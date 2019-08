In Ebikon brennt ein Wohnhaus: Luzernerstrasse in beide Richtungen gesperrt

Im Gebiet Schachenweid in Ebikon brennt offenbar eine Küche. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Luzernerstrasse ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

(Bild: Nadia Schärli, 5. August) (Bild: Nadia Schärli, 5. August) (Bild: Nadia Schärli, 5. August) (Bild: Nadia Schärli, 5. August) (Bild: Nadia Schärli, 5. August) (Bild: Nadia Schärli, 5. August) Der Brand im Gebiet Schachenweid in Ebikon führte zu grösseren Behinderungen auf der Hauptstrasse. (Bild: Joel Brunner/Tele1, Ebikon, 5. August 2019) Die Rauchwolke war weitherum sichtbar. (Bild: Joel Brunner/Tele1, Ebikon, 5. August 2019) Das Feuer hat das Wohnhaus arg in Mitleidenschaft gezogen. (Bild: Joel Brunner/Tele1, Ebikon, 5. August 2019)

(dvm/spe) An der Luzernerstrasse 74 in Ebikon ist eine Küche in Brand geraten, wie die Luzerner Polizei eine Meldung von Radio Pilatus bestätigt. Noch immer sind im Estrich des Hauses Flammen zu sehen.

Im Einsatz stehen die Berufsfeuerwehr der Stadt Luzern, die Feuerwehren Ebikon, Buchrain und Schindler. Vor Ort sind etwa zehn Einsatzfahrzeuge. Rettungskräfte betreuen mehrere Personen, die sehr geschockt wirken und zum Teil keine Schuhe tragen. Die Luzernerstrasse ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Die Linien 22 und 23 werden zwischen Schlossberg und Falken in beiden Richtungen via Unterlöchli umgeleitet.

