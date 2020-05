In Luzern bevorzugen die Wähler Parteien, in Kriens sind Komitees wichtig und in Horw tappen alle im Dunkeln In Luzern, Kriens und Horw werden die Wähler mit Listen überhäuft. Was bringen sie? Auf der Suche nach Antworten. Lukas Nussbaumer 25.05.2020, 05.00 Uhr

Ein freier Sitz, zwei Kandidaten – und 15 verschiedene Listen. Das ist die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang der Gemeindewahlen in Horw vom 28. Juni. Auch in den Städten Luzern und Kriens werden die Wähler mit 21 beziehungsweise 11 Listen geradezu überhäuft (siehe Grafik).

Doch was bringen diese Listen mit den mehr oder weniger originellen Namen «Überparteiliches Komitee», «Frauenpower im Gemeinderat» oder «Junge Familien», wie sie in Horw eingereicht wurden?

Gemeinden müssen Stimmen der Komitees nicht erfassen

Vielleicht viel, eventuell wenig – in Horw weiss das offiziell nur die Gemeindeverwaltung. Die Stimmen, welche die Kandidaten auf den verschiedenen Partei- und Komiteelisten erzielen, werden zwar ausgezählt, aber nicht bekannt gegeben. Und zwar weder den Parteien und Komiteeverantwortlichen noch den Journalisten. Das ist zwar nicht bürgerfreundlich, aber auch nicht widerrechtlich, wie Kathrin Graber, Leiterin der Abteilung Gemeinden beim kantonalen Justiz- und Sicherheitsdepartement, sagt. «Welche Liste wie oft verwendet wurde, muss nicht ausgewiesen oder dem Kanton gemeldet werden.»

Die meisten Gemeinden ermitteln die Stimmenzahlen der Komiteelisten denn auch gar nicht erst, weil die Herkunft der Stimmen letztlich keine Rolle spielt. Es wird darum auch nie jemand erfahren, wie viele Stimmen auf die 15 Listen gefallen sind, die für den zweiten Wahlgang der Regierungsratswahlen vom 19. Mai 2019 eingereicht wurden.

Kriens: Komiteeliste erfolgreicher als populärste Parteiliste

Der Kanton kann also gar nicht auf Transparenz setzen, Horw hätte die Möglichkeit. Das gilt auch für die Behörden in Kriens und Luzern, wo alle Listen separat ausgewertet und im Fall von Kriens auf der Webseite der Stadt publiziert werden. In Luzern wird das gleiche Dokument auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Grafik: Oliver Marx / Quelle: Städte Luzern und Kriens, Gemeinde Horw

Und der Vergleich der Wähleranteile der unveränderten Partei- und Komiteelisten bringt grosse Unterschiede zutage. So setzten die Wähler in Kriens im ersten Wahlgang stark auf Komitees – die fünf Kandidaten auf der Liste «bürgerlicher Stadtrat» sammelten gar am meisten Stimmen. Auch das Komitee «Frischer Wind für Kriens» mit vier neu Antretenden war fast gleich erfolgreich wie die SP-Liste, auf der auch der als einziger gewählte Grüne Maurus Frey aufgeführt war. Frey holte auf dieser Liste immerhin mehr als 20 Prozent der Stimmen, die er insgesamt von unveränderten Listen erhielt.

In Luzern erreicht nur ein Komitee eine gewisse Bedeutung

Ganz anders ticken die Wählerinnen und Wähler in der Stadt Luzern, wo die Parteilisten mit Abstand am meisten verwendet wurden, allen voran jene der SP und ihrer Organisationen. Einzig das Komitee «für Kontinuität im Stadtrat», auf der die fünf amtierenden Stadträte aufgeführt waren, sprach eine bedeutende Wählergruppe an.

Unterschiedlich verhalten sich die Stimmberechtigten in Kriens und Luzern auch in Bezug auf das Ändern der vorgedruckten Listen. In Luzern wurden fast zwei Drittel der Listen unverändert abgeschickt, in Kriens war es nicht einmal die Hälfte. Über die veränderten Listen führen aber weder Luzern noch Kriens Buch.

Grüne helfen SP-Luthiger in Kriens nicht mehr, GLP-Jost kann auf Parteien zählen

Die Stimmenzahlen interessieren neben den Parteien und Komitees vor allem die Kandidaten selber. Zwei Beispiele von knapp nicht bestätigen Bisherigen illustrieren dies. Die Krienser SP-Frau Judith Luthiger holte im ersten Wahlgang auf der Liste der Grünen mehr als die Hälfte all ihrer Stimmen auf unverändert abgegebenen Listen. Was das für den zweiten Wahlgang heisst, ist offen. Sicher ist: Die Grünen erteilen der bisherigen Stadträtin keinen Support mehr, nur noch ihrem Parteikollegen Cla Büchi.

Bei der Stadtluzerner GLP-Stadträtin Manuela Jost fällt auf, wie wenig Komiteelisten mit ausschliesslich ihrem Namen darauf zu ihren 9007 Stimmen im ersten Wahlgang beigetragen haben. «Viva Jost – für die Senioren mit Energie und Weitblick» verzeichnete mickrige zwei Stimmen, «Luzern wählt Manuela Jost» kam auf acht Stimmen. Immerhin: Alle Parteien, die Jost in der ersten Ausmarchung unterstützt haben, tun dies auch in Runde zwei.

Politologe: «Je städtischer, desto professionellere Parteien»

Politologe Tobias Arnold von Interface Politikstudien Luzern erklärt das unterschiedliche Wählerverhalten mit der Bedeutung der Parteien in den Gemeinden. «Je städtischer, desto höher ist in der Regel ihr Professionalisierungsgrad.» Umso wichtiger sei es dann, die eigenen Leute auf den richtigen Listen der anderen Parteien oder auf jenen von mutmasslich zugkräftigen Komitees platzieren zu können.

Dass die Listenflut die Wähler überfordern könnte, glaubt Arnold nicht. «Man schaut bei Majorzwahlen in erster Linie auf die Köpfe und nicht auf die Listen.» Auch aus demokratischer Sicht sei an der Möglichkeit, im Kanton Luzern auch bei Mehrheits- und nicht nur bei Proporzwahlen Listen kreieren zu können, nichts einzuwenden. Das Wahlsystem in Frage zu stellen, wie das der Junge Grüne Kantonsrat Jonas Heeb (Horw) in einer Motion fordert, sei selbstverständlich legitim. «Dass die Bevölkerung Ja sagt zu Änderungen, ist jedoch selten, wie Abstimmungen in mehreren Kantonen zeigen.» Arnold meint etwa den Kanton Uri, wo erst das Bundesgericht eine Systemänderung durchsetzen konnte.

Im Luzerner Kantonsrat scheiterte eine Motion der Grünen, wonach bei Majorzwahlen nur noch Blankolisten verwendet werden dürfen, vor drei Jahren – trotz Support der Regierung.