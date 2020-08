Multimedia-Story In Emmen werden die Jets der Schweizer Armee flugtauglich gemacht Die Ruag in Emmen ist derzeit intensiv damit beschäftigt, die 30 F/A-18 der Schweizer Luftwaffe für die nächsten zehn Jahre flottzumachen. Um dafür mehr Kapazitäten freizuspielen, baut der Rüstungskonzern einen neuen Standplatz in Payerne auf. Beatrice Vogel (Text) & Dominik Wunderli (Bilder) 08.08.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Es ist ein Anblick, der das Herz jedes Aviatikfans höher schlagen lässt: Vier F/A-18 Hornet stehen in einer Halle, teils halb zerlegt, teils in fast voller Pracht. In der Werkstatt der Ruag AG in Emmen werden die Jets der Schweizer Luftwaffe für den Einsatz fit gemacht.

Zerlegt: Dort, wo der Handwerker arbeitet, wären normalerweise die Triebwerke angebracht.

Bei manchen Fliegern sind die Triebwerke abmontiert, die Flügel hochgeklappt. In, um und auf ihnen arbeiten Handwerker, ersetzen Teile, beheben kleine Schäden, überprüfen die Technik. Die Sicherheit der Jets zu gewährleisten, ist einziges Ziel und oberstes Gebot dieser Wartungsarbeiten.

Die abmontierten Triebwerke werden für die Wartung nach Stans gebracht.

Derzeit läuft das Struktursanierungsprogramm der rund 30-jährigen F/A-18-Flotte. Es handelt sich um das dritte und letzte Upgrade, das die 30 Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe durchlaufen, damit sie für die nächsten zehn Jahre einsatzbereit bleiben. Das bedeutet rund 600 Verbesserungen, von einer neuen Software über neue Kommunikationssysteme bis hin zur grössten Arbeit, der Zellenerneuerung. «In einem ersten Schritt werden nun die zeitkritischen Modifikationen vorgenommen, beispielsweise wird die Flügelwurzel präventiv verstärkt», erklärt Christian Roduner. Er ist General Manager Jet & Missiles und hat damit bei der Ruag AG die Geschäftsverantwortung für Jets und Lenkwaffen.

Die Ruag hat vom Bund den Auftrag, die Kampfjets zu warten. Damit einher gehen viel mehr Kompetenzen als etwa bei der zivilen Luftfahrt. Weil es sich um einen Teil der Landesverteidigung handelt, will die Schweiz möglichst unabhängig von anderen Dienstleistern sein.

Seit Anfang Jahr getrennt Per 1. Januar 2020 wurde die Ruag in zwei eigenständige Firmen unterteilt: Ruag AG und Ruag International. Die Aufspaltung des Unternehmens wurde durch den Bundesrat veranlasst, der eine Entflechtung des zivilen und des für den Staat tätigen Geschäftsbereichs wünschte. Zuvor war Kritik laut geworden an der Quersubventionierung des zivilen Bereichs durch mit Armeeaufträgen erwirtschaftete Gewinne. Die Ruag AG umfasst heute jenen Teil des Unternehmens, der fast ausschliesslich für die Schweizer Armee tätig ist. Sämtliche Geschäftstätigkeiten orientieren sich stark an den Beschaffungen der Armee. Dazu gehören Luft-, Land- und Kommunikationssysteme. Das Unternehmen befindet sich in vollständigem Besitz der Eidgenossenschaft. Ruag International hingegen soll langfristig als Aerospace-Konzern privatisiert werden und sich damit hauptsächlich der Raumfahrt widmen. Beide Firmen haben zwar nicht ihre Hauptsitze, aber den grössten Werkstandort in Emmen. (bev)

«Wir begleiten die Flugzeuge von der Wiege bis zur Bahre», sagt Christian Roduner. Sprich: Als die F/A-18 in den 1990er-Jahren angeschafft wurden, wurden sie von der Ruag montiert. Ab diesem Zeitpunkt trägt die Ruag die technische Verantwortung für die Flugzeuge über deren ganzen Lebensweg und sorgt für deren Sicherheit und Flugtüchtigkeit. Was gewissermassen auf der Bahre passiert, zeigt Christian Roduner anhand der ausgemusterten F-5 Tiger: Sie lagern derzeit in einer der Ruag-Hallen in Emmen, bis sie vom Käufer, der US-Navy, voraussichtlich ab nächstem Jahr abgeholt werden. Der Navy dienen die Tiger als Service-Flugzeuge, beispielsweise um den militärischen Gegner zu simulieren. Ob die F/A-18 nach ihrer Ausrangierung weiterverkauft oder verschrottet werden, ist noch offen.

Die ausrangierten F-5 Tiger sind derzeit in Emmen eingelagert.

Wartung nach 300 Flugstunden

Der Unterhalt eines Kampfjets ist eine aufwendige Sache, wie Roduner ausführt: «Jeweils nach 300 Flugstunden kommen sie für eine grosse Wartung zu uns, die pro Jet sieben bis acht Wochen dauert.» Zwölf Teams arbeiten dabei an sechs Jets im Zweischichtbetrieb. Ohne diesen würde die Wartung doppelt so lange dauern, «was bedeuten würde, dass weniger Flugzeuge für die Luftwaffe zur Verfügung stünden». Bei der 300-Stunden-Wartung werden nicht nur beschädigte Teile ersetzt, sondern auch Technik, Software, Hydraulik und Triebwerke überprüft und justiert.

Der Hauptteil dieses «grossen Services» wird in Emmen ausgeführt, einzelne Teile werden an anderen Ruag-Standorten gewartet: die Triebwerke in Stans, Hydraulik und Avioniksysteme in Wilderswil. «Kleinere Unterhaltsarbeiten und Kontrollen sowie die Behebung von Fehlermeldungen werden durch die Luftwaffe selbst vorgenommen, alle grösseren Kontrollen sowie Modifikationen übernehmen wir», so Roduner.

Allerdings: Seit die Luftwaffe einen 24-Stunden-Betrieb gewährleisten muss, sind auch deren Mechaniker in Payerne ständig im Pikettdienst. Da sie damit nicht vollständig ausgelastet sind, machen sie derzeit auch grössere Unterhaltsarbeiten. Darum, und weil Payerne eine der beiden F/A-18-Basen der Luftwaffe ist, baut die Ruag dort einen neuen Standplatz für den Flugzeugunterhalt auf. «Das ermöglicht uns, in Payerne an jeweils einem Flugzeug die 300-Stunden-Wartung durchzuführen», sagt Christian Roduner. Zudem wird damit die Werkstatt in Emmen entlastet, die mit dem Struktursanierungsprogramm mehr Arbeit hat. Derzeit wird das neue Team für Payerne in Emmen geschult, ab April 2021 nimmt es dort seine Arbeit auf.

Schweizer Flügel sind anders

Mit dem Unterhalt der F/A-18 sind bei der Ruag 370 Mitarbeiter beschäftigt, zwei Drittel davon in der Werkstatt. Auch einige Piloten gehören zum Team; sie testen die Flugzeuge nach der Wartung. Die Werkstattarbeit beträgt rund 40 Prozent der Tätigkeit der Abteilung Jet & Missiles. 30 Prozent sind Systembetreuung – dazu gehört das Analysieren von Flugdaten – und weitere 30 Prozent Materialbewirtschaftung.

«Es ist gar nicht so einfach, für alte Systeme Ersatzteile zu beschaffen», sagt Roduner. Auch deshalb, weil die Schweiz eine eigene Ausführung des F/A-18 besitzt. So sind beispielsweise die Flügel anders als bei der amerikanischen Ausführung. Der Grund: «In der Schweiz befinden sich die Übungsräume direkt über den Flugplätzen. Der Trainingsanteil pro Flugstunde und damit der Anteil, der die Flugzeugstruktur belastet, ist höher als bei anderen Luftwaffen. Die Struktur wurde diesen Bedingungen angepasst.»

Auch an den Flügeln wird gearbeitet.



Als Materialkompetenzzentrum ist die Ruag dafür zuständig, Ersatzstoffe für nicht mehr zugelassene oder nicht mehr erhältliche Materialien zu evaluieren und zu qualifizieren. «Wenn wir beispielsweise für die Lackierung eine neue Farbe verwenden müssen, kann dies Auswirkungen auf die Oberflächenbeschaffenheit und damit auf das Flugverhalten oder den Alterungsprozess des Jets haben», erklärt Roduner. Zur Materialbewirtschaftung gehört auch das Konfigurationsmanagement. Jedes Einzelteil ist nummeriert, und es ist vermerkt, wo es eingebaut ist. Denn es ist möglich, dass ein Triebwerk nicht immer im gleichen Jet eingebaut ist.

Vier Abstürze mit F/A-18

Vier F/A-18 hat die Schweizer Luftwaffe seit deren Beschaffung verloren, davon drei zweisitzige – die letzte 2016 am Sustenpass. Fünf Flugzeuginsassen kamen bei den Abstürzen ums Leben. Bis auf den letzten Absturz, bei dem gemäss Bericht des Bundes «zusätzliche Faktoren technischer Natur mitursächlich» sein könnten, wurden technische Mängel nach der Untersuchung jeweils ausgeschlossen.

Die F/A-18 der Schweizer Armee sollen noch rund zehn Jahre in Betrieb sein. Für die Zeit danach möchte der Bund neue Jets anschaffen. Am 27. September wird das Stimmvolk über deren Beschaffung befinden. Klar ist bereits: Sollte die Schweiz neue Kampfjets anschaffen, übernähme die Ruag AG ihr Lebensweg-Management. «Noch völlig offen ist aber, wie breit und tief dieses ausfällt. Also, ob wir wieder die Montage selbst durchführen und ähnliche Fragen», sagt Christian Roduner.

Eine F/A-18 von vorne.