erlebnischarakter, sonst nützt das teuerste Marketing nichts.»

Ein Dorn im Auge ist Theo Schnider insbesondere das neue «Clean & Safe»-Label: Initiiert von Schweiz Tourismus, soll die Marke das Vertrauen der Gäste in die Schweiz als sauberes und sicheres Reiseland stärken. Laut Schnider, der das Label «als absoluter Oberburner» bezeichnet, könnte das Gegenteil eintreffen:

«So ein Label lässt doch vermuten, dass es Tourismusbetriebe und Unternehmen gibt, die in der angeblich so sauberen und sicheren Schweiz gar nicht clean und safe sind.»

Auch Corinne Müller von Willisau Tourismus ist skeptisch. «Man darf Label zwar nicht generell verteufeln, aber sie haben für den Gast nicht mehr den gleichen Stellenwert.» Onlinekanäle wie Google, Instagram oder Tripadvisor würden als Bewertungsmöglichkeiten an Bedeutung gewinnen.



Nicole Stuber vom Institut für Tourismuswirtschaft hingegen glaubt: Das Label könnte beim Reiseentscheid durchaus eine Rolle spielen. «Das Coronavirus hat neue Bedürfnisse in Bezug auf Hygiene- und Sicherheitsstandards hervorgebracht. Um diese glaubwürdig zu befriedigen, müssen touristische Leistungserbringer geeignete Mittel finden.» Ein Label sei ein mögliches Instrument, um gegenüber dem Gast hohe Hygienestandards auszuweisen und sich dadurch gegenüber anderen Betrieben zu differenzieren. Marriot Hotels beispielsweise sei eine Kooperation mit einer führenden Hygienefirma eingegangen und profitiere nun von deren Reputation. Zudem würden die Hotels ihre Verpflichtung zu Hygiene und Sauberkeit prominent vermarkten, sagt Stuber. «Das erwies sich gar nicht als kontraproduktiv.»

Perren gibt sich ebenfalls optimistisch: «Ich bin auch kein Fan von neuen Labels. Das Thema Sicherheit und Sauberkeit hat bei den Gästen – trotz des bereits hohen Standards hierzulande – an Bedeutung gewonnen.»



Hotels und Kurbetriebe im Kanton Luzern verzeichneten 2019 rund 2,2 Millionen Logiernächte – davon knapp zwei Drittel in der Stadt. Laut Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus, wird es «sicher bis 2023 dauern», bis sich diese Zahl wieder erreichen lasse. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte er, es werde «sehr anspruchsvoll, auch nur einen Teil der wegfallenden Einnahmen durch Schweizer zu kompensieren».

Nicole Stuber-Berries, Co-Leiterin des Kompetenzcenters Tourismus bei der Hochschule Luzern Wirtschaft, sagt: «Besonders profitieren dürften heuer vor allem Leistungsträger, Orte und Regionen, die bereits viele Schweizer Gäste verzeichneten.» Schwierige Monate warten daher nicht nur auf die Stadt. «Auch Bergbahnen wie jene von Rigi, Pilatus und Titlis mit einem grossen Anteil an internationalen Gruppengästen werden ihre Kapazitäten nicht komplett mit Schweizer Gästen auslasten können.» Dies gelinge wohl vor allem bei schönem Wetter am Wochenende oder in den Schulferien. «Es könnte dann sogar Kapazitätsengpässe geben.»

Nachfrage in der Parahotellerie steigt

Profitieren könnten folglich die ländlichen Regionen. «Kommt es nicht zu erneuten Einschränkungen, blicken wir dem Sommer und dem Herbst positiv entgegen», sagt Corinne Müller von Willisau Tourismus. «Gerade in der Parahotellerie, bei Ferienwohnungen oder Camping-Stellplätzen, nimmt die Nachfrage stark zu.» Ähnlich tönt der Tenor aus dem Entlebuch. Theo Schnider, Direktor der Unesco-Biosphäre, ist überzeugt: «Das derzeitige Verhalten der meisten Schweizer ist eine Steilvorlage für den Inlandstourismus, aber wir müssen diese Chance erkennen und nutzen.»

Schnider sieht die Coronakrise nicht nur als Bremsklotz, sondern auch als Prozessbeschleuniger. Statt «Gelder in Imagekampagnen zu verpulvern», würde man mit diesen besser die Parahotellerie unterstützen. Denn Ferienhaus-Anbieter oder Camping-Betreiber hätten keine Lobby. Eine andere Baustelle betreffe die Schulferien. «Eine stärkere kantonale Staffelung würde vermutlich nicht nur ökonomisch, sondern auch gesundheitspolitisch Sinn machen.»

Generell müsse die Branche ihre Kräfte «endlich besser bündeln». Einen ersten Schritt machen die Regionen Unesco-Biosphäre Entlebuch, Willisau, Sempachersee und Seetal mit ihrem gemeinsamen Produktmanager. Zudem lancieren sie zusammen mit Luzern Tourismus eine Kampagne. Marcel Perren sagt: «Wir werden vom 8. Juni bis 5. Juli täglich attraktive Angebote und Tipps ins Schaufenster stellen.»



Corinne Müller, Geschäftsführerin von Willisau Tourismus, empfiehlt die Wanderung Nebikon-Ebersecken-Fischbach. Eine gemütliche Tour über zwölf Kilometer, die durch unbekanntere Gegenden führt und immer wieder schöne Aussichten bietet.

Bild: PD

Wer sich lieber aufs Velo begibt, wählt eine Etappe der Herzschlaufe. Die abwechslungreiche Rundtour der Velolandroute 399 führt in drei Tagesetappen durch die Regionen Willisau, Oberaargau, Emmental und Entlebuch.

Bild: PD

Theo Schnider, Direktor der Unesco-Biosphäre Entlebuch, empfielt den Sonnentauweg Sörenberg. Der 1,5 Kilometer lange Sonnentauweg führt auf der Rossweid durch die Moorlandschaft. An 17 Erlebnisstationen gibt’s mit allen Sinnen Spannendes zum Thema «Moor» zu erleben und erfahren. Der Sonnentauweg ist täglich zugänglich. Von der Talstation Rossweid bis zum Startpunkt wandert man rund 1 Stunde.

Bild: PD

Ein weiterer Tipp ist der Köhlerweg Romoos. Auf dem ausgeschilderten Pfad wandert man durch das wilde Napfgebiet an verschiedenen Köhlerplätzen vorbei. Der Themenpfad ist täglich zugänglich.