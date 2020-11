In einer Rückzonungsgemeinde soll für eine grosse Firma neues Bauland eingezont werden Die Seven-Air braucht am Produktionsstandort in Richensee mehr Platz. Dazu will sie Landwirtschafts- in Bauland umzonen. Dies tangiere die Rückzonungsstrategie nicht, sagt der Kanton. Reto Bieri 06.11.2020, 05.00 Uhr

Die Firma Seven-Air Gebrüder Meyer AG mit Hauptsitz in Luzern produziert Lüftungs- und Klimageräte. Am Produktionsstandort in Richensee in der Gemeinde Hitzkirch, wo rund 270 der total 400 Mitarbeitenden beschäftigt sind, wird der Platz knapp. Das Unternehmen plant einen Erweiterungsbau und hat dazu ein Einzonungsgesuch eingereicht. Rund 5000 Quadratmeter sollen vom Landwirtschafts- in Bauland umgewandelt werden.

Die Firma Seven-Air (langes Gebäude in der Bildmitte) in Richensee braucht mehr Platz. In Richtung Bahnhof ist deshalb ein Erweiterungsbau geplant (dunkelgrüne Fläche). Bild PD/Seven-Air

Das ist insofern interessant, weil Hitzkirch eine der 21 Luzerner Gemeinden ist, die ihre überdimensionierten Baulandreserven auszonen müssen. 6,5 Hektaren sind es in Hitzkirch, betroffen sind 35 Grundeigentümer. Während viele dieser Privaten ihr Bauland wohl verlieren, darf Seven-Air neu einzonen. Wird der Firma hier eine Sonderbehandlung zuteil? Nein, sagt die zuständige Gemeinderätin Rebekka Renz (CVP):

«Der kantonale Richtplan sieht vor, dass für bestehende Industriebetriebe eine Weiterentwicklung möglich ist, wenn berechtigte Interessen vorhanden sind.»

Der Gemeinderat wolle dazu beitragen, Arbeitsplätze im Seetal zu halten. Die Seven-Air sei nämlich einer der grössten Arbeitgeber der Region.

Rückzonungsstrategie wird nicht tangiert

Pascal Wyss-Kohler, Leiter Rechtsdienst beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) präzisiert auf Anfrage: «Für die Rückzonungsstrategie wird die Einwohnerkapazität in den bestehenden Bauzonen berücksichtigt. Da kaum Personen in Arbeits- und Gewerbezonen leben, sind diese Flächen für die Rückzonungsstrategie nicht massgebend. Arbeitszonen werden von den Rückzonungen nicht tangiert.» Demnach könnten auch in Gemeinden mit zu grossen Bauzonen für das Wohnen weiterhin Arbeitszonen für die gezielte Entwicklung bestehender Betriebe erweitert werden.

Einzonung ist auf den konkreten Flächenbedarf beschränkt

Dennoch, für von Rückzonungen betroffene Grundeigentümer dürften Neueinzonungen zu Gunsten grosser Firmen einen fahlen Beigeschmack hinterlassen. Pascal Wyss sagt dazu: «Auch diese Entwicklung erfolgt massvoll, nicht auf Vorrat, sondern auf den konkreten Flächenbedarf eines bestimmten Betriebes beschränkt.» Dies bedinge unter anderem, dass das bestehende Areal bereits angemessen dicht, im Sinne des haushälterischen Umgangs mit dem Boden, genutzt wird. «Die umfassenden Anforderungen sind im kantonalen Richtplan verankert.» Dem BUWD sind momentan rund fünf Anfragen von Firmen bekannt, die in einer der 21 Luzerner Rückzonungsgemeinden Bauland einzonen möchten.

Gemeinderätin Rebekka Renz betont, auch wenn die Seven-Air Bauland einzonen darf, müsse die Gemeinde dieses nicht zusätzlich kompensieren. Für Hitzkirch ändere sich also nichts. Rebekka Renz sagt:

«Wir haben die Verantwortung, für bestehende Firmen ein attraktiver Standort zu sein. Das ist im Interesse der ganzen Hitzkircher Bevölkerung.»

Für die Seven-Air sei der Erweiterungsbau notwendig, um auch künftig mit der Konkurrenz mithalten zu können. «Mehrere ausländische Mitbewerber aus Tieflohnländern bearbeiten aktiv den Schweizer Markt und setzen die einheimischen Anbieter arg unter Druck», sagt Geschäftsmitinhaber Tobias Meyer. Aufgrund ihrer Qualitätsprodukte sowie der hohen Dienstleistungsbereitschaft könne Seven-Air am Markt bestehen. Aber: «Wir müssen aus Platzgründen auf zeitlich nicht gesicherte Drittlager zugreifen. Dies führt zu hohen Mehrkosten für Miete und Logistik.»

Die Kosten sind noch nicht bekannt

Ebenfalls mangels Platz müssen Elektro- und Kältearbeiten bei Drittfirmen platziert werden. «Diese Outsourcing-Lösung verursacht enorme Kosten in der Logistik, in der Daten- und der Know-how-Übergabe.» Die zusätzlich benötigte Fläche am Produktionsstandort in Hitzkirch beträgt gemäss Tobias Meyer rund 3500 Quadratmeter. Wie viel der Erweiterungsbau kosten wird, könne man derzeit noch nicht sagen.

Tobias Meyer sagt, die grösste Herausforderung für die Zukunft sei es, die Produktqualität zu halten. «Diese gewährleisten wir mit unserer hohen Fertigungstiefe, welche einen höheren Flächenbedarf voraussetzt. Wir sind überzeugt, dass wir damit einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der über 400 Arbeitsplätze beitragen.»

Gemeindeversammlung hat das letzte Wort

Ein Raumplanungsbüro ist derzeit mit der Ausarbeitung eines revidierten Zonenplanes beauftragt. Insbesondere muss geklärt werden, ob das Bauvorhaben mit dem geschützten Ortsbild des historischen Städtchens Richensee vereinbar ist. Zudem muss die Seven-Air mit einem neuen Fussweg und ökologischen Massnahmen einen Mehrwert für die Öffentlichkeit schaffen.

Sollte sich im Sinne einer Interessenabwägung eine Lösung abzeichnen, wird der revidierte Zonenplan öffentlich aufgelegt und der Gemeindeversammlung vorgelegt. Diese findet gemäss Rebekka Renz frühestens Ende 2021 statt.