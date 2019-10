In Kriens kollidierte ein E-Bike mit einem E-Scooter – Polizei sucht nach Zeugen Auf dem Schäferweg bei der S-Bahn-Haltestelle Kriens-Mattenhof kollidierte am Donnerstagnachmittag ein E-Bike-Fahrer mit einem E-Scooter-Fahrer. Der Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht nun nach Zeugen.

(stp) Am vergangenen Donnerstag um etwa 13.45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann auf seinem E-Bike auf dem Schäferweg von Luzern her in Richtung Kriens-Mattenhof. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilt, kamen ihm auf Höhe der Unterführung der Zentralbahn bei der S-Bahn-Station Kriens-Mattenhof drei Fussgänger entgegen. Gleichzeitig war ein 57-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Gegenrichtung unterwegs. Beim Überholen der Personengruppe kam es zu einer Streifkollision mit dem E-Scooter, wobei sich beide Fahrer leicht verletzten.

Der Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.