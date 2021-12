Statistik Wer hat die Schnauze vorn? In diesen Luzerner Gemeinden leben die meisten Hunde Die Zahl an Hunden hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Wir zeigen, wo im Kanton Luzern die meisten Hunde leben und in welchen Gemeinden die «Hundedichte» am höchsten ist. Susanne Balli Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Armani, Bentley, Momo, Miel, Pinot, Miro und Fuchur (von links). So könnten diese freundlichen Hunde heissen, kämen sie aus der Stadt Luzern. Bild: Getty

Während der Pandemie sind viele auf den Hund gekommen. Im wahrsten Sinn des Wortes. So gab es ab Mitte 2020 eine deutliche Zunahme der Anzahl registrierten Hunde in der Schweiz. Gemäss der Identitas AG waren es im November 2019 schweizweit 518'475 Hunde. Im Oktober 2021 waren es bereits 544'754 Hunde. Alle Hunde müssen seit 2016 auf der nationalen Hunde-Datenbank Amicus registriert werden. Die Identitas AG ihrerseits entwickelt und betreibt Applikationen zur Identifizierung, Registrierung und zum Monitoring von Nutz- und Heimtieren.

Die Statistik zeigt, dass die Zahl der gehaltenen Hunde bereits die letzten fünf Jahre regelmässig angestiegen ist und sich der Trend während der Pandemie nochmals verstärkt hat. Dies ist auch im Kanton Luzern zu beobachten. Während im November 2019 im Kanton 19'828 Hunde verzeichnet wurden, waren es zwei Jahre später bereits 21'232. Das macht gemäss Statistik 14,9 Hunde pro Quadratkilometer oder 5,1 Hunde pro 100 Einwohner.

Die starke Zunahme spüren auch die Hundeschulen im Raum Luzern. So sagt Désirée Bersinger, Präsidentin des Vereins Hundesport Reussbühl-Littau: «Im Bereich Welpen/Junghundekurs konnten wir unser Angebot ausbauen. Dennoch sind wir zeitweise an unsere Kapazitätsgrenzen gestossen.» Ähnlich sehe es im Kursbereich Familienhund aus. Die Nachfrage sei nach wie vor sehr gross. «Wir könnten weitere Kurse problemlos füllen, wenn die personellen Ressourcen vorhanden wären.» So müsse der Verein auch Anfragen abweisen respektive an andere Vereine oder private Hundeschulen weitervermitteln. «Auch bei unseren weiteren Kursangeboten sind wir grundsätzlich voll belegt, aber anfragen lohnt sich trotzdem, es kann immer wieder Wechsel geben.»

Die Pandemie habe einen wesentlichen Beitrag zum Hundeboom geleistet. Bersinger sagt:

«In Zeiten von Social Distancing ist das Bedürfnis nach einem tierischen Partner verständlich.»

Auch der Drang hin zur Natur und die durch die Pandemie veränderte Freizeitgestaltung lasse den Wunsch vom eigenen Hund hochleben. Zudem seien heute viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kulanter, Arbeitsmodelle wie Teilzeit oder Homeoffice führen dazu, dass ein Hund theoretisch im Alltag seinen Platz habe.

Désirée Bersinger sieht aber auch die Schattenseiten des Hundetrends. Die hohe Nachfrage führe zu Engpässen; und viele Interessenten, die nicht bereit seien, auf einen Hund einer seriösen Zucht zu warten, würden auf unseriöse Angebote aus dem Internet zurückgreifen. «Das Ergebnis sind kranke, nicht sozialisierte Welpen, die oft auch durch ihre Krankheitsgeschichte Verhaltensauffälligkeiten entwickeln können.»

Sich einen Hund ins Haus zu holen, sei eine tolle Sache, wenn man sich dem Aufwand bewusst sei. Es brauche Zeit, bis sich das Zusammenleben mit einem Hund im Alltag eingependelt habe. «Gerade Ersthundehalter stellen sich das oft zu einfach vor.» Es sei zu überlegen, ob genügend Zeit, Geduld, Motivation und auch finanzielle Rücklage vorhanden sei. Auch die Wahl der Rasse, die zwingend zum eigenen Lebensstil passen müsse, sei unglaublich wichtig. Bersinger:

«Wenn man sich mit all den Themen gut auseinandergesetzt hat, ist die Basis für das Abenteuer Hund geschaffen.»

Gisikon: Am meisten Hunde pro Quadratkilometer

In welcher Gemeinde im Kanton Luzern aber leben die meisten Hunde? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Es komme nämlich darauf an, in welchen Bezug man die absolute Anzahl Hunde stellt. Ja nach Art der Berechnung ergibt sich unter den Luzerner Gemeinden eine andere Hunde-Rangliste. Betrachtet man die Anzahl Vierbeiner in Bezug zur Fläche der Gemeinde, hat Gisikon die Schnauze vorn. In der flächenmässig kleinsten Luzerner Gemeinde (1,08 Quadratkilometer) leben 87 Hunde pro Quadratkilometer (Stand Ende Oktober 2021). Absolut sind in Gisikon 94 Hunde registriert. Auf Platz zwei liegt die Stadt Luzern mit immerhin 81,7 Hunden pro Quadratkilometer. Auf Platz drei der Quadratkilometer-Rangliste steht Sursee. Hier leben auf einem Quadratkilometer 60,7 Hunde.

Luzern steht nicht nur bei der «Hundedichte» auf dem Siegertreppchen, sondern auch in absoluten Zahlen. Dies liegt auf der Hand, da hier die meisten Personen leben. Insgesamt werden in der Stadt Luzern 2378 Hunde gehalten. Am zweitmeisten Hunde leben in der Gemeinde Emmen (1196), gefolgt von der Stadt Kriens mit 937 Hunden. Am wenigsten Hunde in absoluten Zahlen leben in Honau (30), Doppleschwand (40) und Alberswil (44).

In Romoos hält jede fünfte Person einen Hund

Während die Stadt Luzern die Ranglisten im Verhältnis auf die Fläche und in absoluten Zahlen anführt, bildet sie das Schlusslicht, wenn man die Anzahl Hunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellt. In Luzern ergibt das pro 100 Einwohner lediglich 2,9 Hunde. Den Spitzenplatz in dieser Art der Berechnung belegt Romoos mit 19,3 Hunden pro 100 Einwohner. Das heisst, fast jede fünfte Person in Romoos hält einen Hund. In absoluten Zahlen sieht es mit 127 Hunden dann allerdings in Romoos nicht mehr ganz so spektakulär aus. Und: Hochgerechnet auf die Fläche belegt Romoos den zweitletzten Platz aller Gemeinden. Pro Quadratkilometer leben in Romoos nur 3,4 Hunde.

Das Schlusslicht in dieser Berechnung bildet Flühli mit 1,3 Hunden pro Quadratkilometer. Kein Wunder, die Gemeinde ist mit knapp 108,17 Quadratkilometern flächenmässig die grösste Gemeinde des Kantons Luzern.

