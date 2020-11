In Luzern kann man sich neu zum Profi-Musical-Darsteller ausbilden lassen Die Musical Factory Luzern führt eine neue Berufslehre ein. Auf dem Stundenplan stehen Singen, Tanzen, Akrobatik – und mentales Training. Natalie Ehrenzweig 10.11.2020, 11.43 Uhr

Im Tanzsaal in der Musical Factory an der Eisfeldstrasse herrscht volle Konzentration. Die jungen Frauen tragen alle einen Mundschutz und prägen sich jede noch so kleine Bewegung des Hiphop-Choreografen Curtis Burger ein. Während einer halben Stunde müssen sie zeigen, was sie draufhaben und werden von einer Jury beurteilt:

Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 31. Oktober 2020)

Am Schluss haben sie noch einen Soloauftritt: Der Eignungstest zur ersten staatlich anerkannten und finanzierten Lehre Bühnentanz Fachrichtung Musical/Show verlangt von den 24 Anwärterinnen viel.

In Thailand hat sie das Musicalfieber gepackt

«Ich tanze, seit ich drei Jahre alt bin», erzählt Chiara Scala. Dabei strahlt die 14-Jährige über das ganze Gesicht.

Mit Schauspielkursen habe sie erst mit elf Jahren angefangen. Denn als die Ennetbürgerin als kleines Mädchen in Thailand ein Musical sah, war es um sie geschehen: «Ich wusste sofort, das möchte ich auch machen.» Kein Wunder hatte sie inzwischen bereits kleinere Rollen in Musicals - etwa bei «Sister Act» im Le Théâtre. Als eine der ersten darf sie sich während fünf Minuten mit einem Soloauftritt vor der Jury präsentieren. Mit fester, selbstbewusster Stimme nennt sie ihren Namen, ihr Alter und kündigt an: «Ich singe ‹Once You Lose Your Heart› vom Musical ‹Me and my girl›».

Das Lied habe sie gewählt, weil sie daran mit ihrem Gesangslehrer gearbeitet hat und sich sicher fühlt. Auf ihr Lied folgt noch eine Choreografie zu melancholischer Musik, die sie zusammen mit ihrer Tanzlehrerin an der Ballettakademie Luzern selbst kreiert hat.

Die neue Lehre als Musicaldarsteller bietet die Musical Factory Luzern ab nächstem Jahr an – als erste Ausbildungsstätte in der Schweiz. Aufgebaut sei die Lehre eher wie ein Studium, erklärt Geschäftsführerin Barbara Zimmermann: «Man lernt alle Stile, zum Beispiel Ballett, Afrodance, Hiphop, Paartanz, spielt aber auch Theater oder macht Akrobatik». Vorgesehen sind auch Praktika im Le Théâtre in Emmen und an den Thunerseespielen. Genauso wichtig sei zudem die Berufskunde und die «Förderung der mentalen Stärke»: «Wir bereiten die jungen Menschen in wirtschaftlicher, rechtlicher und sozialer Hinsicht auf das tolle, aber auch harte Leben als Musicaldarstellende vor.» Wie hart die Konkurrenz in diesem Markt ist, zeigt die Tatsache, dass sich auf ein deutschsprachiges Musical etwa bei den Thunerseespielen bis zu 700 Bewerber für eine Produktion melden.

Zur Sicherheit macht sie auch noch Berufsmatura und KV-Lehre

Chiara Scala hat - wie inzwischen bekannt wurde - den Eignungstest bestanden. Zurzeit besucht sie aber noch die Sportschule Kriens. Dank dem eigens dafür zugeschnittenen Stundenplan hat sie dort heute schon viel Zeit fürs Training und kann sich entsprechend auf ihre künftige Musical-Lehre vorbereiten: Pro Woche trainiert sie etwa 20 Stunden. «Wenn ich tanze, fühle ich mich frei und kann meinen Charakter in die Musik hinein interpretieren», schwärmt sie.

Die meisten ihrer Freundinnen tanzen auch, so erfährt sie viel Verständnis für ihr Ziel. Zusätzlich zur Musical-Lehre möchte Chiara Scala die Berufsmatura machen und später noch eine KV-Ausbildung absolvieren. «So habe ich einen Plan B, wenn ich mich verletzen sollte.»

