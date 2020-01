In Littau soll ein neuer Bushof entstehen Um Littau Dorf und den Littauerboden attraktiv mit dem öffentlichen Verkehr zu erschliessen, soll beim Bahnhof Littau ein Bushof realisiert werden. Dafür beantragt der Luzerner Stadtrat beim Parlament einen Sonderkredit von 4,3 Millionen Franken. Hugo Bischof 31.01.2020, 11.00 Uhr

Aktuelle Situation beim Bahnhof Littau Screenshot Google Maps

Drei Buslinien wenden zurzeit beim Bahnhof Littau: Die Linien 40 und 41 sowie neu die Tangentiallinie 30, die seit Mitte Dezember 2019 von Littau via Kantonsspital bis Ebikon verkehrt. «Die ÖV-Anlagen beim Bahnhof Littau befinden sich derzeit in einem schlechten Zustand und entsprechen in vielen Punkten nicht den heutigen Normen», betonte Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula am Freitag an einer Medienkonferenz vor Ort. Zudem gebe es heute Sicherheitsmängel, und auch das Behinderten-Gleichstellungsgesetz könne nicht eingehalten werden. Beim neuen Bushof soll es deshalb neue behindertengerecht gestaltete Bushaltekanten geben. Es ist auch auch deutlich mehr Platz für das Anhalten und Wenden der Busse vorgesehen.

Zum Bushof-Projekt gehören auch optimierte Parkierungsanlagen für Autos, 50 bis 60 Veloabstellplätze sowie ein attraktiver Aufenthaltsraum. Stadtrat Borgula betonte:

«Wir wollen den Bahnhof Littau als Quartierzentrum für den Littauerboden entwickeln.»

Mit einer attraktiven Gestaltung der Aussenräume und einer Verbesserung der Quartierversorgung (zum Beispiel Lebensmittelladen, Gastronomie, Gesundheitsversorgung) könne ein Mehrwert für das Quartier geschaffen werden. «Da die SBB parallel das Bahnperron erneuert, müssen die Projekte eng koordiniert werden», erklärte Christian Ferres, Projekleiter Mobilität der Stadt Luzern. «So werden sich die Bahn- und Buspassagiere künftig ein gemeinsames Perrondach teilen.»

Visualisierung: So soll der Bushof aussehen. PD

Stadt muss nur einen kleinen Teil der Kosten übernehmen

Die Planung und Realisierung des neuen Bushofs wird insgesamt 4,3 Millionen Franken kosten. So wie es jetzt aussieht, wird die Stadt nur einen kleinen Teil davon selber bezahlen müssen. «Der Bund beteiligt sich dank Subventionsbeiträgen aus dem Agglomerationsprogramm mit 35 Prozent, also rund 1,5 Millionen Franken», sagte Stadtrat Borgula. «Von den verbleibenden 2,8 Millionen Franken trägt der Kanton Luzern voraussichtlich einen Anteil von 2 Millionen Franken, so dass die Stadt Luzern netto lediglich 0,8 Mio. Franken der Gesamtkosten finanzieren muss.»

Integration in das Projekt neue Cheerstrasse

Die Planung des Bushofes ist eng mit der Verlängerung der Cheerstrasse bis zum Kreisel Bodenhof im Littauerboden verknüpft. «Der Bushof kann nur realisiert werden, wenn gleichzeitig die neue Umfahrungsstrasse entsteht», betonte Stadtrat Borgula. Für den Ausbau der Cheerstrasse bewilligte die Stadtluzerner Bevölkerung 2017 einen Kredit von 20 Millionen Franken. Das Bauprojekt liegt seit Mitte November 2019 im Entwurf vor. Derzeit kann es noch nicht realisiert werden, weil noch nicht entschieden ist, ob der Knoten Bodenhof zukünftig als doppelspuriger Kreisel oder als Kreuzung mit einer Lichtsignalanlage betrieben wird. «Die Abklärungen und Verhandlungen zwischen Stadt und Kanton sind am Laufen», sagte Borgula. Die Eröffnung der Cheerstrasse und somit auch des Bushofes ist weiterhin auf 2024 geplant.