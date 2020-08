In Eschenbach zieht die Post in den Volg

Die Post arbeitet schweizweit an über 1100 Standorten erfolgreich mit lokalen Partnern zusammen. Das Angebot in der Filiale mit Partner umfasst die täglich nachgefragten Postgeschäfte. So kann die Bevölkerung unter anderem Briefe und Pakete ins In- und Ausland aufgeben oder zur Abholung gemeldete Sendungen entgegennehmen. Einzahlungen können die Kundinnen und Kunden mit der PostFinance Card und allen gängigen Debitkarten erledigen. Mit der PostFinance Card kann die Kundschaft zudem Bargeldbezüge bis maximal 500 Franken tätigen. Für Kundinnen und Kunden, die den Zahlungsverkehr weiterhin mit Bargeld abwickeln möchten, bietet die Post an Orten mit einer Filiale mit Partner zusätzlich die Dienstleistung «Bareinzahlung und -auszahlung» am Domizil an. Auf Vorbestellung zahlt der Briefträger ausserdem auch Geld vom PostFinance Konto aus. (pd)