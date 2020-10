Bildstrecke In dieser Knochenstampfe wurden noch bis 1982 Tierknochen zu Mehl zerstossen Die rund 200 Jahre alte Knochenstampfe in Kleinwangen gilt als bedeutendes lokalgeschichtliches Zeitzeugnis. Ein pensionierter Bauingenieur hat sie nun restauriert. Text: Susanne Balli, Bilder: Nadia Schärli 15.10.2020, 19.17 Uhr

Rhythmisches Getöse ist zu hören, ein eigenartiger Geruch liegt in der Luft. Das Wohnhaus scheint mit den Schlägen zu vibrieren. So ähnlich muss es bis vor 38 Jahren regelmässig am Spittlisbach in Kleinwangen zugegangen sein. Im Keller des 1741 errichteten Bauernhauses der heutigen Besitzerfamilie Siegenthaler steht eine gut 200 Jahre alte Knochenstampfe. Der erste Besitzer war zugleich Inhaber einer Sägerei. Das Wasser des Spittlisbachs trieb die Sägerei, eine Mühle und über ein zirka vier Meter hohes Wasserrad die Knochenstampfe an. 1982 war sie das letzte Mal in Betrieb, seither stand sie still, und der Zahn der Zeit nagte an ihr.

Doch nun wurde die Knochenstampfe vor dem Zerfall gerettet. Der pensionierte Bauingenieur Remo Ronchetti aus Luzern hat sie im letzten halben Jahr freiwillig und unentgeltlich restauriert. Am Donnerstagabend fand zum Abschluss der Arbeiten eine kleine Feier vor Ort statt. «Seit Ostern bin ich einen Tag pro Woche von Luzern ins Seetal gekommen», erzählt Ronchetti.

Holz von Wurmbefall befreit, Metall konserviert

Er befreite die Maschine in aufwendiger Arbeit von einer zähen Schicht aus Fett und Mehl. Sämtliche Teile wurden geputzt, kaputte Teile ersetzt und das Metall konserviert. «Das Holz hatte Wurmbefall und musste behandelt werden», so Ronchetti. Unterstützung erhielt er zeitweise von einem professionellen Restaurator.

Mit der Knochenstampfe wurden Tierknochen zu Knochenmehl verarbeitet, das auf den Feldern als Dünger zum Einsatz kam. Die Knochen enthalten Mineralien wie Phosphor, Kalzium und Magnesium, welche die Pflanzen zum Wachsen brauchen. «Früher wurden die Tiere auf dem Hof geschlachtet, es wurde alles verwertet; das Fleisch, das Blut, die Felle und eben auch die Knochen. Diese wurden getrocknet und für die Weiterverarbeitung aufbewahrt», sagt Ronchetti. Die Knochen wurden von verschiedenen Bauernhöfen zu dieser Sammelstelle nach Kleinwangen gebracht, dann in den grossen Holztrog der Knochenstampfe gelegt und dort mit schweren, von Wasserkraft angetriebenen Eisenhämmern zu Mehl zertrümmert. Ronchetti sagt:

«Schon vor gut 200 Jahren wurde das Recycling aktiv betrieben.»

In Betrieb genommen wird die Knochenstampfe nun aber nicht mehr. «Die Gefahr, dass sie dadurch Schaden nimmt, ist zu gross.»

Bild: Nadia Schärli (Kleinwangen, 15. Oktober 2020)

Per Zufall von der Stampfe erfahren

Ronchetti hat die Restaurierung in Eigeninitiative angepackt. «Mein Herz schlägt für solche kulturhistorischen Projekte.» Unter anderem sanierte er 2017 in Lieli eines der ältesten Bienenhäuser des Kantons. Durch die Besitzerfamilie des Bienenhauses kam er zur Knochenstampfe. «Frau Emma Brügger-Leu wuchs im Nachbarhaus neben der Stampfe in Kleinwangen auf», sagt Ronchetti. Und so stattete er dort vor einem Jahr einen Besuch ab. Die Besitzer der Stampfe, Hans und Ruth Siegenthaler, unterstützten sein Vorhaben sofort.

Er erstellte ein Konzept und kontaktierte die kantonale Denkmalpflege. Diese führt die Knochenstampfe auf der Liste der kantonal schützenswerten Objekte, da es sich wahrscheinlich um die einzige bis heute vor Ort erhalten gebliebene Knochenstampfe und somit um ein bedeutendes lokalgeschichtliches Zeugnis der vorindustriellen Landwirtschaftsproduktion handelt. Finanziell unterstützt wurde das Projekt mit etwa 18'000 Franken von der Besitzerfamilie Siegenthaler, vom Kanton Luzern, von der Albert-Koechlin-Stiftung und von der Gemeinde Hohenrain.

Hinweis: Anfrage zur Besichtigung der Knochenstampfe per Mail unter rt.siegenthaler@gmail.com